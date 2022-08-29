В результате обстрела Николаева погибли 2 человека, 11 человек получили ранения, - ОВА (обновлено)
29 августа российские оккупационные войска обстреливали Николаев, в результате чего известно о жертвах среди гражданских.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.
По словам Кима, работают соответствующие службы.
Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что есть попадания в жилые дома и учебные заведения.
"Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики", - добавил глава города.
Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 17:40 известно об 11 раненых и двух погибших.
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а было это 01.06.22. Такой же фуфломет как и Зеленский с его шашлыками
Николаев: 12 человек погибли, и десятки ранены в результате обстрела россиянами
ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 2022, Или проспись или убейся об стенку зебидоид
Понабирают дебилов, ***, по объявлениям. Аж тошно.