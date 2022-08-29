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Новости Война
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В результате обстрела Николаева погибли 2 человека, 11 человек получили ранения, - ОВА (обновлено)

миколаїв

29 августа российские оккупационные войска обстреливали Николаев, в результате чего известно о жертвах среди гражданских.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.

По словам Кима, работают соответствующие службы.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что есть попадания в жилые дома и учебные заведения.

"Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики", - добавил глава города.

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 17:40 известно об 11 раненых и двух погибших.

Читайте: В Николаеве раздаются взрывы, обстреливают центр города, - Ким

Николаев (2144) обстрел (26982) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+7
Гамнесті, ау! Мовчите, продажні курви?
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29.08.2022 16:24
+7
****** govnjuki.....iz pod tishka ubivajut civilnih , ibo pod Hersonom otrimivajut *****...
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29.08.2022 16:26
+4
Пластинку заклинило?
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29.08.2022 16:46
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Гамнесті, ау! Мовчите, продажні курви?
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29.08.2022 16:24 Ответить
****** govnjuki.....iz pod tishka ubivajut civilnih , ibo pod Hersonom otrimivajut *****...
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29.08.2022 16:26 Ответить
Ким, этот ...., уже ставит вопрос по эвакуации части населения. Под предлогом отопительного сезона. Давайте объявим эвакуацию жителей и самого Николаева, а там и до Одессы рукой подать. Всего сотня километров . А как же приказ дерьмокомандующего - до 15 сентября освободить весь юг Украины?
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29.08.2022 16:40 Ответить
Пластинку заклинило?
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29.08.2022 16:46 Ответить
Та пластинка у вас зелебобиков
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29.08.2022 16:54 Ответить
рекрут заподляка, двухдневка? ну и сколько за отсос башляют? Тупорылый ты понимаешь, что между звездижем Кима и реальными событиями в Николаеве огромная пропасть. Ни один глава ВГА администрации н выглядит таким идиотом.
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29.08.2022 16:57 Ответить
Красного пастора. И у тебя что проблемы с обувью? Или сапожником трудишься?
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29.08.2022 17:07 Ответить
Ты похоже дежурный придурок на ферме Заподляка? Не интерсен...
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29.08.2022 17:32 Ответить
Хіба це солдати, хіба це армія, хіба це країна, це виродки із параші-терористки, щоб ця свора згинула ці своїм ублюдочним карликом.
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29.08.2022 16:46 Ответить
Гарь сильная, что то сгорело типа автомобиля или пожары в домах э. Суки ****** кацапские. Мало спали вас по хлевам херсонским.
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29.08.2022 16:47 Ответить
Потерпите неделю-две: - Ким призвал не возвращаться в Николаев и рассказал о наступлении ВСУ
а было это 01.06.22. Такой же фуфломет как и Зеленский с его шашлыками
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29.08.2022 17:05 Ответить
Забыли тебе доложить. Мечешься, как блоха на гребешке.
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29.08.2022 18:37 Ответить
Ты идиот? Я этих сук зеленордых за язык не тянул. Поэтому они фуфлыжники и брехуны. Или для тебя это новость? Отвечать не надо. Зебил - это диагноз
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29.08.2022 19:06 Ответить
А ты за кого переживаешь, гнида? За зеленых приколистов? Так вы уже наприкалывлись. Где ты , фуцан, в 14 году был? В штанишки 100% мочился.
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29.08.2022 19:14 Ответить
Що може бути очевидніше?!! Бен Ладена Треба було десь вишукувати , виконавців і організаторів так само. Тут гатять прямо по мирних з арти , є імена , є джерала фінансування і забезпечення актів террору!!!! Ось ціла країна вирдків , ось їхній вожак і виконавці !!!! Альо дипломати , світова спільнота .... Усе зрозоуміло як білий день! Чи ви хочете після України спробувати усе це на власній шкурі? Чи ви думаєте , що ви особливі і вас це омине?
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29.08.2022 16:59 Ответить
*****, реально достали. Причем тут контр-наступ? Русня уже 3 месяца бьет по Нико С-300 с левого берега. Не будьте **********, господа.
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29.08.2022 18:39 Ответить
Три? Ты с какого Зажопинска выполз?
Николаев: 12 человек погибли, и десятки ранены в результате обстрела россиянами
ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 2022, Или проспись или убейся об стенку зебидоид
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29.08.2022 19:10 Ответить
А то что ты написал, это следствие прилета Калибра, которые к началу лета закончились. А потом были Ониксы, Х-22, Х-59, Х-555, Х -101. А когда и те подзакончились, пошли С-300 модифицированные для ударов по земле.
Понабирают дебилов, ***, по объявлениям. Аж тошно.
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29.08.2022 19:18 Ответить
Ну, так він і написав, що ракетні удари з С300 - шо не так? До, речі, був такий херовий день - по Миколаїву прилитіло 40 ракет.
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29.08.2022 19:36 Ответить
Вибач. Десь не ту кнопку натиснув.
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29.08.2022 19:44 Ответить
Сьогодні били десь з під Скадовська. А прицільність С300 - десь 600 - 1000 метрів.
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29.08.2022 19:39 Ответить
Та ні. По факту точніше. Метрів до 500. Но в реалі, 100-200 з того, що я бачу. Це коли ракета кондиційна і їпошать прицільно, а не куди бог пошле.
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29.08.2022 20:12 Ответить
 
 