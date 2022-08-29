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Новости Газовая война
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Газа, добываемого в Украине, хватит для нормального прохождения отопительного сезона, - Тимошенко

тимошенко

Украинского газа достаточно, чтобы обеспечить Украину природным газом для нормального прохождения отопительного сезона, даже если на улице будет -20С.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы добываем 19-20 миллиардов кубометров газа. В год нам нужно 17 миллиардов, учитывая, что из-за войны производства частично не работает, а люди - уехали. Куда чиновники собираются девать еще 2 миллиарда нашего газа и говорят о дефиците? Если правильно вести хозяйство, то дефицита не будет. Если эффективно поддержать угольную отрасль и положить на склады хотя бы 2,5 миллиона тонн – а у нас есть такая возможность – никакого энергетического дисбаланса не будет", – заявила Тимошенко.

Политик также добавила, что себестоимость добычи отечественного газа составляет примерно 3 гривны, а в Европу его можно продать за 3 доллара за куб. Чтобы помешать коррупционерам провести эту сделку, она настаивает на том, чтобы правительство и парламент взяли под контроль вопросы экспорта украинского газа.

"Чиновники из "Нафтогаза" собираются экспортировать наш газ для того, чтобы определенные частные компании заработали деньги на этой разнице, а для украинцев они будут закупать газ по 3 доллара за кубометр - и это без НДС, транспортировки и т.д. Я считаю, что сейчас должна полностью заработать единогласно созданная специальная следственная комиссия в парламенте и взять под контроль каждый грамм украинского природного газа", - добавила Тимошенко.

Читайте: В Европе призывают заморозить цены на газ: "Мы должны остановить это безумие"

По словам лидера "Батькивщины", власти должны сделать все необходимое, чтобы Украина выстояла во время войны зимой, а люди - дополнительно не страдали.

"Если Запорожская АЭС будет выведена окончательно из строя оккупантами, нам нужно запастись дополнительным углем. Но если украинский газ не будет забираться на экспорт, а будет отдаваться украинцам, страна нормально пройдет зиму", - убежден политик.

Газ (10223) Тимошенко Юлия (24590) отопительный сезон (529)


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Топ комментарии
+34
Юля вилізла на запах газу
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29.08.2022 16:36
+32
Если она сюда влезла - то точно не хватит.
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29.08.2022 16:31
+31
Ооо, знову всплило...
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29.08.2022 16:31
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Страница 3 из 3
Якби цей газ використовували прості люди... А він досі йде в одну трубу, а там де чий - не розбереш. А якщо додати сотню фірм прокладок включно з нафтогазом і їх зарплатами і преміями - то звідси і дефіцит і ціноутворення для населення.

Довбані клептомани при владі, коли їх вже почнуть бодай арештовувати разом з їх маєтками, яхтами і тп? Тоді і війни не треба буде...
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29.08.2022 19:37 Ответить
Та просто на газ завжди вилазить оця ****!
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29.08.2022 21:00 Ответить
оця ****?- Так чого її ніхто з "порядної влади"як агента російських спецслужб Порошенко, так і від екс головного продюсера канала"Інтер"Зеленського не викличе на один з своїх каналів і розмаже її доказовою базою.Чи може у них немає фахівців?Все,є та от біда все,що говорить Ю.Тимошенко правда,це розумуіють тільки біоповноцінні.А ті,хто пише різні гадості на Тимошенко відробляють пайку.
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30.08.2022 12:31 Ответить
Так навіщо Ви нам Коломойського обрали, а самі у Польщу здриснули?... Чому у пікетах Вас не видно було?
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29.08.2022 21:01 Ответить
а тепер мій прапор вас влаштовує? дивний комент))
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17.09.2022 16:22 Ответить
Є думка деяких "альтернативщіків"
що саме через наші надри у нас війни йдуть кожні 100 років, щоб люд вивести зовсім. Все СНГ - це ласий шмат на тисячі років наперед: хто ним буде володіти - той стане володарем світу.
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30.08.2022 06:52 Ответить
Тільки починаються розмови про газ - відразу з'являється ця ****...
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29.08.2022 20:33 Ответить
Йой. Вилізло!!!
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29.08.2022 20:41 Ответить
Це вона із Дубая розказує чи з Конча-Заспи?
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29.08.2022 20:57 Ответить
Знову повилазили на світ божий юлененавистники: петровичі, вегемотовичі, дератизатори.
Що вона сказала не так? Чи ви за те
, щоб нафтогаз обирав населення під час війни? Хочете амстердам з двома плюсами?
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29.08.2022 20:58 Ответить
Сіра нація це корні Бені, у них контракт кровний: клеймити всіх хто приймає спроби в них відняти вкрадене. Ось їй і не пробачають Криворіжсталь та перетягування ковдри на стадо. В яке вони превратили 73%... (по розрахунку їх може бути меньше чим 13%)
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30.08.2022 06:55 Ответить
Що сказала не так Юля Тимошенко. що тут кидаються на неї. як бик на червону ганчірку. від одного її прізвища. Навіть не читаючи нічого. можливо. крім заголовку. А ненависть аж зашкалює ! А Тимошенко передбачає та застерігає щодо корупції з боку Нафтогазу при транспортуванні вітчизняного газу для забезпечення населення під час зимового періоду. І пропонує створити спеціальну слідчу комісію в парламенті для контролю за діяльністю Нафтогазу. Пропозиція слушна. чого такий крик чи хтось може запропонувати щось краще. І прем"єром Тимошенко була непоганим. але Ющенко заважав їй. тандему не вийшло. вони не спрацювалися. на жаль. Хто б. як не відносився до Тимошенко. але вона є і залишається відомим політиком. особистістю. лідером. А теперішньому прем"єру шмигалю дуже далеко до Юлії Тимошенко. як прем"єра.
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29.08.2022 22:34 Ответить
Тому що всі каштани Хрещатика мають бути підписані, де і її хфамілія має красуватись. Каштани і один кран, для панімершат
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30.08.2022 01:14 Ответить
Тому що Олігархія у нас найбільша після Китаю... Ці землі "кошерні" - а беня тут кофе хоче пити, все очевидно, чому мізками не думаєте?
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30.08.2022 06:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ApOU_DJqUcI Реальне обличчя потвори!!!
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29.08.2022 22:53 Ответить
попов і цим все сказано
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30.08.2022 12:35 Ответить
Ви тільки подивіться як збудилась ригівська публіка,як тільки побачили тверду позицію Тимошенко, що до жирування накнафтогазу на українцях. Знову посипались зі всіх боків імпотентні образи.
Я ж кажу якщо агент російських спецслужб Порошенко і його протеже екс головний продюсер канала"Інтер"Зеленський такі порядні, то чого вони на своїх каналах не розмажуть Юлю по стінці як брехуху?
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30.08.2022 22:41 Ответить
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