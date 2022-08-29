Газа, добываемого в Украине, хватит для нормального прохождения отопительного сезона, - Тимошенко

Украинского газа достаточно, чтобы обеспечить Украину природным газом для нормального прохождения отопительного сезона, даже если на улице будет -20С.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы добываем 19-20 миллиардов кубометров газа. В год нам нужно 17 миллиардов, учитывая, что из-за войны производства частично не работает, а люди - уехали. Куда чиновники собираются девать еще 2 миллиарда нашего газа и говорят о дефиците? Если правильно вести хозяйство, то дефицита не будет. Если эффективно поддержать угольную отрасль и положить на склады хотя бы 2,5 миллиона тонн – а у нас есть такая возможность – никакого энергетического дисбаланса не будет", – заявила Тимошенко.

Политик также добавила, что себестоимость добычи отечественного газа составляет примерно 3 гривны, а в Европу его можно продать за 3 доллара за куб. Чтобы помешать коррупционерам провести эту сделку, она настаивает на том, чтобы правительство и парламент взяли под контроль вопросы экспорта украинского газа.

"Чиновники из "Нафтогаза" собираются экспортировать наш газ для того, чтобы определенные частные компании заработали деньги на этой разнице, а для украинцев они будут закупать газ по 3 доллара за кубометр - и это без НДС, транспортировки и т.д. Я считаю, что сейчас должна полностью заработать единогласно созданная специальная следственная комиссия в парламенте и взять под контроль каждый грамм украинского природного газа", - добавила Тимошенко.

Читайте: В Европе призывают заморозить цены на газ: "Мы должны остановить это безумие"

По словам лидера "Батькивщины", власти должны сделать все необходимое, чтобы Украина выстояла во время войны зимой, а люди - дополнительно не страдали.

"Если Запорожская АЭС будет выведена окончательно из строя оккупантами, нам нужно запастись дополнительным углем. Но если украинский газ не будет забираться на экспорт, а будет отдаваться украинцам, страна нормально пройдет зиму", - убежден политик.