Газа, добываемого в Украине, хватит для нормального прохождения отопительного сезона, - Тимошенко
Украинского газа достаточно, чтобы обеспечить Украину природным газом для нормального прохождения отопительного сезона, даже если на улице будет -20С.
Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня мы добываем 19-20 миллиардов кубометров газа. В год нам нужно 17 миллиардов, учитывая, что из-за войны производства частично не работает, а люди - уехали. Куда чиновники собираются девать еще 2 миллиарда нашего газа и говорят о дефиците? Если правильно вести хозяйство, то дефицита не будет. Если эффективно поддержать угольную отрасль и положить на склады хотя бы 2,5 миллиона тонн – а у нас есть такая возможность – никакого энергетического дисбаланса не будет", – заявила Тимошенко.
Политик также добавила, что себестоимость добычи отечественного газа составляет примерно 3 гривны, а в Европу его можно продать за 3 доллара за куб. Чтобы помешать коррупционерам провести эту сделку, она настаивает на том, чтобы правительство и парламент взяли под контроль вопросы экспорта украинского газа.
"Чиновники из "Нафтогаза" собираются экспортировать наш газ для того, чтобы определенные частные компании заработали деньги на этой разнице, а для украинцев они будут закупать газ по 3 доллара за кубометр - и это без НДС, транспортировки и т.д. Я считаю, что сейчас должна полностью заработать единогласно созданная специальная следственная комиссия в парламенте и взять под контроль каждый грамм украинского природного газа", - добавила Тимошенко.
По словам лидера "Батькивщины", власти должны сделать все необходимое, чтобы Украина выстояла во время войны зимой, а люди - дополнительно не страдали.
"Если Запорожская АЭС будет выведена окончательно из строя оккупантами, нам нужно запастись дополнительным углем. Но если украинский газ не будет забираться на экспорт, а будет отдаваться украинцам, страна нормально пройдет зиму", - убежден политик.
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Довбані клептомани при владі, коли їх вже почнуть бодай арештовувати разом з їх маєтками, яхтами і тп? Тоді і війни не треба буде...
що саме через наші надри у нас війни йдуть кожні 100 років, щоб люд вивести зовсім. Все СНГ - це ласий шмат на тисячі років наперед: хто ним буде володіти - той стане володарем світу.
Що вона сказала не так? Чи ви за те
, щоб нафтогаз обирав населення під час війни? Хочете амстердам з двома плюсами?
Я ж кажу якщо агент російських спецслужб Порошенко і його протеже екс головний продюсер канала"Інтер"Зеленський такі порядні, то чого вони на своїх каналах не розмажуть Юлю по стінці як брехуху?