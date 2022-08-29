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Новости Война
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Россия делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия заинтересована в энергетическом кризисе.

Об этом глава государства заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей", передает Цензор.НЕТ.

"Россия использует экономический террор, давит ценовым кризисом и бедностью, чтобы ослабить Европу именно тогда, когда нужна полная ее сила для защиты от террора на войне, которую Россия ведет уже более полугода. Полномасштабной войны! А в целом ее вмешательству - уже восемь лет".

Именно на это сейчас работает российское государство, его чиновники и компании – такие, как "Газпром". На создание кризисов и то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на 10 миллионов евро ежедневно. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и нет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, 10 млн евро Россия пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой.

"10 миллионов евро в огонь ежедневно на границе России - это сотни миллионов евро дополнительных расходов из карманов европейского среднего класса, обычных рабочих, пенсионеров за энергию. И также каждый день - из-за завышенных цен на рынке, из-за дефицита", - добавил глава государства.

Зеленский сказал, что государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен.

"И это все – часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всех нас, против всех вас, против всей объединенной Европы", – подытожил президент.

Читайте: Газа, добываемого в Украине, хватит для нормального прохождения отопительного сезона, - Тимошенко

Газ (10223) Зеленский Владимир (20266) россия (95413) энергетика (2553)


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Топ комментарии
+18
Вова, ты лучше нам расскажи, за что ты скотов орденами нанрадил?
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29.08.2022 16:48
+17
расия делает все шоб...
а шо делаешь ты ??? пи*дИшь и пИ*дишь...
и с наградами артистам-клоунам угадал, ***....так угадал...шо только за это надо ручечки поотбивать...
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29.08.2022 16:53
+11
І здав південь.
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29.08.2022 16:52
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Вова, ты лучше нам расскажи, за что ты скотов орденами нанрадил?
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29.08.2022 16:48 Ответить
І здав південь.
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29.08.2022 16:52 Ответить
говорящая голова - словесный понос - вечерний гундосик - все что нужно знать про зе президента
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29.08.2022 17:08 Ответить
"Патамушта фопы" ... "Шесть працентаф"...
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29.08.2022 16:51 Ответить
расия делает все шоб...
а шо делаешь ты ??? пи*дИшь и пИ*дишь...
и с наградами артистам-клоунам угадал, ***....так угадал...шо только за это надо ручечки поотбивать...
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29.08.2022 16:53 Ответить
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29.08.2022 16:54 Ответить
То купуйте газ в іншому місці, ви ******* вже з цим газом носитесь як з писаною торбою!! Що, тільки парашна ********* продає газ на ринку? Ой ні, дивіться, там список довжиною в кілометр! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83 вікіпєдія тиць сюда
Всьо, змиріться, халявного газу від парашки за ціною нижче ринкової більше ніколи-ніколи не буде! Домовляйтесь з сусідами, возіть скраплений газ, добудовуйте потроху газопроводи, а ще краще - переходьте з сраки 19 століття на ******* технології. Так, це дорого, бо все що завгодно дорожче ніж газ нижче ринкової ціни. Але це ціна, яку ви маєте заплатити за те, що ігнорували все і впевнено вели світ до кризи грьобаними десятиліттями!
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29.08.2022 16:56 Ответить
а хто-хто нафтогаз обанкротив?
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29.08.2022 16:56 Ответить
Капитан очевидность!!!
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29.08.2022 17:01 Ответить
вечерний гундосик - вода мокрая, трава зеленая, ветер дует
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29.08.2022 17:09 Ответить
ти ж i про себе не забудь. "ти же, со своєй сторони, тожє стараєшься, чтобы сойтiсь посерєдiнє"
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29.08.2022 17:08 Ответить
хай єс побудує газопровід з катару і буде йому щастя.
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29.08.2022 17:11 Ответить
Там не очень надежные страны- транзитёры на пути того трубопровода.
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29.08.2022 17:59 Ответить
Ну вот, в украине война, и она все равно качает газ.
Если в ираке, не дай бог, будет война - они все равно будут качать газ.
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29.08.2022 19:49 Ответить
Чогось дуже запереживав за рашинський газ.
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29.08.2022 17:11 Ответить
може за найнижчою??
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29.08.2022 17:23 Ответить
Ну титан же думки! Слава Володимиру Першому Криворізькому ("не бритому й не голеному")!
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29.08.2022 17:24 Ответить
олеееенііі
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29.08.2022 18:37 Ответить
РабZeя на севере и в Карелии сжигает газ прямо со скважины...нет покупателей в Европе...
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29.08.2022 17:51 Ответить
дешевше ж ніж за 3 копійки віддати власному населенню..дешевше, ніж провести газ по селах..
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29.08.2022 18:39 Ответить
 
 