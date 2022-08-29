Россия делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия заинтересована в энергетическом кризисе.
Об этом глава государства заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей", передает Цензор.НЕТ.
"Россия использует экономический террор, давит ценовым кризисом и бедностью, чтобы ослабить Европу именно тогда, когда нужна полная ее сила для защиты от террора на войне, которую Россия ведет уже более полугода. Полномасштабной войны! А в целом ее вмешательству - уже восемь лет".
Именно на это сейчас работает российское государство, его чиновники и компании – такие, как "Газпром". На создание кризисов и то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на 10 миллионов евро ежедневно. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и нет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, 10 млн евро Россия пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой.
"10 миллионов евро в огонь ежедневно на границе России - это сотни миллионов евро дополнительных расходов из карманов европейского среднего класса, обычных рабочих, пенсионеров за энергию. И также каждый день - из-за завышенных цен на рынке, из-за дефицита", - добавил глава государства.
Зеленский сказал, что государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен.
"И это все – часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всех нас, против всех вас, против всей объединенной Европы", – подытожил президент.
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а шо делаешь ты ??? пи*дИшь и пИ*дишь...
и с наградами артистам-клоунам угадал, ***....так угадал...шо только за это надо ручечки поотбивать...
Всьо, змиріться, халявного газу від парашки за ціною нижче ринкової більше ніколи-ніколи не буде! Домовляйтесь з сусідами, возіть скраплений газ, добудовуйте потроху газопроводи, а ще краще - переходьте з сраки 19 століття на ******* технології. Так, це дорого, бо все що завгодно дорожче ніж газ нижче ринкової ціни. Але це ціна, яку ви маєте заплатити за те, що ігнорували все і впевнено вели світ до кризи грьобаними десятиліттями!
Если в ираке, не дай бог, будет война - они все равно будут качать газ.