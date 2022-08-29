Россия делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия заинтересована в энергетическом кризисе.

Об этом глава государства заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей", передает Цензор.НЕТ.

"Россия использует экономический террор, давит ценовым кризисом и бедностью, чтобы ослабить Европу именно тогда, когда нужна полная ее сила для защиты от террора на войне, которую Россия ведет уже более полугода. Полномасштабной войны! А в целом ее вмешательству - уже восемь лет".

Именно на это сейчас работает российское государство, его чиновники и компании – такие, как "Газпром". На создание кризисов и то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на 10 миллионов евро ежедневно. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и нет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, 10 млн евро Россия пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой.

"10 миллионов евро в огонь ежедневно на границе России - это сотни миллионов евро дополнительных расходов из карманов европейского среднего класса, обычных рабочих, пенсионеров за энергию. И также каждый день - из-за завышенных цен на рынке, из-за дефицита", - добавил глава государства.

Зеленский сказал, что государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен.

"И это все – часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всех нас, против всех вас, против всей объединенной Европы", – подытожил президент.

Читайте: Газа, добываемого в Украине, хватит для нормального прохождения отопительного сезона, - Тимошенко