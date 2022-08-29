Зеленский призвал Европу использовать украинские газохранилища: Вы можете помочь и себе, и нам
Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей".
"Мы имеем уникальную систему газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза. Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практически – используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодняшний день, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов.
Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", – объяснил глава государства.
По словам Зеленского, Украина имеет также значительные залежи природного газа.
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+ це якась гарантія дотакової нашої безпеки
чи їм така ж шана як і нашим Атомним станціям, які теж...начебто гарантовано захищені і мали б витримати все.... окрім навали дикунів з більш-менш ******** зброєю...і наполегливим бажанням зашантажувати весь світ ядерною загрозою..
дякую...
просто я дуже великий скептик )))
і не люблю гучних заяв (якщо дійсно наші сховища такі супер-пупер...то могли б іноземці самі поцікавитися змогою там щось зберігати...але все ж таки війна з руснею діло непередбачуване і без усіляких можливостей щось спрогнозувати, щоб повірити в надійність слів преЗЕ.... і сховищ...
повторишь то же самое ребятам под Херсоном?
чи таки паралельна реальність і понти - ваше все !!!
Ідея з закачуванням про всяк випадок резервів з ЄС на тимчасове зберігання до наших ПСГ є абсолютно правильною. Тільки є великі сумніви, що у Європі на це погодяться за поточних обставин.
і саме паскудне що координати всіх наших сховищ донедавна були в вільному доступі (по вимогам податкового контролю за надходженнями і витратами)...
дуже хвилююсь...шоби тварюки не спробували зруйнувати або просто поцілити туди напередодні опалювального сезону...
Мне этим скотам только горячего асфальта в их глотки не шкода.
Якби Зеленський був дрібною та мстливою людиною, то такого б ніколи не трапилося
Чийомусь батьку дають цілого Героя України...цікаво тільки за що і хто давав...
А волонтерам Кошовому і Піканову дали якийсь орден за реальну фінансову допомогу та волонтерську діяльність і це вже прямо зашквар.
Зберіть стільки, скільки зібрали вони і гадаю Зеленський вам також персонально таку ж нагороду дасть, а може і кращу.
Ох друже, я поважаю чесну працю. Я навіть не уявляю, як вам складно відмазувати Зєлю з усіма його "проє*лі".... але.. працюйте гарно і вам теж дадуть орден!
Намалювати 54% відсотки політичному пройдисвіту це дійсно подвиг
Спитати, хто арештовував учасників блокади торгівлі з ДНР та ЛНР, хто арештовував тих, хто підірвав ЛЕП в Крим...
Питань дуже багато...але зараз війна, поговоримо, коли переможемо та повернемо біглих щурів до України