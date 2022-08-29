Зеленский призвал Европу использовать украинские газохранилища: Вы можете помочь и себе, и нам

Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей".

"Мы имеем уникальную систему газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза. Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практически – используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодняшний день, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов.

Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", – объяснил глава государства.

По словам Зеленского, Украина имеет также значительные залежи природного газа.

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