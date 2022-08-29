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Зеленский призвал Европу использовать украинские газохранилища: Вы можете помочь и себе, и нам

газосховище

Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей".

"Мы имеем уникальную систему газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза. Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практически – используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодняшний день, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов.

Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", – объяснил глава государства.

По словам Зеленского, Украина имеет также значительные залежи природного газа.

Читайте: Россия делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, - Зеленский

газохранилище (173) Европа (1841) Зеленский Владимир (20266)


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Топ комментарии
+9
не бреши....поки йде війна, використовувати наші сховища навіть нам небезпечно... бо ніхто не може звангувати куди шмальне русня.... хіба побиті наші нафтосховища і зерносховища не є доказом неможливості зберігати будь що, поки йде активна фаза війни ???
чи таки паралельна реальність і понти - ваше все !!!
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29.08.2022 17:18
+9
Эх Вова, Вовчик, Вовунчик, ты нам лучше расскажи как и за что ты скотов квартальных орденами наградил.
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29.08.2022 17:23
+8
Дороги до хранилищ заасфальтировал, чтобы Куйлу удобнее было к ним доехать?
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29.08.2022 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Чим більше заповнене сховище, тим легше і дешевше з нього діставати газ.
+ це якась гарантія дотакової нашої безпеки
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29.08.2022 17:16 Ответить
це теорія... на практиці ніхто в світі не зможе нічого прогарантувати Україні поки рашка має зброю і можливіть дястати нею будь куди... рашкє плювати на будь які гарантії і договори...
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29.08.2022 17:20 Ответить
Ніхто у світі не гарантує, що Росія і на Заході теракти робити не почне
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29.08.2022 17:21 Ответить
Пане, розберися спочатку що таке українські газосховища, перед тим як теоретизувати чи звинувачувати когось в брехні.
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29.08.2022 17:22 Ответить
наші сховища непробивні? навіть якщо по ним лупити зо дня в день???
чи їм така ж шана як і нашим Атомним станціям, які теж...начебто гарантовано захищені і мали б витримати все.... окрім навали дикунів з більш-менш ******** зброєю...і наполегливим бажанням зашантажувати весь світ ядерною загрозою..
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29.08.2022 17:31 Ответить
Ви на шкідника схожі, не говорили б українською мовою, подумав би, що з ботоферми Кремля
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29.08.2022 17:37 Ответить

дякую...
просто я дуже великий скептик )))
і не люблю гучних заяв (якщо дійсно наші сховища такі супер-пупер...то могли б іноземці самі поцікавитися змогою там щось зберігати...але все ж таки війна з руснею діло непередбачуване і без усіляких можливостей щось спрогнозувати, щоб повірити в надійність слів преЗЕ.... і сховищ...
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29.08.2022 17:43 Ответить
також багато шкідників з ботоферми кремля промовляють "пане" ,і "кремль" величають з великої літери
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29.08.2022 17:48 Ответить
А что у нас по-русски говорят только ботофермы Кремля?
повторишь то же самое ребятам под Херсоном?
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29.08.2022 20:07 Ответить
Газосховище являє собою порожнини в надрах землі в яких колись був газ який у свій час викачали.Працює як звикла газова сверловина,тільки значно краще механізована.Тут питання в іншому - чи потрібні Європі в даний час наше сховище,якщо вона не може до кінця заповнити власні,і чи не здатна рашка вдарити по сховищу ракетами.Тут потрібно все зважити,хоча пропозиція президента не така наївна і тупа,як може здатись на перший погляд...
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29.08.2022 17:40 Ответить
не бреши....поки йде війна, використовувати наші сховища навіть нам небезпечно... бо ніхто не може звангувати куди шмальне русня.... хіба побиті наші нафтосховища і зерносховища не є доказом неможливості зберігати будь що, поки йде активна фаза війни ???
чи таки паралельна реальність і понти - ваше все !!!
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29.08.2022 17:18 Ответить
Україна не може не використовувати наші сховища, там усі наші запаси на зиму. По-друге, ПСГ це не резервуари на поверхні, а дуже глибокі природні підземні порожнини. Можна хіба що інфраструктуру з відбору газу від них зруйнувати, але не самі сховища. Тим більш вони майже повністю на Заході України.
Ідея з закачуванням про всяк випадок резервів з ЄС на тимчасове зберігання до наших ПСГ є абсолютно правильною. Тільки є великі сумніви, що у Європі на це погодяться за поточних обставин.
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29.08.2022 18:53 Ответить
для сховища важливо не саме сховище під землею (тобто ємність) а обладнання, яке здебільше знаходиться на поверхні або на рівні землі (газ або скраплений або стиснутий має різні показники зберігання...а стиснутий ще й потребує обладнання яке має витримувати великий тиск і таке інше) тобто...пряме попадання в цей район декількох ракет і дай Боже щоби аварійна система впоралась і встигла перекрити доступи до самого сховища... але і від самого обладнання вибух може бути шалений....
і саме паскудне що координати всіх наших сховищ донедавна були в вільному доступі (по вимогам податкового контролю за надходженнями і витратами)...
дуже хвилююсь...шоби тварюки не спробували зруйнувати або просто поцілити туди напередодні опалювального сезону...
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29.08.2022 20:12 Ответить
Координати сховищ відомі усім і їх ніяк не зміниш. Вибух від обладнання буде такий собі, а підірвати саме сховище навряд вийде.
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29.08.2022 20:47 Ответить
дай то Боже... але з руснею покою нема і чекати від неї можна чого завгодно... навіть диверсії
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29.08.2022 20:51 Ответить
За парєбріком ще минулий опалювальний сезон хотіли зробити для нас Армагеддоном напередодні вторгнення, але завадили занадто м'яка зима і олімпіада в Пекіні.
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29.08.2022 20:51 Ответить
в оренду буде здавати..
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29.08.2022 17:21 Ответить
Эх Вова, Вовчик, Вовунчик, ты нам лучше расскажи как и за что ты скотов квартальных орденами наградил.
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29.08.2022 17:23 Ответить
Вам грамоту шкода? Це ж не іменна зброя, це не куски землі під Києвом, це ж не індульгенції на рейдерство
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29.08.2022 17:25 Ответить
Орден это грамота?
Мне этим скотам только горячего асфальта в их глотки не шкода.
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29.08.2022 17:27 Ответить
Зеленський навіть нагородив журналіста Михайла Ткача, який переслідував сімю того ж Зеленського.
Якби Зеленський був дрібною та мстливою людиною, то такого б ніколи не трапилося
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29.08.2022 17:32 Ответить
Якщо подумати, то раздача орденів це мабудь гірше за куски землі. Цінність ордену не в тому, скільки коштує той шматочок металу. Його цінність у відзнаці заслуг того, хто його носить. Значить якщо у людини ця відзнака, то людина вчинила подвиг та заслуговує на повагу. А якщо роздавати їх лисим з кварталу, то це повністю нівелює його цінність.
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29.08.2022 17:32 Ответить
Гарно у вас виходить.

Чийомусь батьку дають цілого Героя України...цікаво тільки за що і хто давав...

А волонтерам Кошовому і Піканову дали якийсь орден за реальну фінансову допомогу та волонтерську діяльність і це вже прямо зашквар.
Зберіть стільки, скільки зібрали вони і гадаю Зеленський вам також персонально таку ж нагороду дасть, а може і кращу.
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29.08.2022 17:36 Ответить
"Волонтерам Кошовому і Піканову"


Ох друже, я поважаю чесну працю. Я навіть не уявляю, як вам складно відмазувати Зєлю з усіма його "проє*лі".... але.. працюйте гарно і вам теж дадуть орден!
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29.08.2022 17:38 Ответить
Тут марно відбілювати Зеленського на форумі 95% порохоботи, причому основний кістяк жорстких, можуть побажати, не тільки за кораблем, але і "на небеса", так званим 73%. ,так ось вони так би мовити "окупували" форум і практично всіх виборців Зе витіснили, я всього лише спостерігач бачу і знаю багатьох і не голосував ,так як маю громадянство США і нейтральну позицію до виборців в Україні
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29.08.2022 18:28 Ответить
Тепер зрозуміло за що хтось нагородив Охиндовського в 2014 року
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29.08.2022 17:45 Ответить
Не тримайте це в собі! Розкажіть загалу, раз вам зрозуміло
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29.08.2022 17:47 Ответить
"...людина вчинила подвиг та заслуговує на повагу..."
Намалювати 54% відсотки політичному пройдисвіту це дійсно подвиг
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29.08.2022 17:53 Ответить
Працюйте добре і вам Зєля орден видасть . За переведення стрілок
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29.08.2022 17:55 Ответить
Цікаво, хто буде зберігати газ в Україні, де ідуть бойові дії і є ризик пошкодження як газогонів, так і самих сховищ, коли в Європах недозаповнені єсмності в тій же Німеччині...
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29.08.2022 17:23 Ответить
Дороги до хранилищ заасфальтировал, чтобы Куйлу удобнее было к ним доехать?
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29.08.2022 17:30 Ответить
Треба ще спитати чи треба було з Росією продовжувати торгувати з 2014 року...
Спитати, хто арештовував учасників блокади торгівлі з ДНР та ЛНР, хто арештовував тих, хто підірвав ЛЕП в Крим...

Питань дуже багато...але зараз війна, поговоримо, коли переможемо та повернемо біглих щурів до України
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29.08.2022 17:34 Ответить
...поговоримо, коли переможемо та повернемо біглих щурів, що у 2019 повернулися до України
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29.08.2022 17:45 Ответить
за дороги для рашистських танків,здачу Півднея УКраїни,розмінування Чонгару,здачу захисників в полон,повернення"вагнерівців",здачу АЕС І іт.д і т,п---Питань дуже багато...але зараз війна, поговоримо, коли переможемо
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29.08.2022 17:55 Ответить
Хмырь мавзолейный уволил Оленевода на дембель...а шош такое крысы мавзолейные?а хто теперь начальник Шариковского дерьма?☠️☠️🦍🦍😁
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29.08.2022 17:46 Ответить
Совсем не в теме конечно---допускаю что и многие здесь. Но вопрос не знающего. А газ в наши хранилища откуда закачать? За реверс допустим знаю. Но издалека качать, смысла нет, потом в обратную сторону по новой. Получается от кацапов?
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29.08.2022 18:20 Ответить
Польша достроила ветку газогона из Норвегии...так что Дуда приезжал в Киев не зря...
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29.08.2022 18:48 Ответить
 
 