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Новости Война
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Зеленский призывает ввести санкции против Росатома за радиационный шантаж на Запорожской АЭС

заес

Президент Владимир Зеленский отмечает, что работники Росатома также несут ответственность за радиационный шантаж мира на Запорожской атомной электростанции и должны быть ограничены санкционно.

Об этом глава государства заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей" в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не нормально, когда против Росатома до сих пор нет блокировочных санкций за радиационный шантаж на Запорожской АЭС, за который находящиеся на станции ответственные и конкретные работники Росатома. И это не нормально, когда любой российский гражданин может получить визу в европейские страны, чтобы отдохнуть или съездить на шоппинг – мы это знаем с вами прекрасно, – даже если он – военный преступник или помогает российскому государству работать против Европы", – отметил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, не нормально, когда некоторые европейские компании до сих пор не определились, идти ли им с российского рынка и когда кто-то еще надеется на сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

"Никаких уступок бандитам не может быть! Только новые санкционные удары по ним", - убежден Президент.

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Он отметил, что цель России в ее радиационном шантаже цинична и просчитана – запугивать украинцев, всех европейцев, шантажировать и принуждать.

По мнению Зеленского, это давление ради того, чтобы российские государственные пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис, и якобы на этого другого нужно влиять и договариваться с кремлем именно ради этого.

"Просто вдумайтесь в это: Россия – это единственный террорист в мире, сумевший превратить атомную станцию в поле боя и последовательно делающий все, чтобы Европа смотрела, а куда же ветер может понести эту радиацию, если, не дай бог, произойдет катастрофа" , – подчеркнул Президент.

Он объяснил, что у российского руководства "специфическая бандитская логика": они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит за это что-нибудь получит.

Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну, и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет. Россия хочет заставить вас отказаться от европейских ценностей ", – подчеркнул глава государства.

радиация (321) россия (95413) Росатом (50) Запорожская АЭС (702) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+4
А непоганий текст хтось Ішаку написав...
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29.08.2022 17:57
+2
Скільки бабала отримав за здачу ЗАЕС?
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29.08.2022 18:02
+2
Давно вже пора.Має бути заборонено Росії будувати АЕС по світу а то будують вроді в Єгипті і ще десь.Мають бути такі санкції щоб вони не могли нічого будувати.
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29.08.2022 18:11
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А непоганий текст хтось Ішаку написав...
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29.08.2022 17:57 Ответить
Юзік мовчить. "Когда я єм - я глух і нєм" (С)
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29.08.2022 18:18 Ответить
Скільки бабала отримав за здачу ЗАЕС?
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29.08.2022 18:02 Ответить
він забув ввести санкції проти москальських власників українських підприємств.
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29.08.2022 18:09 Ответить
Давно вже пора.Має бути заборонено Росії будувати АЕС по світу а то будують вроді в Єгипті і ще десь.Мають бути такі санкції щоб вони не могли нічого будувати.
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29.08.2022 18:11 Ответить
И это еще только полгода со дня захвата прошло.
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29.08.2022 18:19 Ответить
Думал фейк и розыгрыш...путлер выгнал ШойХу...и назначил временно исполняющего обязанности министра абароны рабZeи...
Взять Киев за три дня и шесть месяцев не удалось Оленеводу...😁🦍🦍🦍😂🤣
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29.08.2022 18:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vxv48DVjIlg
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29.08.2022 18:36 Ответить
Дикі кацапи і ядерна енергія - речі несумісні.
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29.08.2022 18:33 Ответить
 
 