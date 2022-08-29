Зеленский призывает ввести санкции против Росатома за радиационный шантаж на Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский отмечает, что работники Росатома также несут ответственность за радиационный шантаж мира на Запорожской атомной электростанции и должны быть ограничены санкционно.

Об этом глава государства заявил во время выступления на конференции "Шельфа северных морей" в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не нормально, когда против Росатома до сих пор нет блокировочных санкций за радиационный шантаж на Запорожской АЭС, за который находящиеся на станции ответственные и конкретные работники Росатома. И это не нормально, когда любой российский гражданин может получить визу в европейские страны, чтобы отдохнуть или съездить на шоппинг – мы это знаем с вами прекрасно, – даже если он – военный преступник или помогает российскому государству работать против Европы", – отметил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, не нормально, когда некоторые европейские компании до сих пор не определились, идти ли им с российского рынка и когда кто-то еще надеется на сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

"Никаких уступок бандитам не может быть! Только новые санкционные удары по ним", - убежден Президент.

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Он отметил, что цель России в ее радиационном шантаже цинична и просчитана – запугивать украинцев, всех европейцев, шантажировать и принуждать.

По мнению Зеленского, это давление ради того, чтобы российские государственные пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис, и якобы на этого другого нужно влиять и договариваться с кремлем именно ради этого.

"Просто вдумайтесь в это: Россия – это единственный террорист в мире, сумевший превратить атомную станцию в поле боя и последовательно делающий все, чтобы Европа смотрела, а куда же ветер может понести эту радиацию, если, не дай бог, произойдет катастрофа" , – подчеркнул Президент.

Он объяснил, что у российского руководства "специфическая бандитская логика": они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит за это что-нибудь получит.

Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну, и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет. Россия хочет заставить вас отказаться от европейских ценностей ", – подчеркнул глава государства.