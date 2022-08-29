Многочисленные концерты перед военными, - стало известно, за что Зеленский наградил своих коллег по Кварталу-95 Пикалова и Кошевого
Президент наградил орденом за заслуги III степени актеров из "Квартала 95" Евгения Кошевого, Александра Пикалова и ряд других работников шоу-бизнеса из-за "мощной волонтерской деятельности".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили НВ в пресс-службе Офиса президента, отвечая на запрос редакции о причинах награждения.
Там отметили, что в самом указе о награждении указано, за что награждены украинцы, отмеченные им: "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга".
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За шщо і отримала орден від головного Серуна.
Приємного апетиту, зетовпо епи.
"краща намащувальниця мови на хліб"
він зробив неможливе, чому замість нагород переслідування,
за те що правду казав. так як правду сказав генерал Кривонос, на якого полюють силовики
і головне, яка млять за цим стоїть
Сергію Притулі при такому розкладі треба давати чотирижди героя України з пожиттевим пропуском в жіночу баню + 31 молоденьку няню на місяць.
бо він зібрав мільярд.
Это очередной плевок в лицо украинскому народу.
Можна сміливо виходити на балкон на Банковій і сцяти просто в #обла мудрому наріду
І йому буде все божья сеча...
Можна навіть з брандсбойту...
Хто бабушкін "герой"?
Ти бабушкін "герой - на медальку...
ридалиригали
Бійці
ридалиригали
Задача зеленої влади не здача України напряму росії, а створення внутрішньо-українського конфлікту між любителями зеленого лайна і Патріотами України. А вже під час цього конфлікту кремль і реалізує свій план по знищенню (розділу) України. Через це у владі так багато зашквару.
ридалиригали