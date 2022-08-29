Многочисленные концерты перед военными, - стало известно, за что Зеленский наградил своих коллег по Кварталу-95 Пикалова и Кошевого

Президент наградил орденом за заслуги III степени актеров из "Квартала 95" Евгения Кошевого, Александра Пикалова и ряд других работников шоу-бизнеса из-за "мощной волонтерской деятельности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили НВ в пресс-службе Офиса президента, отвечая на запрос редакции о причинах награждения.

Там отметили, что в самом указе о награждении указано, за что награждены украинцы, отмеченные им: "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга".

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