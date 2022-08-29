Силы обороны Украины отразили наступление врага на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 29.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 187 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Российские оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории у Янжуловки Черниговской области и Старикового и Вольной Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении, из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чеполь, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.

На Славянском направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Довгенького, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.

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На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из существующих артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.

В Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк Бахмут и Кодема. У двух последних также зафиксированы удары российской авиации. Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.

На Авдеевском направлении потерпели огневое поражение районы Авдеевки, Опросного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.

В Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко. Задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.

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На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березово, Белогорье, Степное и Каменское. Ударами авиации оккупанты пытались нанести потери для наших подразделениям возле Малых Щербаков.

На Южнобугском направлении противник обстреливал из имеющихся артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Висунск, Явкино, Великое Артаково, Тополиное и Княжевка. Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался. Враг продолжает интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника выполняет задачи поддержки благоприятного оперативного режима и блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.