Зеленский против выдачи виз россиянам для туризма, бизнеса, обучения и приобретения недвижимости в ЕС: Война в Украине является российской, а не войной Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против выдачи виз россиянам в Евросоюз для туризма, обучения, бизнеса и приобретения недвижимости, пока они борются с ценностями демократии.

Об этом он сказал во время выступления на Бледском стратегическом форуме (г. Блед, Словения), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о запрете путешествий, о гражданах России, тех, кто не хочет оставаться гражданами России, подающихся на статус беженца, тех, кого политически преследуют, кто хочет поддержать достойный мир, и это значит быть против войны в Украине - да, необходима поддержка таким людям, и я считаю, что у европейских коллег есть инструменты для их поддержки", - сказал он.

"Но говоря о бизнесе, о туризме богатых семей, которые посылают своих детей за образованием в ваши университеты, говоря о приобретении недвижимости и отдыхе, это не должно быть", - добавил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что война в Украине является российской, а не войной Владимира Путина, учитывая, что россияне избрали его президентом, а также то, что нельзя услышать какого-то голоса из России против этого режима.

Следовательно, по мнению главы государства, россияне борются против ценностей демократии, уровня жизни, который Европа построила для себя путем конкуренции, но они до сих пор хотят этим пользоваться, что, по убеждению Зеленского, неправильно.

"Они повсюду распространяют свое влияние. Но если вы хотите влиять, вам нужно жить по правилам международного права, а не так, как вам хочется", – заявил Президент, говоря о российском бизнесе в ЕС.