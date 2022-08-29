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Новости Санкции против России
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Зеленский против выдачи виз россиянам для туризма, бизнеса, обучения и приобретения недвижимости в ЕС: Война в Украине является российской, а не войной Путина

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против выдачи виз россиянам в Евросоюз для туризма, обучения, бизнеса и приобретения недвижимости, пока они борются с ценностями демократии.

Об этом он сказал во время выступления на Бледском стратегическом форуме (г. Блед, Словения), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о запрете путешествий, о гражданах России, тех, кто не хочет оставаться гражданами России, подающихся на статус беженца, тех, кого политически преследуют, кто хочет поддержать достойный мир, и это значит быть против войны в Украине - да, необходима поддержка таким людям, и я считаю, что у европейских коллег есть инструменты для их поддержки", - сказал он.

"Но говоря о бизнесе, о туризме богатых семей, которые посылают своих детей за образованием в ваши университеты, говоря о приобретении недвижимости и отдыхе, это не должно быть", - добавил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что война в Украине является российской, а не войной Владимира Путина, учитывая, что россияне избрали его президентом, а также то, что нельзя услышать какого-то голоса из России против этого режима.

Следовательно, по мнению главы государства, россияне борются против ценностей демократии, уровня жизни, который Европа построила для себя путем конкуренции, но они до сих пор хотят этим пользоваться, что, по убеждению Зеленского, неправильно.

"Они повсюду распространяют свое влияние. Но если вы хотите влиять, вам нужно жить по правилам международного права, а не так, как вам хочется", – заявил Президент, говоря о российском бизнесе в ЕС.

виза (1238) Зеленский Владимир (20266) россия (95413) санкции (11266) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+20
Вова, а я против выдачи орденов скотам из квартала и шлюхам с 1+1.
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29.08.2022 19:14
+15
Ібаний ліцемір, а сам нахера кацапам візи видаєш?
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29.08.2022 19:16
+14
А по Україні скільки кацапів бігає с куркою на паспорті? Бігає та ху..а чекає? Жодного не департовано.
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29.08.2022 19:08
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Правила форума Совет форумчан
По поводу россійського бізнесу в ЕС - там ще спецслужби мають розібратися- багато фірм россіяне відкрили і відкривали під чужими іменами , тому словацькі, чі німецькі фірми і іншинайсправді бувають російськими
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29.08.2022 19:07 Ответить
В ЄС немає такого механізму "відкрити фірму під чужими іменами". Фірми в ЄС відкриваються "під іменами" власників цих фірм і сплачують податки в країні реєстрації. Фінансова активність будь-яких фірм у ЄС дотримується санкційної політики, або фірма закривається.
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29.08.2022 19:30 Ответить
А по Україні скільки кацапів бігає с куркою на паспорті? Бігає та ху..а чекає? Жодного не департовано.
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29.08.2022 19:08 Ответить
Небритый дурачок... Если благодаря нашим Вооруженным Силам Украины состоится победа над рашистами, то ты, падла зеленая, не только свою дебильную бородку сбреешь, но и на Майдане Незалежности свои наголо побритые яйца покажешь. Чтобы мы хоть знали оторвать, или их уже путлер оторвал?
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29.08.2022 19:11 Ответить
Ты лично был на фронте?
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29.08.2022 19:43 Ответить
Перемога буде спільна з світовим товариством. В будь якому випадку яйця зє нікому не цікаві - відпустимо, посадимо або повісимо.
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29.08.2022 19:38 Ответить
посадимо
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29.08.2022 19:45 Ответить
Він зараз "працює на індульгенцію". Погано, по дурному, але працює. І щось мені підказує що після перемоги буде не до нього. У нас всі президенти до зє були корумповані і жодний не поніс будь якої відповідальності...
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29.08.2022 19:56 Ответить
Неуверенная отмазка государственного преступника, который в одностороннем порядке (зимой) отводил наши войска на неподготовленные позиции. И сидя в кукурузе слышал не канонаду, а раскаты грома на передке...
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29.08.2022 20:08 Ответить
Іншої "відмазки" не буде - хуцпа, хуцпа і ще раз хуцпа.
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29.08.2022 21:26 Ответить
Це занадто гуманно
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29.08.2022 20:32 Ответить
молодец
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29.08.2022 19:12 Ответить
Обоснуйте.
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29.08.2022 19:15 Ответить
Виліз зебіл на другий день свого існування.
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29.08.2022 19:16 Ответить
Яша, вы таки обоснуете или таки будите продолжать онаневичить пока мама не видит?
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29.08.2022 20:37 Ответить
кацапа, ти зробило декілька помилок у слові "маланєц"
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29.08.2022 20:41 Ответить
как легко раздавать указания всему миру и как тяжело начать с себя и своих лизоблюдов !!!
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29.08.2022 19:12 Ответить
А своїм друганам з ********* дозволяєш їхати сюди за баблом.
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29.08.2022 19:12 Ответить
Вова, а я против выдачи орденов скотам из квартала и шлюхам с 1+1.
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29.08.2022 19:14 Ответить
В мы уже запретили? А то я как-то пропустил этот радостный момент. Ты зечмо лучше расскажи как твои дружбаны игровые лицензии касапам выдают. ***** зеленожопы
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29.08.2022 19:15 Ответить
Ібаний ліцемір, а сам нахера кацапам візи видаєш?
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29.08.2022 19:16 Ответить
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29.08.2022 19:21 Ответить
...та да
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29.08.2022 19:32 Ответить
Подоляковський ZEскот, твій гундосий зрадник буде за все відповідати, запам'ятай кремлівська лярва - НІКОЛИ, НІХТО І НІЧОГО ГУНДОСОМУ ЗРАДНИКУ НЕ ПРОБАЧИТЬ!!!! СОТНІ ТИСЯЧ ВБИТИХ І ЗАКАТОВАНИХ УКРАЇНЦІВ ЗА СОВІСТІ ГУНДОСОГО ЧЛЕНОГРАЯ, ЯКИЙ МАВ ПІДГОТУВАТИ КРАЇНУ ДО ВІЙНИ, А ВІН ПРОСТО ЗРАДИВ ВСЕ І ВСЯ!
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29.08.2022 19:34 Ответить
ZEскот, ти примітивний кремлівський гомункул) Просто ІДИ НА КУЙ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ ЗРАДНИКОМ І ВБИВЦЕЮ ГУНДОСИМ ВИРОДКОМ! Після війни з вами поговоримо... а зараз розмова з тобою, ZEскотом, закінчена
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29.08.2022 21:11 Ответить
Скільки складів ще про*бав панамський , скільки патронів виготовив . Все про "нерозхитуйте човен , бо пупін нападе " розповідав .і елетрику в крим - норм , торгівля з лугандонією - чому ні? Хоч раз ПОП (фіо сивочолого) відосік зі зверненням до людей-патріотів України в окупації в нашому Криму та на Українському сході записав ? А Зеленський пише. І ті хто в окупації слухає це з надією . І ще одне , петролюбів вирізняє якийсь тюремний сленг і кидання у всіх лайном . Це тішить неабияк главреда .
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29.08.2022 21:16 Ответить
Игорь Сватко, балаболить Зеленский умеет, а на деле тварь продажная, благодаря ему сейчас и в Херсоне и в Энергодаре,Мариуполе украинцев по подвалам рашисты катуют , он в январе на лыжах в Буковеле катался а в феврале на шабаш слуги в Трускавце тусили. Нулевая подготовка к войне, поэтому Зеленский должен обращение к херсонцам и запорожцам на коленях видосики снимать, прощение у людей просить за то ,что они сейчас терпят
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29.08.2022 23:18 Ответить
Екатерина Федчук . З Германії краще все видно . Я розумію . Петро заморозив війну і просто відтермінував її . Мінськ 1 , 2 , перемир'я . Ось вам і маємо . Ви Шольца активізуйте краще по зброї .
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30.08.2022 06:45 Ответить
"Нулевая подготовка к войне".
Якби вона була нульовою, як в усіх темах коричневі зрадофіли намагаються запевняти, то трикольорові ганчірки висіли би через неділю від початку війни в усіх містах України. Вмикайте мозок, та зіставляйте фізичну кількість кацапів та їх зброї у порівнянні з нами.
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30.08.2022 08:14 Ответить
А скільки петро Українських паспортів роздав не Українцям у Криму , "ленедере"? Ще й пенсію прихильникам рускаміра на цій підставі ? До сих пір отримують . Ще й право в Європу та по світу їздити з паспортом України , ще як біженці оформлюються ?Десятки тисяч . Це норм ? Коротка пам'ять .
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29.08.2022 20:44 Ответить
Зеля прав на все 100% Но почему у нас безвиз с белорусским ФО отменят только 1 сентября. Чего полгода ждали?
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29.08.2022 19:19 Ответить
tochna na 100% ? a chomu vin nevzorovu gromodjanstvo nadavav ?
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29.08.2022 19:22 Ответить
Дивно те,що з Білорусіею е дипломатичні відносини..
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29.08.2022 19:23 Ответить
Ну отменят и что - это победа? Что это тебе даст, кроме большего головняка для простых людей, особенно из приграничных районов? Если есть желание нагадить режиму усатого самозванца, так может лучше перестать быть ДАЖЕ CЕЙЧАС торговым партнером №2 для него?
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29.08.2022 20:19 Ответить
Про каких "простых людей" ты тут чешешь? Нет в Белорусском ФО никаких ни простых ни порядочных людей. Те кто были или УЖЕ уехали, или убиты. И запомни. Твои оценки повесь себе на лбу, полугодка копеечная
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29.08.2022 21:21 Ответить
Не зря на Западе опасаются, что победители впоследствии могут стать такими же, как побежденные. Глядя на такого выродка как ты понимаешь, что это реально.
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29.08.2022 21:47 Ответить
Кацап! Твой путин -*****. А ты иди вслед за руцьким кораблем. Выродки и ублюдки на Земле это вы - расиянские феднрасты
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30.08.2022 04:37 Ответить
Що на 8 році війни це зрозуміли?...чи це тільки для Евросоюзу?
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29.08.2022 19:22 Ответить
70% росіян підтримують війну.

Половина з підтримуючих телезомбі і вірять телевізору.

А половина підтримуючих знають правду, але все одно підтримують війну, тому що вони імперці.
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29.08.2022 19:33 Ответить
Kacapi pod studentami prisliot svojix spionov, ix liuboj biznis Evrope budet ispolzyvat kak obxod sankcijami.Zapretit nado vsem kacapam vjexat v Evropu bez iskliuceniji
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29.08.2022 19:33 Ответить
а хтось так любив сруській язик....і кацапські грошові пасовиська !!!! А шо случілась ?
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29.08.2022 19:35 Ответить
От немає чого проти такого сказати! Все правильно і дуже правильно! Правильні слова , які подобаються і які дійсно потрібні. Але...чомусь за цими словами ховається щось брехливе....не відверте ..Чому так ?....Може тому що брехав багато і продовжує.
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29.08.2022 19:35 Ответить
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29.08.2022 19:41 Ответить
Подивився репортаж з сім'єю загинувшого в україні росіянина.
І там були такі кадри: ввечері батя сімейства дивиться російську пропаганду по телевізору і щось піддакує.
І я зрозумів: це ж сільське населення росії воно зовсім не має інтернету, і воно всі ці 8 років дізнавалось про події в україні з телевізора. Вони ніколи не заходили в інтернет і ніколи не читали протилежної точки зору. Вони бачили тільки кремлівську брехливу версію, а про протилежну вони і не здогадуються.
В містах теж люди за 50 не користуються інтернетом, а просто дивляться телевізор.
Тепер представте скільки в росії телезомбі!
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29.08.2022 19:43 Ответить
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29.08.2022 19:48 Ответить
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29.08.2022 19:50 Ответить
все правильно. Только кто украинские паспорта давал всяким Невзоровым, Авенам и Фридманам? Нет, не знаешь?
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29.08.2022 19:58 Ответить
кошевой награжден орденом
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29.08.2022 19:58 Ответить
За мужність, 2 ступені.
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29.08.2022 20:05 Ответить
та яка тут мужність, тут заслуги
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29.08.2022 20:48 Ответить
Не было сброда рабсейского при совке в Европе, было спокойно, если бы ещё оккупанты нищеброды не сидели 50 лет в Варшавском договоре, вообще Рай был. А потом расслабились и пустили сатанистов к себе, вот и имеем...
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29.08.2022 20:00 Ответить
только вот странно получается
говорит - одно
делает- другое
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29.08.2022 20:02 Ответить
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29.08.2022 20:02 Ответить
а сам то не те що візи а громадянство надає або продає
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29.08.2022 20:13 Ответить
війна кацапії проти України, це значить війна кацапів проти українців, ху...йло, один з тих кацапів... яких ще залишилось міліони... вони - кацапи, всі лишні на нашій планеті. перемогли чуму, переможемо й кацапів.
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29.08.2022 20:27 Ответить
Ніякого громадянства тим, хто незаконно приперся на окуповані території з 2014 і навіть там розродився - надо сваливать отсюда. Громадянство - це процедура і певні правила, так має бути. І не треба тут тиснути на жалість українців.
Росіяни далі думають, що можна залізти в Україну хоч війною, хоч м'ягко - через жалість. А звідки можна бути упевненими, що агентура не завела тут дітей і не купила квартири? До війни в Україні вони готувались ретельно. Тому діти і квартири - не завжди алібі, що це чудовий громадянин. Треба перевіряти всіх - що за людина, які в неї контакти і зв'язки.
Ніяких громадянств по блату за указом президента.
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29.08.2022 20:38 Ответить
Нажаль захід на таке не піде. Але ми можемо домовитись, щоб для кацапів підняли ціну на шенгенську візу, наприклад до 200 € та половина ціх коштів шла на підтримку України. Питання повинно стояти так - хочешь у Європу? - підтримуй Україну.
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29.08.2022 20:48 Ответить
Больше миллиона граждан Украины с гражданством рефии живут, учатся там. Почему они не протестуют с митингами не выходят против войны.? В их стране идет война и все молчат.
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29.08.2022 20:49 Ответить
Для того що б когось закликати треба самому щось робити .Як виявляєтся майже жодне підприємство яке належало російським олігархам в Україні не заарештовано ,сюди продовжують їздити "хорошие русские " і повчати українців і накінець президент вже більше двох місяців не підписує закон про "заборону ввозу книг з рф і білорусі" це така боротьба з "русским миром" ?
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29.08.2022 21:04 Ответить
Правильно, хай Європа візи не надає.
Тільки найвеличнішийй має право торгувати паспортами України.
Падлюки європейські, такий бізнес поламати хочуть!!!
"Ета наша карова і ми єйо доїм" (с)
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30.08.2022 08:05 Ответить
а сам,плять,громадянство рашистам надає!
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30.08.2022 11:30 Ответить
 
 