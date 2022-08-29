Зеленский против выдачи виз россиянам для туризма, бизнеса, обучения и приобретения недвижимости в ЕС: Война в Украине является российской, а не войной Путина
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против выдачи виз россиянам в Евросоюз для туризма, обучения, бизнеса и приобретения недвижимости, пока они борются с ценностями демократии.
Об этом он сказал во время выступления на Бледском стратегическом форуме (г. Блед, Словения), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы говорим о запрете путешествий, о гражданах России, тех, кто не хочет оставаться гражданами России, подающихся на статус беженца, тех, кого политически преследуют, кто хочет поддержать достойный мир, и это значит быть против войны в Украине - да, необходима поддержка таким людям, и я считаю, что у европейских коллег есть инструменты для их поддержки", - сказал он.
"Но говоря о бизнесе, о туризме богатых семей, которые посылают своих детей за образованием в ваши университеты, говоря о приобретении недвижимости и отдыхе, это не должно быть", - добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что война в Украине является российской, а не войной Владимира Путина, учитывая, что россияне избрали его президентом, а также то, что нельзя услышать какого-то голоса из России против этого режима.
Следовательно, по мнению главы государства, россияне борются против ценностей демократии, уровня жизни, который Европа построила для себя путем конкуренции, но они до сих пор хотят этим пользоваться, что, по убеждению Зеленского, неправильно.
"Они повсюду распространяют свое влияние. Но если вы хотите влиять, вам нужно жить по правилам международного права, а не так, как вам хочется", – заявил Президент, говоря о российском бизнесе в ЕС.
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Якби вона була нульовою, як в усіх темах коричневі зрадофіли намагаються запевняти, то трикольорові ганчірки висіли би через неділю від початку війни в усіх містах України. Вмикайте мозок, та зіставляйте фізичну кількість кацапів та їх зброї у порівнянні з нами.
Половина з підтримуючих телезомбі і вірять телевізору.
А половина підтримуючих знають правду, але все одно підтримують війну, тому що вони імперці.
І там були такі кадри: ввечері батя сімейства дивиться російську пропаганду по телевізору і щось піддакує.
І я зрозумів: це ж сільське населення росії воно зовсім не має інтернету, і воно всі ці 8 років дізнавалось про події в україні з телевізора. Вони ніколи не заходили в інтернет і ніколи не читали протилежної точки зору. Вони бачили тільки кремлівську брехливу версію, а про протилежну вони і не здогадуються.
В містах теж люди за 50 не користуються інтернетом, а просто дивляться телевізор.
Тепер представте скільки в росії телезомбі!
говорит - одно
делает- другое
Росіяни далі думають, що можна залізти в Україну хоч війною, хоч м'ягко - через жалість. А звідки можна бути упевненими, що агентура не завела тут дітей і не купила квартири? До війни в Україні вони готувались ретельно. Тому діти і квартири - не завжди алібі, що це чудовий громадянин. Треба перевіряти всіх - що за людина, які в неї контакти і зв'язки.
Ніяких громадянств по блату за указом президента.
Тільки найвеличнішийй має право торгувати паспортами України.
Падлюки європейські, такий бізнес поламати хочуть!!!
"Ета наша карова і ми єйо доїм" (с)