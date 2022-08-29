РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8043 посетителя онлайн
Новости Война
19 790 74

МИД Украины вызвал посла Турции относительно перевозки через пролив Босфор российского ЗРК С-300

босфор

МИД Украины выразило послу Турции Ягмуру Ахмету Гюльдере обеспокоенность в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в РФ через пролив Босфор зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины относительно поднятого вопроса.

"Заместитель министра Николай Точицкий привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции. Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Точицкий выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно.

Читайте: Официальный представитель Эрдогана Калин выступил за возвращение Крыма Украине: Это должно быть основой любого соглашения Киева с Москвой

МИД (6938) Турция (3374)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
эрдоган такой же диктатор как путин. верить ему нельзя
показать весь комментарий
29.08.2022 20:33
+17
Забрали с300 з північної Сіріі , тут точно договором смердить
показать весь комментарий
29.08.2022 20:35
+16
уже всеми конвенциями подтерлись, как и зе конституцией
показать весь комментарий
29.08.2022 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пЕрдоган у всій красі.....
показать весь комментарий
29.08.2022 20:31 Ответить
Нігуя собі партнер
показать весь комментарий
29.08.2022 20:32 Ответить
ви чули про божество з двома обличчами?
а тут країна з двома сраками!
показать весь комментарий
29.08.2022 20:56 Ответить
Кажут -- Восток дєло тонкоє -- но це вже занадто
показать весь комментарий
29.08.2022 21:00 Ответить
двулікій анус?
показать весь комментарий
29.08.2022 21:01 Ответить
До цих подіи був Янус
показать весь комментарий
29.08.2022 21:05 Ответить
мабуть двожопий Анус
показать весь комментарий
29.08.2022 21:58 Ответить
масло масляне
показать весь комментарий
29.08.2022 22:00 Ответить
эрдоган виляет жопой как какая-то моська! как такое может быть, вообще не понимаю? Турция одним пальцем может сравнять раху с землёй! Турки - вспомните свою великую историю и свои великие победы?! Агов?! сколько можно прогинаться перед рахой?
показать весь комментарий
29.08.2022 20:33 Ответить
та то бізнес по-турецьки..взяли бабло - відкрили Босфор расєї, нам продають Байрактари і обіцяють будувати завод..
показать весь комментарий
29.08.2022 20:43 Ответить
але Байрактари кацапам не продають. А кацапи ,можливо ,могли б вдесятеро більше заплатить
показать весь комментарий
29.08.2022 20:56 Ответить
ні..тому, що у нас купили зерно забезцінь, зроблять з нього гівнячу швидколапшу й продадуть нам вже дорожче разів у 100
показать весь комментарий
29.08.2022 21:00 Ответить
яке нахер зерно. Ви як не розумієте, то краще не пишіть. Те все зерно було законтрактоване і велику частину продане ще минулим літом і восени. І було на елеваторах ,звідти його тоді весь рік вивозять по контрактам.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:02 Ответить
фігово вивозять. можна було й до нового року вивезти
показать весь комментарий
29.08.2022 21:16 Ответить
багато зерна йшло баржами по Дніпру в район Херсону . Машинами буває ,взагалі,невигідно вивозить
показать весь комментарий
29.08.2022 21:18 Ответить
і під санкції не попадуть і бабла нарублять..нафіг туркам санкції??? курорти водоростями позаростають..а касапів-відпочивальників вони не *******
показать весь комментарий
29.08.2022 21:02 Ответить
Підприємство приватне ,Ердоген не може змусити продувати раше ,+ господар порядний, от і не продають
показать весь комментарий
29.08.2022 22:01 Ответить
История лицемерия и геноцидов!
показать весь комментарий
29.08.2022 20:50 Ответить
эрдоган такой же диктатор как путин. верить ему нельзя
показать весь комментарий
29.08.2022 20:33 Ответить
Забрали с300 з північної Сіріі , тут точно договором смердить
показать весь комментарий
29.08.2022 20:35 Ответить
уже всеми конвенциями подтерлись, как и зе конституцией
показать весь комментарий
29.08.2022 20:36 Ответить
Не факт. Конвенцією Монтре заборонено прохід військових суден. Кацапи зафрахтували цивільне судно. А от чи передбачено митний догляд цивільних суден на предмет транспортування вантажів військового призначення, я не впевнений.
показать весь комментарий
29.08.2022 20:46 Ответить
Так вантажні судна, які з Одеси везуть зерно, вони там у протоці оглядають.
показать весь комментарий
29.08.2022 22:11 Ответить
А якого біса судна із українським зерном по 5-7 діб затримують у протоці на митний огляд?
показать весь комментарий
30.08.2022 11:44 Ответить
ну и шо.... ужеж провезли... а посол скажет - прое**ли, пардон))))
показать весь комментарий
29.08.2022 20:39 Ответить
Ердоген купился и продался одновременно типа , Сирия, зерно , строительство АЭС и т д ,посмотрим дальше
показать весь комментарий
29.08.2022 22:43 Ответить
восток дело тонкое...а Эрдоган еще и хитрое
показать весь комментарий
29.08.2022 22:55 Ответить
Турки ответят что там бананы везли по документам
показать весь комментарий
29.08.2022 20:40 Ответить
А вам на думку не приходить ,що це може буть спецоперація Росії ,щоб розсварить партрерів. Все-таки ,турки перекрили протоку і багато роблять для України. А ракети ці ,якщо перевозились ,могли десь присипані чимось. Вони провозились не на військових кораблях.
показать весь комментарий
29.08.2022 20:42 Ответить
а турки кончені дурні..так?
показать весь комментарий
29.08.2022 20:45 Ответить
нажаль кончені дурні це 73 процента наших громадян
показать весь комментарий
29.08.2022 21:02 Ответить
дат не було там тих відсотків..статистично НЕМОЖЛИВО!!! що ж такі вперті..
показать весь комментарий
29.08.2022 21:04 Ответить
Та все там було. Добре співпадає з тим що я знаю про багатьох знайомих
показать весь комментарий
29.08.2022 21:20 Ответить
може у Вас і так..мені пощастило тоді більше)

але результат не тішить
показать весь комментарий
29.08.2022 21:23 Ответить
прикидаються. а наші повірили і зробили це ім'я прозивним
показать весь комментарий
29.08.2022 21:04 Ответить
Да, и русский бизнес с картами Мир тоже спецоперация. По ходу ты - спецоперация.
показать весь комментарий
29.08.2022 20:52 Ответить
это банальный обмен - кацапстан утром забирает своих гамадрилов из Лачинского коридора, а взамен Турция пропускает гражданский борт с военным грузом. В данном случае для Эрдогана интересы Турции были важнее, чем вероятная вербальная нота Украины послу Турции.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:04 Ответить
можливо й так, логіка тут є .
показать весь комментарий
29.08.2022 21:08 Ответить
после новости о выводе кацапов из Карабаха было ясно,. что последует что-то взамен. Это логика политических\военных уступок.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:28 Ответить
Бабло не пахне
показать весь комментарий
29.08.2022 20:44 Ответить
турків мають поставити раком, весь світ повинен знати поіменно цих швойд
показать весь комментарий
29.08.2022 20:46 Ответить
а чому не Путіна раком зразу?
показать весь комментарий
29.08.2022 21:26 Ответить
Эту инфу я давал на цензоре ещё утром...
МИД Украины тормоз Перестройки🤣
показать весь комментарий
29.08.2022 20:50 Ответить
Да такі кульбіти під час віини -- іранці безпілотники турки РЗК -- США на них нема
показать весь комментарий
29.08.2022 20:51 Ответить
Туркам віри немає ! І не було ! Хто їх взагалі вважає за європейців ? Знахабніли. Це держава-пляж і не більше. І то пердоган - просто директор пляжу. Давно треба вказати їм на їх місце.
показать весь комментарий
29.08.2022 20:51 Ответить
Пізно - вбилися в піря
показать весь комментарий
29.08.2022 20:56 Ответить
Пляж?
Вторая армия НАТО
показать весь комментарий
29.08.2022 20:56 Ответить
Так турки наживаються на війні більше всіх? Шо турки доброго зробили?
показать весь комментарий
29.08.2022 20:54 Ответить
Баирактари
показать весь комментарий
29.08.2022 20:57 Ответить
в нас давно могли бути й кращі безпілотники. але ні кучма, ні ющ, ні порох нічого для цього не робили. про овоча і нелоха я взагалі мовчу - від них би я й не чекав чогось подібного.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:07 Ответить
Кучма як в нього з ракетами не пішло - сказав я тазіки робити не буду а Китаи і циганські голки робив -- тепер у нас ні ракет ні тазіків а в Китаі і ракети і ц. голки.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:14 Ответить
про пороха будь ласка окремо! з деталями, як він крушив ракетну прогрпму!
свідків ZE у студію!
показать весь комментарий
29.08.2022 22:03 Ответить
а я про ракети щось писав?
показать весь комментарий
30.08.2022 18:44 Ответить
Так вони на байрактарвх бізнес роблять, це бізнес
показать весь комментарий
29.08.2022 21:16 Ответить
Це шо вони пропустили-- це бізнес на крові
показать весь комментарий
29.08.2022 21:18 Ответить
Как будем сильны, со своими Байрактарами и своими ракетами к ним, когда нам будет все равно, продадут ли турки их РФ, когда не будем нуждаться в поддержке Ердоганом украинском Крыма, тогда и будем бухтеть.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:00 Ответить
Израиль случайно разбомбил завод в Иране по производству дронов ...
Наверное хотели звездануть по мавзолею и промазали...🤣😛😛
показать весь комментарий
29.08.2022 21:04 Ответить
А з нашої сторони, крім озабочиності, можна Турції щось висловити контретно?
показать весь комментарий
29.08.2022 21:05 Ответить
По просьбе Байдена Саудовская арабия вернула Украине ракетный комплекс Сапсан проданный ранее..
Теперь понятно почему бавовна резко возросла...
показать весь комментарий
29.08.2022 21:07 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2022 21:08 Ответить
Щира дяка принцу Саудитов Салмана👍💪
показать весь комментарий
29.08.2022 21:11 Ответить
Понабирали говна. Венгрия- проблема для ЕС, Турция -проблема для НАТО. Не поддерживают устав и правила - выгоняйте их или приостанавливайте их членство. Хуже не будет.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:14 Ответить
Пердоган - козел предатель , на зерне наживается ,и тут ведет себя как говно
показать весь комментарий
29.08.2022 21:26 Ответить
Ответ посла предсказуем - чиновник проводивший досмотр судна - уволен. Примите наши заверения в любви и дружбе
показать весь комментарий
29.08.2022 21:29 Ответить
Було б помилкою думати, що ці ракеии не птрапили б на український театр бойових дій іншим шляхом, в обхід Босфору. І треба спробувати зрозуміти турків, які можливо свідомо дали це зробити кацапам, щь убезпечити власну авіацію від цих ракет у Сирії. Цілком можливо, Ердоган готує військову кампанію у Сирії і йому потрібне послаблення сирійсько-кацапської ПВО. До речі, нас цілком влаштовували б такі події, бо вони поставили б кацапію у розтяжку.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:43 Ответить
монтрьо спаплюжили
показать весь комментарий
29.08.2022 21:43 Ответить
Ото член НАТО… ердоган охренів чи що?
показать весь комментарий
29.08.2022 22:06 Ответить
Турки и таежная русь- раковая опухоль на теле Европы. Первых разбили по Веной, вторые жлут своей очереди в Украине. Народ, если вы страдаете за свободу и цивилизацию, то какого хрена вам пэрдоган?
показать весь комментарий
29.08.2022 22:30 Ответить
Члін НАТО, блін!

Хитродупий султан хоче обдурити всіх, він здатен на будь-яку авантюру, якщо там пахне грошима. Він ще своє гниле нутро прояве у повній мірі, і підтримувати ***** він буде, і допомагати порушувати санкції буде, і товари заборонені на раськє всі везуться турками, які зараз стали посередниками між брендами та мАсковією.
показать весь комментарий
29.08.2022 23:23 Ответить
ты хто?
показать весь комментарий
30.08.2022 00:40 Ответить
Хто ти - я вже знаю.

Пішов на пляшку
показать весь комментарий
30.08.2022 00:48 Ответить
да ни хрена ты тупая зеленая курица не знаешь - тупо несешь всякий бред кацапский
показать весь комментарий
30.08.2022 01:08 Ответить
півень!
На пляшку, я сказала!
показать весь комментарий
30.08.2022 01:09 Ответить
 
 