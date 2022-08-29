МИД Украины вызвал посла Турции относительно перевозки через пролив Босфор российского ЗРК С-300

МИД Украины выразило послу Турции Ягмуру Ахмету Гюльдере обеспокоенность в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в РФ через пролив Босфор зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины относительно поднятого вопроса.

"Заместитель министра Николай Точицкий привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции. Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Точицкий выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно.

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