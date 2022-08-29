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Новости Война
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Мы начали свое дело и будем доводить его до конца, призываем не разглашать информацию, - ОК "Південь"

війна,зсу,воїн,захисник

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять публично информацию о действиях ВСУ на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гуменюк сказала в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы относительно ситуации в южных областях Украины.

"Обсуждать события на фронте считается немного моветоном в тот момент, когда идет военная операция. Она требует тишины, и военные приветствуют именно такое наше отношение. Ведь именно в тишине лучше слышать, как дышит враг, как он нервничает", - отметила она.

Гуменюк также отметила, что "неоконченной работой никто не хвастается" и пообещала отчитаться об успехах ВСУ, как только это станет возможным.

"Мы начали свое дело и будем доводить его до конца. Как только результаты будут достойными и будут гарантировать безопасность тех, кто за ними стоит. Мы обязательно отчитаемся", - подчеркнула Гуменюк.

Читайте: Войска РФ окопались на Херсонщине и отказываются идти в наступление, - командование "Південь"

В то же время, по ее словам, украинские военные понимают, что обществу "очень хочется позитивных новостей, поэтому эти новости не смогли удержать". "Но призываем больше их не разглашать, подождать. Ведь после такой огласки в Николаев прилетело очень много ракет", - подытожила она.

Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+58
Чекаємо на русняві повідомлення, що "Да нє нужон нам ваш Хєрсон це жест доброї волі до першого дзвоника"
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29.08.2022 21:35
+46
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1564262548765118465 3 ч

Рашистские пропагандоны воют: «ведутся тяжёлые бои», «обострение по всей линии фронта».

Прямо косплей Левитана. Вот только забыли, что на этот раз фашисты - это вы, а ваш враг - выбивает вас, ******, со своей земли.
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29.08.2022 21:43
+44
Мой младший сын в тех краях воюет...прислал СМС...Батя все путьом буду на связи через неделю...
ЗСУ Сила..👍💪для крыс путлера могила☠️☠️☠️
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29.08.2022 21:51
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Чекаємо на русняві повідомлення, що "Да нє нужон нам ваш Хєрсон це жест доброї волі до першого дзвоника"
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29.08.2022 21:35 Ответить
так оно и будет,даже если мы расхерачили бы кремль томагавками,кацапы сказали "что никакого кремля и не было никогда"
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29.08.2022 21:37 Ответить
написали бы, что "в кремле завхоз, случайно, покурил возле балона с сероводородом"
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29.08.2022 22:18 Ответить
Сьогоднішня дата для контрнаступу обрана не випадково. Сьогодні річниця Іловайська, де попри домовленості про коридор з оточення, кацапами було підло розстріляно сотні наших воїнів. Що ж, тепер коридор знадобиться їм. Нехай це буде нагадуванням ворогу про нашу міцну пам'ять на майбутнє. Нічого не забуто і ніхто не забуде.
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29.08.2022 22:07 Ответить
Це тільки кацапи вибирають "пам"ятні дати" Все простіше - логістика кацапів на захід від Дніпра зруйнована, а понтонний міст наближається до завершення будівництва От і "назріло" нанести удар - коли пальне та продовольство, яке вони завезли раніше - вони пожерли і стали максимально уразливі Наплавний міст побили, склади пального та *********** - теж А тепер почали товкти передові частини, які сидять на мінімумі пального, *********** та продовольства
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31.08.2022 08:02 Ответить
с Богом!!!
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29.08.2022 21:35 Ответить
То і добре, контрнаступ любе тишу. З Богом!
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29.08.2022 21:36 Ответить
Якщо люська обдристович і іже с німі не дасть чергового "дрозда", то протічки, можливо, і не буде
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29.08.2022 21:37 Ответить
Аристович вже строчить новини, задовбав(
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29.08.2022 23:11 Ответить
арестович мудак и подлец - работает на кремль а тупые верят ему типа красиво лапшу вешает
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29.08.2022 23:31 Ответить
Кожен має право слухати все , що він хоче . Треба мати мозок для аналізу . Якщо мозку немає - треба дивитись солов'їний помьот . В нас свобода слова . Не подобається Арестович - дивіться те, що хочете .
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30.08.2022 09:59 Ответить
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29.08.2022 21:38 Ответить
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ !


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29.08.2022 21:38 Ответить
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1564262548765118465 3 ч

Рашистские пропагандоны воют: «ведутся тяжёлые бои», «обострение по всей линии фронта».

Прямо косплей Левитана. Вот только забыли, что на этот раз фашисты - это вы, а ваш враг - выбивает вас, ******, со своей земли.
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29.08.2022 21:43 Ответить
Давно про це тут кажу...
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29.08.2022 21:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fu5620mKWhU Army of Ukraine : Uprising • Армія України : Повстання



ВІРИМО В ЗСУ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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29.08.2022 21:44 Ответить
Сама Гуменюк цілий день робить заяви по цьому питанню і кожен раз просить не говорити про це🤫
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29.08.2022 21:46 Ответить
сливает инфу какого хрена
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29.08.2022 23:35 Ответить
Ми вже давно зрозуміли,що наша влада язиката Хвеська,тому віримо тільки ЗСУ
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29.08.2022 21:47 Ответить
Ще й брехуни.
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29.08.2022 22:19 Ответить
Божечки,як же я хочу херсонських кавунів😼
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29.08.2022 21:48 Ответить
Як тут хтось вже писав сьогодні -- вже зараз треба думати, як налагоджувати життя на деокупованих територіях.

І, природно, як зводити там нові рубежі оборони.
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29.08.2022 21:50 Ответить
Та ясне діло, з таким сусідом, вже спокійно спати не вийде.
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29.08.2022 21:53 Ответить
І не тільки Ви!

Днями в Южному (чи то пак Південному) херсонський кавун на аукціоні продали за 2 тисячі гривень!

Цей кавун перед тим проїхав 900 км, щоб потрапити в Південний!
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29.08.2022 23:11 Ответить
"Сім літ мак не родив - люди з голоду не вмерли!" Люди в деяких місцях України хлібині радіють і пляшці води питної!
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30.08.2022 02:23 Ответить
Ну зачем Вы так, я тоже хочу Херсонских арбузов, и это не про еду совсем ))))
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30.08.2022 09:07 Ответить
Та я розумію! Просто лишній раз нагадав людині, що будь-яке "обмеження" - "умовне" Я після місяця блокади (коли вже дали воду в систему водозабезпечення) тижнів три ловив себе на думці (помивши овочі) - "Треба вилить воду у відро! Нею можна змить унітаз!"
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30.08.2022 09:36 Ответить
і то ми ще малюську начальником артилерії не назначили...
а ще мілованов в запасі...кізда жидоугрофінобурятам.
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29.08.2022 21:49 Ответить
Це не 15 століття. Голубина почта та гінці на кобилі чи ослах.
Таке враження що звинуватять у ненаступі блогерів або ще кого.
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29.08.2022 21:50 Ответить
Мой младший сын в тех краях воюет...прислал СМС...Батя все путьом буду на связи через неделю...
ЗСУ Сила..👍💪для крыс путлера могила☠️☠️☠️
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29.08.2022 21:51 Ответить
Нехай Господь береже вашого сина і допомогає кожну мить🙏💪
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29.08.2022 21:56 Ответить
и о прекрасном )))
//
Коломийка про москалів

https://youtu.be/UhzsWzhz7Bc
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29.08.2022 21:51 Ответить
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29.08.2022 21:51 Ответить
щоби ця мразота здохла...слід за путлером...і всіх армяшок пропогамняшок із собою забрала...
скоти
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29.08.2022 23:05 Ответить
Зашпаклюйте Люсі рота, бо зараз почне дрисню розвозити зі всіх щилин!
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29.08.2022 21:51 Ответить
там ще подоляка-собака е...
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29.08.2022 21:52 Ответить
там два и подоляк и подоляка с другой стороны
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29.08.2022 23:37 Ответить
вне зависимости от итогов, это наступление истощает ресурсы и силы рашистов на Правом Берегу... а пополнить их можно только через три ниточки мостов и пару понтонок, а они уже в плохой кондиции... поэтому всё время, нужно давить, очень выгодная позиция.
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29.08.2022 21:52 Ответить
что до блогеров, уже все кто интересуются темой в курсе, еще до того, как Арестович что-то сказал. Тот же Гиркин (с поправкой на пропаганду) уже всё подробно описал, откуда, кто, куда и чем грозит.
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29.08.2022 21:54 Ответить
знающие- знают,незнающие - начинают делать вид шо знают, і шо самое парадоксальное- верят и тем і тем
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29.08.2022 22:03 Ответить
тупых людей которые верят всему в мире раза в три больше чем умных с критическим мышлением
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29.08.2022 23:38 Ответить
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29.08.2022 21:59 Ответить
нумоний)))норм назва,тіпа боневтік))
не всякий рашист перекладе
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29.08.2022 22:06 Ответить
Вже ниє, десь з ранку
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29.08.2022 23:13 Ответить
Ша, хлопцы - Наталка сказала всем спать и ждать утренних новостей! Расходимся по койкам! 🚽🛁🛌
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29.08.2022 22:03 Ответить
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29.08.2022 22:09 Ответить
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29.08.2022 23:19 Ответить
Можна подумати що якщо не розголошувати то русня не дізнається. Як діти.
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29.08.2022 22:15 Ответить
а что мало песдаболов было из за которых прилетало в торговый центр или какой то обьект? а ведь кацапы и так "все знали"
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29.08.2022 23:42 Ответить
чудово, я щойно надіслав більше грошей. провчити фашистів.
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30.08.2022 06:21 Ответить
Slava Velykoi Ukraine
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30.08.2022 07:30 Ответить
Якась дивна Х У Й Н Я відбувається, на фоні шаленого трешу про наступ, йдуть заклики про "...призываем не разглашать информацию...".
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30.08.2022 08:04 Ответить
Где они столько дурных баб нашли на руководящие должности, есть же масса умных!
Как можно не разглашать то, что сама говоришь? И сколько можно говорить про наступление, по
логике мы уже перешли границу и добиваем орков!
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30.08.2022 10:40 Ответить
лучше розглашать инфу про орков перемещения и докладывать все!
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30.08.2022 11:58 Ответить
 
 