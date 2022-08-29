Мы начали свое дело и будем доводить его до конца, призываем не разглашать информацию, - ОК "Південь"
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять публично информацию о действиях ВСУ на юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гуменюк сказала в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы относительно ситуации в южных областях Украины.
"Обсуждать события на фронте считается немного моветоном в тот момент, когда идет военная операция. Она требует тишины, и военные приветствуют именно такое наше отношение. Ведь именно в тишине лучше слышать, как дышит враг, как он нервничает", - отметила она.
Гуменюк также отметила, что "неоконченной работой никто не хвастается" и пообещала отчитаться об успехах ВСУ, как только это станет возможным.
"Мы начали свое дело и будем доводить его до конца. Как только результаты будут достойными и будут гарантировать безопасность тех, кто за ними стоит. Мы обязательно отчитаемся", - подчеркнула Гуменюк.
В то же время, по ее словам, украинские военные понимают, что обществу "очень хочется позитивных новостей, поэтому эти новости не смогли удержать". "Но призываем больше их не разглашать, подождать. Ведь после такой огласки в Николаев прилетело очень много ракет", - подытожила она.
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@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1564262548765118465 3 ч
Рашистские пропагандоны воют: «ведутся тяжёлые бои», «обострение по всей линии фронта».
Прямо косплей Левитана. Вот только забыли, что на этот раз фашисты - это вы, а ваш враг - выбивает вас, ******, со своей земли.
ВІРИМО В ЗСУ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
І, природно, як зводити там нові рубежі оборони.
Днями в Южному (чи то пак Південному) херсонський кавун на аукціоні продали за 2 тисячі гривень!
Цей кавун перед тим проїхав 900 км, щоб потрапити в Південний!
а ще мілованов в запасі...кізда жидоугрофінобурятам.
Таке враження що звинуватять у ненаступі блогерів або ще кого.
ЗСУ Сила..👍💪для крыс путлера могила☠️☠️☠️
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Коломийка про москалів
https://youtu.be/UhzsWzhz7Bc
скоти
не всякий рашист перекладе
Как можно не разглашать то, что сама говоришь? И сколько можно говорить про наступление, по
логике мы уже перешли границу и добиваем орков!