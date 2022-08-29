Оккупант о ситуации на фронте: "Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - перехват ГУР. АУДИО
В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал о тяжелом положении оккупантов на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Хорошего вообще мало. Раненых много, тяжелые. Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - рассказывает оккупант.
На вопрос относительно помощи он отмечает: "Вроде бы собираются, но бл#дь, они не могут пробиться".
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