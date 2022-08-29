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Новости Война
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Оккупант о ситуации на фронте: "Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал о тяжелом положении оккупантов на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Хорошего вообще мало. Раненых много, тяжелые. Есть связь, но скоро кончится, сядет все. Воды нет, еды нет, х#ли там", - рассказывает оккупант.

На вопрос относительно помощи он отмечает: "Вроде бы собираются, но бл#дь, они не могут пробиться".

Смотрите: "Я вены резала": Жена оккупанта пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы мужа вернули с фронта. АУДИО

армия РФ (19115) разведка (4171) перехват (342)


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Топ комментарии
+34
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29.08.2022 22:04
+24
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29.08.2022 22:08
+15
Для них это обыденное дело

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29.08.2022 22:06
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29.08.2022 22:04 Ответить
"Воды нет, еды нет, (уя нет..." поспішила трохи читати
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29.08.2022 22:04 Ответить
Для них это обыденное дело

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29.08.2022 22:06 Ответить
Даже бюстик Путина взял с собой на войну! Патриот!
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29.08.2022 22:16 Ответить
скоро їм доведеться їсти цивільну їжу. краще приготуйте їм сендвіч із щурячою отрутою.
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30.08.2022 04:41 Ответить
*****! приберіть це
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30.08.2022 08:21 Ответить
судя по картинке кацапос с любимой балакайе...
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29.08.2022 22:08 Ответить
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29.08.2022 22:08 Ответить
Цікаво чому орки вибрали для свастики латинські букви, чому не скрепні ж чи твердий знак? Кацам западний мир спокійно спати не дає.
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29.08.2022 22:48 Ответить
Путлеристи копіюють символи у Гітлера:
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29.08.2022 23:39 Ответить
Білий дім отримав інформацію про контрнаступ ЗСУ на півдні України, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.
Про це заявив координатор по зв'язкам із громадськістю Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.
Кірбі зазначив, що, незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу українці "вже вплинули на військовий потенціал Росії
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29.08.2022 22:16 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl7dbALpcGIs%26fbclid%3DIwAR1RKtpxTdNxllm-oyZpg7ivWqh4Piz0TwzZxYFZ43bFFdmPHcOKA0DwKDg&h=AT2dz4xelffUdKyHwsvpK2eYoot27uZywni62B0mF-QrdmD_9U_AXcP7e_XitghrZK9sRJKju918_8pbnxSkMk2FX9H28tlWWUMlGfdjpEMir-lIMHOCkmnDvsZnlUijQsA_NBJIqdwl4Dg9CTs&__tn__=R]-R&c[0]=AT1zFXWW2MpYaknoo1TOvT_bct_ZvkAdAx7WUcffH9vxqh49PDqx-hB9k9JXMyjffyDFJmX0Zzb3Rp7tmoIIzwwtc-LcdBysxrECT1I7bPy3b21xbe5bcCckVtNVI1HRm69MgBc_yOvYyr2z-BcIeG0Koo9o-2JNEgw2i6ygPHEeSV6s1e_SdUujdA https://www.youtube.com/watch?v=l7dbALpcGIs





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https://www.youtube.com/watch?v=l7dbALpcGIs&fbclid=IwAR2ua0hUIzUHHpzvtoACzfTMB7RTKgU3fH1pqeb5bI0Xo1y8LJ7eZZhjdGo Пісня про орків: "Геть, геть, з України"
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29.08.2022 22:29 Ответить
"Вади нєт, єди нєт, ні*уя нєт - но ви діржітєсь!"😱("діржітєсь" бл&ді рашистські за свої обісцяні яйця - бо скоро вам їх таки відстрілять!!)
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29.08.2022 22:36 Ответить
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29.08.2022 23:16 Ответить
 
 