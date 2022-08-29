Стефанчука призвали снять с рассмотрения законопроект "О медиа" из-за антиукраинских норм
В Верховной Раде 34 депутата из пяти фракций и внефракционные обратились к спикеру Руслану Стефанчуку с призывом снять с ближайшего пленарного заседания законопроект "О медиа". Гуманитарный комитет должен еще раз рассмотреть и устранить все опасности разминирования культурной границы с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович написал об обращении к председателю ВР в Facebook.
Вятрович отметил: мы подали все необходимые изменения в текст.
"Сделать это можно очень быстро, было бы желание согласительного совета и комитета. Мы подали все необходимые изменения в текст. Конечно, эту позицию разделяет гораздо больше, чем 34 депутата, подписи которых удалось оперативно собрать на выходных. Но кому-то очень хочется протянуть закон в первом чтении именно сейчас и обязательно с антиукраинскими нормами", – подчеркнул народный депутат.
Так, по словам нардепа, в тексте, выносимом на первое чтение:
- отменяется принятый в июне конституционным большинством парламента запрет на трансляцию фонограмм, аудиограмм и клипов российских певцов;
- нивелируется перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который на протяжении 7 лет является действенным инструментом защиты Украины от фильмов, сериалов, концертов, гастролей с участием лиц, поддерживающих российскую агрессию;
- снижается уровень контроля за украинским языком фильмов, разрешается практически безнаказанное нарушение на 10% квоты на украинские песни по радио;
- делаются недейственными нормы, запрещающие положительное освещение органов власти государства-агрессора.
"По нашему мнению, профильный комитет должен вернуться к рассмотрению законопроекта "О медиа" и внести в текст, выносимый на первое чтение, изменения, гарантирующие сохранение этих механизмов. Считаем невозможное голосование за проект закона "О медиа" даже в первом чтении до внесения этих изменений. Призываем к учету указанных предложений не выносить законопроект "О медиа" на пленарное заседание Верховной Рады Украины", - подытожил Владимир Вятрович.
Также с призывом снять с ближайшего пленарного заседания законопроект "О медиа" обратился бывший депутат Борислав Береза.
По словам Березы, сегодня представители партии "Слуга народа" хотят принять закон, который расстреляет свободу слова в Украине и превратит Украину в аналог России в вопросе контроля над СМИ. И этот закон стоит на завтра в повестке дня. Если его примут, то это позволит властям закрыть рот любому СМИ или блоггеру.
Береза отметил, что слова спикера Стефанчука о том, что "по состоянию на данный момент документ получил поддержку институтов Европейского Союза", являются ложью и манипуляцией. Поскольку, во-первых, ЕС поддерживает идею нового закона о СМИ, а не сам закон. Во-вторых, недавно Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сказал: "Мы сейчас проводим оценку этого закона вместе с Советом Европы, и надеюсь, что у нас будет готовность дать эту рекомендацию до конца сентября". Это говорит о том, что закон о СМИ требуется, но европейцы не дали свои заключения.
В "Слуге народа" понимают, что этот закон будет подвергнут критике и поэтому хотят его быстро принять еще до начала сентября. Эти мелкие аферисты, которые привели в парламент уничтоженного вчера коллаборанта Леху Ковалева, снова манипулируют и врут для того, чтобы получить желаемое - контроль за информационным пространством, как в России. А контролировать они хотят печатные и онлайн-СМИ через подконтрольный ОП Нацсовет.
Также экс-депутат отмечает, что к самому законопроекту много вопросов. Например, статья 66 не будет поддержана европейским сообществом, поскольку полностью противоречит Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ограничивает распространение на территории Украины каналов с европейскими лицензиями. Среди них DW, France24, ВВС и других.
"Западные эксперты отмечали, что государства Европейского союза вообще не регулируют контент онлайн-медиа, и ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ. Такое есть в России. И хотят ввести в Украине. Консультанты Совета Европы говорили об этом и настоятельно рекомендовали Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестует решение в этой сфере... Наши законотворцы хотят лезть поперед батьки в пекло и считают себя компетентными в этом.
Даже Комитету ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом известно, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах "не урегулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа", а также, что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регуляторов или органов, а также способы их подотчетности. В то же время, в статье 90 законопроекта приведен перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим", - пишет Борислав Береза.
По мнению Березы, такая формулировка позволит Нацсовету манипулировать.
"И хочу еще напомнить, что 28 июля 2022 г., в Париже, Комитет защиты журналистов публично заявил: "Украинским законодателям предстоит пересмотреть законопроект о СМИ, который угрожает ограничить свободу прессы в стране и отдалит ее от стандартов Европейского Союза". Так почему лжет и манипулирует спикер ВР? Потому что ему поставили задачу принять этот позор. И он понимает, если будет ждать рекомендаций европейцев, то получит разгромные выводы. Потому и спешит.
Этот законопроект в таком виде принимать нельзя. Это шаг к России и каждый, кто отдаст за него свой голос – это предатель, как Ковалев! Мы воюем сейчас против того, чтобы Украину превратили в Россию, но именно такие законопроекты это и делают! За это голосовать нельзя! И жить в стране с таким законом я не хочу!" - подчеркивает экс-нардеп.
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Кому то в кайф послушать умницу, очень образованного человека, настоящего борца за будущее Украины
А кому посмотреть тупейший сериальчик про Голобородька
Владеет английским, арабским, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивритом, фарси, испанским, французским языками
Протягом трьох років, з 1986 по 1989 рік, служив на Близькому Сході і в країнах Азії військовим перекладачем.
1992 - 2-й секретарь Управления двусторонних отношений МИД Украины.
С 1992 работал в Министерстве иностранных дел Украины. Был первым украинским дипломатом на Ближнем Востоке.
У 2005 році відмовився від пропозиції Ігоря Коломойського стати главою телеканалу «1+1».
Нагадує, що мова - одне з найболючіших питань, що розколює суспільство та про тих, хто прагне цього розколу."Депутати приходили з цією риторикою захисту російської мови, тому, фактично, захищають свої позиції, які декларувати ще перед виборами.
Для багатьох свідомих українців це виклик, що такі люди потрапили до правлячої коаліції, до правлячої партії. Вони взагалі не мали права перебувати в стінах парламенту з такими образливими висловами, які вони собі дозволяли
https://my.ua/news/cluster/2020-12-23-sprobi-slug-zminiti-movnii-zakon-ie-diiami-p-iatoyi-koloni-chekalkin
"довершені"покращені закони. От тоді й в ЄС можна, вірно?
Міністру культури України та інформаційної політики
пану Олександру ТКАЧЕНКУ
Шановний Олександре Владиславовичу!
Звертаємося до Вас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, з організацією і проведенням геноциду проти українського народу (за визначенням Президента України Володимира Зеленського), із проханням не рекомендувати діячам української культури та мистецтва, громадянам України, популяризувати російську культуру та мистецтво в Україні та за її кордоном.
Один з прикладів - задекларована у жовтні цього року в низці європейських столиць (Париж, Берлін, Прага) вистава російською мовою за участі українських акторів «Мастер и Маргарита» Михайла Булгакова.
Як відомо, Михайло Булгаков у своїй творчості виступав проти Державної самостійності України (зокрема, у «Білій Гвардії»). Власне, ці ідеї і є основою «Русского мира» - ідеології виправдання захоплення України та знищення українців.
Ми, представники українських громадських організацій Європи, підтверджуємо, що задовго до окупації Криму і початку російсько-української війни, задовго до 24 лютого 2022 року, коли президент РФ кульмінаційно оголосив про завершальний відкритий етап геноциду українців, державні інститути пропаганди Москви проводили підготовчу ідеологічну роботу у вільних країнах для обґрунтування своєї агресії.
Зараз, коли від допомоги країн НАТО залежить тривалість російсько-української війни, коли українська діаспора проводить послідовну роботу з переконання західних суспільств щодо причин російської агресії, від чого залежить прийняття політичних рішень, вважаємо недопустимим і контпродуктивним той факт, що деякі діячі української культури і мистецтва замість пояснювати світові українську культуру і ширити український світогляд, пропагують культуру, мову і бізнес окупантів нашої Батьківщини (російськомовна вистава за участю Народної артистки Ольги Сумської організовує російська компанія Vladimir Events, яка зареєстрована у Франції).
Користуючись нагодою, пропонуємо своє сприяння у популяризації за кордоном українських історичних творів та проектів, які пояснюють, що боротьба українського народу за свою незалежність, за цінності, які є основою держав вільного світу, була послідовним процесом і бажанням багатьох поколінь українців.
Українські громадські організації Європи:
❖ Об'єднання українців Франції
❖ Спілка українців у Португалії
❖ Об'єднання українців у Польщі
❖ Українська ініціатива в Чеській Республіці
❖ Союз русинів-українців Словацької Республіки
❖ Товариство Українців у Бельгії
❖ Християнське товариство українців в Італії
❖ Федерація українських асоціацій в Іспанії
❖ Світовий Конгрес українських молодіжних організацій
❖ Спілка українських асоціацій Іспанії КРАІ
❖ Центральна Спілка Українців в Німеччині
❖ Українська Громада Іспанії за права, честь і гідність українців
❖ Національний Конгрес Українців Молдови
❖ Українці в Словенії Спілка Берегиня
❖ Конгрес українців Естонії
Недавно міністр культури дер три пальці на правій руці, навіть фотку Вячеслава Чорновола демонстрував. Потім Тарас щось пояснював, а Ткаченко плакався, що його підвели якість креативщики з якоїсь "Банди". Але така постановка пальцетів характерна для гри виключно на балалайці, ісконному інструменті лапотних. Схоже, що креативщики з "Банди" в юності навчались грати на цьому інструменті і для сміху обучили міністра. Хочеться побажати їм знімати перед ****** свої штани і не втягувати туди інших.
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
---- препіздєнтhttps://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa ветував закон про вивезення військових заводів з прифронтової зони.
Це дуже важливий пост! Дуже! Важливий для всіх і кожного! Прошу розголосу! Бо це про наше майбутнє!
Нещодавно слуги намагалися протягнути закон, який давав право розстрілювати солдат без наслідків для виконавця. Це вдалось збити. Але зараз вони хочуть прийняти закон, який розстріляє свободу слова в Україні та перетворить нас на аналог Росії в питанні контролю за ЗМІ. І цей закон стоїть на завтра у порядку денному. Якщо його приймуть, то це даст можливість владі закрити рота будь якому ЗМІ або блогеру.
Почнемо з відвертої брехні смікера Стефанчука. Він у своєму дописі написав "Станом на зараз - документ отримав підтримку інституцій Європейського Союзу". Це брехня та маніпуляція. По-перше, ЕС підтримує ідею нового закона про ЗМІ, а не сам закон. По-друге, нещодавно Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Це говорить про те, що закон про ЗМІ потрібен, але європейці не дали свої висновки, бо не знають, що туди напхали наші законотворці. І готові дати свої рекомендації до кінця вересня. В "Слузі народа" розуміють, що цей закон буде розкритикований і тому хочуть його швидко прийняти ще до початку вересня. Ці дрібні аферісти, які привели в парламент знищеного вчора колаборанта Льоху Ковальова, знов маніпулюють та брешуть задля того, щоб отримати бажане - контроль за інформаційним простіром, як у Росії. А контролювати вони хочуть друковані та онлайн ЗМІ через підконтрольну ОП Нацраду.
Хочу звернути увагу, що західні експерти наголошували, що держави Європейського союзу ВЗАГАЛІ НЕ РЕГУЛЮЮТЬ контент онлайн-медіа, і у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Таке є в Росії. І хочуть запровадити в Україні. Консультанти Ради Європи казали про це і наполегливо рекомендували Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. Досі ще немає рішень Євросоюзу і практики застосування тих Директив ЄС, які нібито намагаються виконати автори законопроєкту. Наші законотворці хочуть лізти попередь батька в пекло і вважають себе компетентними у цьому.
Навіть Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом відомо, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також, що "держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроекту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним." Розумієте??? Перелік повноважень не є вичерпним і це запустить різні тлумачення, які дають Нацраді можливість маніпулювати. А якщо пригадати, що Нацрада у нас не незалежна, то зрозуміло, як це буде виглядати.
Цей законопроект у такому виді приймати неможна. Це крок до Росії і кожний, хто віддасть за нього свій голос - це зрадник, як Ковальов! Ми воюємо зараз проти того, щоб Україну перетворили на Росію, але саме такі законопроекти це і роблять! За це голосувати неможна! І жити в країні з таким законом я не хочу!
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