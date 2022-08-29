Стефанчука призвали снять с рассмотрения законопроект "О медиа" из-за антиукраинских норм

В Верховной Раде 34 депутата из пяти фракций и внефракционные обратились к спикеру Руслану Стефанчуку с призывом снять с ближайшего пленарного заседания законопроект "О медиа". Гуманитарный комитет должен еще раз рассмотреть и устранить все опасности разминирования культурной границы с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович написал об обращении к председателю ВР в Facebook.

Вятрович отметил: мы подали все необходимые изменения в текст.

"Сделать это можно очень быстро, было бы желание согласительного совета и комитета. Мы подали все необходимые изменения в текст. Конечно, эту позицию разделяет гораздо больше, чем 34 депутата, подписи которых удалось оперативно собрать на выходных. Но кому-то очень хочется протянуть закон в первом чтении именно сейчас и обязательно с антиукраинскими нормами", – подчеркнул народный депутат.

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Так, по словам нардепа, в тексте, выносимом на первое чтение:

отменяется принятый в июне конституционным большинством парламента запрет на трансляцию фонограмм, аудиограмм и клипов российских певцов;

нивелируется перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который на протяжении 7 лет является действенным инструментом защиты Украины от фильмов, сериалов, концертов, гастролей с участием лиц, поддерживающих российскую агрессию;

снижается уровень контроля за украинским языком фильмов, разрешается практически безнаказанное нарушение на 10% квоты на украинские песни по радио;

делаются недейственными нормы, запрещающие положительное освещение органов власти государства-агрессора.

"По нашему мнению, профильный комитет должен вернуться к рассмотрению законопроекта "О медиа" и внести в текст, выносимый на первое чтение, изменения, гарантирующие сохранение этих механизмов. Считаем невозможное голосование за проект закона "О медиа" даже в первом чтении до внесения этих изменений. Призываем к учету указанных предложений не выносить законопроект "О медиа" на пленарное заседание Верховной Рады Украины", - подытожил Владимир Вятрович.

Также с призывом снять с ближайшего пленарного заседания законопроект "О медиа" обратился бывший депутат Борислав Береза.

По словам Березы, сегодня представители партии "Слуга народа" хотят принять закон, который расстреляет свободу слова в Украине и превратит Украину в аналог России в вопросе контроля над СМИ. И этот закон стоит на завтра в повестке дня. Если его примут, то это позволит властям закрыть рот любому СМИ или блоггеру.

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Береза ​​отметил, что слова спикера Стефанчука о том, что "по состоянию на данный момент документ получил поддержку институтов Европейского Союза", являются ложью и манипуляцией. Поскольку, во-первых, ЕС поддерживает идею нового закона о СМИ, а не сам закон. Во-вторых, недавно Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сказал: "Мы сейчас проводим оценку этого закона вместе с Советом Европы, и надеюсь, что у нас будет готовность дать эту рекомендацию до конца сентября". Это говорит о том, что закон о СМИ требуется, но европейцы не дали свои заключения.

В "Слуге народа" понимают, что этот закон будет подвергнут критике и поэтому хотят его быстро принять еще до начала сентября. Эти мелкие аферисты, которые привели в парламент уничтоженного вчера коллаборанта Леху Ковалева, снова манипулируют и врут для того, чтобы получить желаемое - контроль за информационным пространством, как в России. А контролировать они хотят печатные и онлайн-СМИ через подконтрольный ОП Нацсовет.

Также экс-депутат отмечает, что к самому законопроекту много вопросов. Например, статья 66 не будет поддержана европейским сообществом, поскольку полностью противоречит Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ограничивает распространение на территории Украины каналов с европейскими лицензиями. Среди них DW, France24, ВВС и других.

"Западные эксперты отмечали, что государства Европейского союза вообще не регулируют контент онлайн-медиа, и ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ. Такое есть в России. И хотят ввести в Украине. Консультанты Совета Европы говорили об этом и настоятельно рекомендовали Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестует решение в этой сфере... Наши законотворцы хотят лезть поперед батьки в пекло и считают себя компетентными в этом.

Даже Комитету ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом известно, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах "не урегулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа", а также, что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регуляторов или органов, а также способы их подотчетности. В то же время, в статье 90 законопроекта приведен перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим", - пишет Борислав Береза.

По мнению Березы, такая формулировка позволит Нацсовету манипулировать.

"И хочу еще напомнить, что 28 июля 2022 г., в Париже, Комитет защиты журналистов публично заявил: "Украинским законодателям предстоит пересмотреть законопроект о СМИ, который угрожает ограничить свободу прессы в стране и отдалит ее от стандартов Европейского Союза". Так почему лжет и манипулирует спикер ВР? Потому что ему поставили задачу принять этот позор. И он понимает, если будет ждать рекомендаций европейцев, то получит разгромные выводы. Потому и спешит.

Этот законопроект в таком виде принимать нельзя. Это шаг к России и каждый, кто отдаст за него свой голос – это предатель, как Ковалев! Мы воюем сейчас против того, чтобы Украину превратили в Россию, но именно такие законопроекты это и делают! За это голосовать нельзя! И жить в стране с таким законом я не хочу!" - подчеркивает экс-нардеп.