На Сумщине открыли первый восстановленный мост, разрушенный войной, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня на Конотопщине открыли первый мост, который был восстановлен после того, как был разрушен во время войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Всего разрушенных, через российскую сволочь, мостов в Сумской области - пятнадцать", - сообщил он.

Две части моста соединили бетонной конструкцией, также установили забор и обустроили тротуары.

Мост объединяет не только две громады, но и несколько районов области. Он является важным объектом развития экономики района и области, значительно сокращает путь собранного зерна от поля до мест переработки, хранения.

Живицкий отметил, что мост был восстановлен благодаря Государственной специальной службе транспорта и поблагодарил аграриев Виктора Гали и Александра Андрущенко за помощь в восстановлении моста.





