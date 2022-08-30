На Сумщине открыли первый восстановленный мост, разрушенный войной, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сегодня на Конотопщине открыли первый мост, который был восстановлен после того, как был разрушен во время войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Всего разрушенных, через российскую сволочь, мостов в Сумской области - пятнадцать", - сообщил он.
Две части моста соединили бетонной конструкцией, также установили забор и обустроили тротуары.
Мост объединяет не только две громады, но и несколько районов области. Он является важным объектом развития экономики района и области, значительно сокращает путь собранного зерна от поля до мест переработки, хранения.
Живицкий отметил, что мост был восстановлен благодаря Государственной специальной службе транспорта и поблагодарил аграриев Виктора Гали и Александра Андрущенко за помощь в восстановлении моста.
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Сумина под постоянными обстрелами...
премию нансена бубе не забудьте...
І навіть не згадав великого будівничого Зелю, Завгоспа, нікого з ОПи не запросив. За таке можуть з посади поперти, бо як це так. До речі жодного бігборду чи таблички "велике будівництво" не має., дивно якось, бо до війни в громадян виробляли враження чи то умовний рефлекс на ці жовті зображення, що все в Україні будується виключно завдяки Зелі, а тут обійшлися без нього.