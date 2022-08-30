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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Сумщине открыли первый восстановленный мост, разрушенный войной, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня на Конотопщине открыли первый мост, который был восстановлен после того, как был разрушен во время войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Всего разрушенных, через российскую сволочь, мостов в Сумской области - пятнадцать", - сообщил он.

Две части моста соединили бетонной конструкцией, также установили забор и обустроили тротуары.

Мост объединяет не только две громады, но и несколько районов области. Он является важным объектом развития экономики района и области, значительно сокращает путь собранного зерна от поля до мест переработки, хранения.

Живицкий отметил, что мост был восстановлен благодаря Государственной специальной службе транспорта и поблагодарил аграриев Виктора Гали и Александра Андрущенко за помощь в восстановлении моста.

На Сумщине открыли первый восстановленный мост, разрушенный войной, - ОВА 01
На Сумщине открыли первый восстановленный мост, разрушенный войной, - ОВА 02
На Сумщине открыли первый восстановленный мост, разрушенный войной, - ОВА 03

мост (1027) Сумская область (3059) восстановление (210)


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Топ комментарии
+6
до чого ця реклама ?
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29.08.2022 23:34
+5
Живицький зазначив, що міст було відновлено завдяки Державній спеціальній службі транспорту та подякував аграріям Віктору Галі та Олександру Андрущенку за допомогу у відновленні моста. Джерело:

І навіть не згадав великого будівничого Зелю, Завгоспа, нікого з ОПи не запросив. За таке можуть з посади поперти, бо як це так. До речі жодного бігборду чи таблички "велике будівництво" не має., дивно якось, бо до війни в громадян виробляли враження чи то умовний рефлекс на ці жовті зображення, що все в Україні будується виключно завдяки Зелі, а тут обійшлися без нього.
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29.08.2022 23:50
+3
Велике будівництво.
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29.08.2022 23:36
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до чого ця реклама ?
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29.08.2022 23:34 Ответить
Велике будівництво.
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29.08.2022 23:36 Ответить
Шоб скорее разбили - бабло-то списать надо...Тм же наверняка по бумагам, минимум Бруклинский...
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29.08.2022 23:38 Ответить
А ти напевне там свічку тримав?
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30.08.2022 11:06 Ответить
Нет - но это обычная практика - бабло идёт в Украину лярдами, а на турникеты собирают волонтёры.
Сумина под постоянными обстрелами...
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30.08.2022 13:15 Ответить
Причем здесь реклама, восстановили во время войны первый мост на Сумщине, нормально. Титушка, что-ли?
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30.08.2022 10:54 Ответить
Знову ЗЕ барига наживається під час війни?
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29.08.2022 23:38 Ответить
А что это за такой мост ? Пешеходный или велосипедный ?
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29.08.2022 23:38 Ответить
Судячи з фото там доріжок для пішоходів нема.
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29.08.2022 23:42 Ответить
Треба йти по жовтій лінії посередині
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30.08.2022 00:15 Ответить
Це спеціальний "зебільний" - коштує як 5 мостів через Дніпро, а на вигляд як куй зна для чого призначений.
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29.08.2022 23:42 Ответить
призначений для артиллерiї оркiв. вони його знову розвалять.
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29.08.2022 23:50 Ответить
не достанут
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30.08.2022 00:15 Ответить
Надіюсь там усім хто втратив житло все компенсували?
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29.08.2022 23:39 Ответить
шоб дети африки не голодали...
премию нансена бубе не забудьте...
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29.08.2022 23:40 Ответить
Живицький зазначив, що міст було відновлено завдяки Державній спеціальній службі транспорту та подякував аграріям Віктору Галі та Олександру Андрущенку за допомогу у відновленні моста. Джерело:

І навіть не згадав великого будівничого Зелю, Завгоспа, нікого з ОПи не запросив. За таке можуть з посади поперти, бо як це так. До речі жодного бігборду чи таблички "велике будівництво" не має., дивно якось, бо до війни в громадян виробляли враження чи то умовний рефлекс на ці жовті зображення, що все в Україні будується виключно завдяки Зелі, а тут обійшлися без нього.
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29.08.2022 23:50 Ответить
 
 