Сегодня Верховный Суд будет принимать решение по одному из основных дел, где Коломойский обжалует национализацию Приватбанка, - Сульжик

30 августа Верховный Суд должен принять решение по одному из основных дел, где Коломойский в очередной раз пытается обжаловать национализацию Приватбанка в 2016 году.

Об этом сообщил член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик, передает Цензор.НЕТ.

"Одно из ключевых сражений за Украину состоится завтра. К сожалению, не за Херсон, а с внутренним врагом. Завтра (пост написан 29 августа. – Ред.), в 14:00, Верховный Суд должен принять решение по одному из основных дел, где Коломойский в очередной раз пытается обжаловать национализацию банка в 2016 году. Не надо говорить, что я считаю, что суд обязан применить нормы так называемого "антиколомойского закона", прямо запрещающие возвращение банков, выведенных с рынка, их бывшим собственникам, и принять решение в пользу Привата", - рассказал он.

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"Но мы все знаем, что может происходить в наших судах - мы все видели, что судьи "нарешали" по делу по гостинице Мир. Несмотря на наши запросы, суд отказывается открыть заседание, поэтому я не смогу там быть. Но я уверен в нашей команде юристов, в нашей позиции, и очень надеюсь, что судьи не решатся ставить под угрозу крупнейший в стране банк - как бы их ни "заангажировали". Держимся вместе, не теряем внимание, берем и побеждаем!" – добавил Сульжик.