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Новости Агрессия России против Украины Война
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Успех наступления ВСУ под Херсоном во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного и Восточного военных округов РФ, - британская разведка

рф,армія,росія,арміярф

Россия усилила свою группировку на западном берегу Днепра в районе Херсона. Успех наступления ВСУ во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного военного округа и Восточного военного округа РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, утром 29 августа 2022 несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на передовых участках на юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать пополнению запасов России. Вместе с тем, пока невозможно подтвердить масштабы украинского удара.

По данным британской разведки, с начала августа Россия предприняла значительные усилия по усилению своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая Армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от линий снабжения паромными и понтонными мостами через Днепр.

В Минобороны Великобритании считают, что эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает значительную реорганизацию российских сил в Украине. Россия сделала шаги по объединению нескольких полунезависимых оперативных командований после их неудач в начале вторжения.

"Если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, возможно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Читайте: Истребители ВВС Британии из-за российской угрозы впервые за 80 лет перебрасывают в гражданские аэропорты, - Daily Express.

армия РФ (19129) Великобритания (4943) разведка (4171) ВСУ (6565)


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Топ комментарии
+9
не засмічуйте мізки. Херсон потрібно звільняти негайно, а далі буде рух по флангах в бік Перекопу і Чонгару де кацапам буде дуже не солодко, а втікати прийдеться в горло вузької пляшки. Не лякайте херсонців, будемо якось разом добивати орду і не така вона непереможна, як показували по їхньому телевізору - вона просто довга, але дуже слабка і відстала армія в світі і це також побачили в Китаї і Японії, щоб забрати свої землі.
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30.08.2022 10:21
+7
Уже читала что прорвали первую линию обороны российской армии в Херсоне , об этом было короткое видео с окровавленным рашистом который под звуки украинской канонады вопил что украинские военные ****** по рашистам всем Чем только можно под Херсоном.
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30.08.2022 09:30
+6
Херсону будет ж... что так,что эдак.Даже если возьмут его,будут кацапы бить денно и нощно по нему,так как по Харькову.А дальше,к сожалению,продвинуться сил нет за реку.Поэтому,дорогие Херсонцы,не хочу Вас расстраивать конечно...Но когда наша власть боится наносить ассиметричные ответы по кацапским городам,выступая в роли терпил и жертв-это не прекратится никогда,пока кацапы не поймут,что война к ним постучала в ворота,в двери их квартир..
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30.08.2022 10:10
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Уже читала что прорвали первую линию обороны российской армии в Херсоне , об этом было короткое видео с окровавленным рашистом который под звуки украинской канонады вопил что украинские военные ****** по рашистам всем Чем только можно под Херсоном.
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30.08.2022 09:30 Ответить
Наші дристовичі і зеленські навмисне посали голосити про контрнаступ, щоб кацапи заздалегідь натренували і підтягли ресурси ? Нехай це і трупи, але і через них ще треба пройти.
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30.08.2022 09:32 Ответить
Ці ресурси тільки на папері,щоб розгорнути потріний час,а не контракт на 3 місяці. Наразі Україна повинна атакувати,щоб завадити реорганізації. Але це соя особиста думка
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30.08.2022 09:36 Ответить
Ви шанувальниця арестовича мабудь. Кількість техніки, особового складу, що заходила на посилення місяць назад була ДУЖЕ значна. Питання тільки в якості особового складу, і то там були різні з'єднання… П
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30.08.2022 09:52 Ответить
"Шанувальниця".забули дописати. В чому ви не згодні, щоб не дати можливість створення реорганізації?
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30.08.2022 10:43 Ответить
Про «на папері». Кількість техніки і особового складу значна. Їх злагодженість і підготовка нам не відома достеменно. Різні там були. Недооцінювати не варто
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30.08.2022 17:11 Ответить
Російські танки безуспішно штурмують українські позиції... танкові дуелі це норма війни... https://www.youtube.com/watch?v=SHad16MLmR8 https://www.youtube.com/watch?v=SHad16MLmR8

21+
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30.08.2022 09:36 Ответить
При наступлении потери утраиваются...это во первых .. во вторых ещё не накоплена логистика по полному тарифу...в третьих Артистович всего лишь треполог на темы армейские...зато получил звание полковник ВСУ... до генерала осталось чуть подработать язык...чтобы обогнать полковника Ольгу *********
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30.08.2022 09:57 Ответить
Херсону будет ж... что так,что эдак.Даже если возьмут его,будут кацапы бить денно и нощно по нему,так как по Харькову.А дальше,к сожалению,продвинуться сил нет за реку.Поэтому,дорогие Херсонцы,не хочу Вас расстраивать конечно...Но когда наша власть боится наносить ассиметричные ответы по кацапским городам,выступая в роли терпил и жертв-это не прекратится никогда,пока кацапы не поймут,что война к ним постучала в ворота,в двери их квартир..
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30.08.2022 10:10 Ответить
не засмічуйте мізки. Херсон потрібно звільняти негайно, а далі буде рух по флангах в бік Перекопу і Чонгару де кацапам буде дуже не солодко, а втікати прийдеться в горло вузької пляшки. Не лякайте херсонців, будемо якось разом добивати орду і не така вона непереможна, як показували по їхньому телевізору - вона просто довга, але дуже слабка і відстала армія в світі і це також побачили в Китаї і Японії, щоб забрати свої землі.
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30.08.2022 10:21 Ответить
Вы карту откройте хотя бы и посмотрите.По каким флангам??С неба что ли??Кацапы уйдут за реку и будут бить оттуда всем что есть,ровняя Херсон с землей.Одновременного наступления на Токмак-Мелитополь,я не наблюдаю,что отчасти претворить Ваши слова в реальность.Вспомните потом ,при условии что Херсон конечно возьмут.А вообще,считаю что нужно больше сосредоточиться на обороне территорий,которые кацапы не оккупировали,но очень хотят,чем пол Украины отдать в оккупацию,а потом пытаться героически освободить.То что ********-то ********,защитите сначала людей хотя бы там,где на Вас до сих пор надеются и верят,а потом уже освобождайте потерянное.Или пол Украины должно через оккупацию пройти и познакомиться с кацапами воочию???
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30.08.2022 10:55 Ответить
Навіщо мені відкривати карту як я живу в Миколаєві і все бачу на свої оченята, чи Ви думаєте як кацапи - йти напролом через Херсон?
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30.08.2022 11:24 Ответить
Бійцям ЗСУ треба вдало і без потерь виконувати накази полковника Люсі.Де люся- там перемога!
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30.08.2022 10:36 Ответить
Фишка в том..что если Украина ракетами начнет палить по рабZeйским городам..то Ленд-Лиз и другую военную помощь Конгресс США сразу заблокирует...квалифицируя это актом агрессии против "мирного насэлэния" рабZeи...
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30.08.2022 10:41 Ответить
смотря какими ракетами и по каким городам. Вчера к примеру серьезно прилетало в Белгород, и не первый раз. Конгресс уже собрался для блокировки или еще пьёт чай? ))
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30.08.2022 10:52 Ответить
Секретными бонбами можно...мавзолейные побоятся сообщить об этом скажуть бавовна неизвестного происхождения...
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30.08.2022 11:09 Ответить
Потрібно бити не по бєлгороду, а по складам з БК та пусковим установкам, з яких йдуть запуски на Харків і область, сам бєлгород - це вторинна цiль!
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30.08.2022 12:20 Ответить
А якщо не почне, то перетворитися на місячну поверхню. Ви що вибираєте?
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30.08.2022 12:21 Ответить
Набежали тупоголовые зрадое...бы с кофием )) от ублюдочные создания, во всём ищут негатив.
Чепуши вы хотя бы понимаете, что вообще обсуждается? Раньше усерались от наступлений рашистов, а теперь речь идёт о нашем наступлении! Это уже очень много!
Далее, по ситуации, лучше всех сказал генерал Кривонос (но он же для вас не авторитет), наступать нужно хотя бы для того, чтобы изматывать группировку врага на Правом берегу, которая подвязана на три нитки полуразбитых мостов и пару-тройку хлипких понтонов. И не может быстро восстанавливать свои ресурсы.
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30.08.2022 10:51 Ответить
Успех ВСУ зависит от сплоченности в РФ? Оригинально!
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30.08.2022 12:35 Ответить
 
 