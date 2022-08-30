Успех наступления ВСУ под Херсоном во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного и Восточного военных округов РФ, - британская разведка

Россия усилила свою группировку на западном берегу Днепра в районе Херсона. Успех наступления ВСУ во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного военного округа и Восточного военного округа РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, утром 29 августа 2022 несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на передовых участках на юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать пополнению запасов России. Вместе с тем, пока невозможно подтвердить масштабы украинского удара.

По данным британской разведки, с начала августа Россия предприняла значительные усилия по усилению своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая Армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от линий снабжения паромными и понтонными мостами через Днепр.

В Минобороны Великобритании считают, что эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает значительную реорганизацию российских сил в Украине. Россия сделала шаги по объединению нескольких полунезависимых оперативных командований после их неудач в начале вторжения.

"Если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, возможно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

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