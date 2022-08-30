Успех наступления ВСУ под Херсоном во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного и Восточного военных округов РФ, - британская разведка
Россия усилила свою группировку на западном берегу Днепра в районе Херсона. Успех наступления ВСУ во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного военного округа и Восточного военного округа РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, утром 29 августа 2022 несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на передовых участках на юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать пополнению запасов России. Вместе с тем, пока невозможно подтвердить масштабы украинского удара.
По данным британской разведки, с начала августа Россия предприняла значительные усилия по усилению своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая Армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от линий снабжения паромными и понтонными мостами через Днепр.
В Минобороны Великобритании считают, что эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает значительную реорганизацию российских сил в Украине. Россия сделала шаги по объединению нескольких полунезависимых оперативных командований после их неудач в начале вторжения.
"Если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, возможно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
21+
Чепуши вы хотя бы понимаете, что вообще обсуждается? Раньше усерались от наступлений рашистов, а теперь речь идёт о нашем наступлении! Это уже очень много!
Далее, по ситуации, лучше всех сказал генерал Кривонос (но он же для вас не авторитет), наступать нужно хотя бы для того, чтобы изматывать группировку врага на Правом берегу, которая подвязана на три нитки полуразбитых мостов и пару-тройку хлипких понтонов. И не может быстро восстанавливать свои ресурсы.