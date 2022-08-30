Войска РФ обстреляли центральную часть Харькова: Известно о 4 погибших и 9 раненых (обновлено)
Российские оккупационные войска снова обстреливают Харьков.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Достаточно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан.
Прилетело и в еще одно местоотдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", - отметил глава города.
В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере об одном раненом.
Позже Синегубов заявил о 4 погибших и 4 раненых.
Мэр Игорь Терехов заявил, что по состоянию на 10:45 известно о 5 погибших и 7 раненых.
Глава ОВА позже уточнил, что количество жертв составляет 4 человека, а 9 - получили ранения.
По состоянию на 15;00, по данным ОВА, 8 пострадавших доставили в больницы, 3 людям оказали помощь на месте.
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