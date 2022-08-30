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Новости Война
13 001 24

Войска РФ обстреляли центральную часть Харькова: Известно о 4 погибших и 9 раненых (обновлено)

обстріл,харків

Российские оккупационные войска снова обстреливают Харьков.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Достаточно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан.

Прилетело и в  еще одно местоотдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", - отметил глава города.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере об одном раненом.

Позже Синегубов заявил о 4 погибших и 4 раненых.

Мэр Игорь Терехов заявил, что по состоянию на 10:45 известно о 5 погибших и 7 раненых.

Глава ОВА позже уточнил, что количество жертв составляет 4 человека, а 9 - получили ранения.

Смотрите: Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА. ФОТОрепортаж

По состоянию на 15;00, по данным ОВА, 8 пострадавших доставили в больницы, 3 людям оказали помощь на месте.

обстрел (27016) Харьков (7463) Терехов Игорь (255) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+13
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30.08.2022 10:46
+6
контрбатарейну відповідь давати
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30.08.2022 10:24
+5
Тим що ми не москалі, по військовим об'єктам так, тупо по центру ні, а взагалі то Харкову в найближчі тиждні прийдеться важко, багато чого перекинули звідти
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30.08.2022 10:42
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контрбатарейну відповідь давати
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30.08.2022 10:24 Ответить
А чим погано по центру Бєлгорода?
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30.08.2022 10:28 Ответить
Тим що ми не москалі, по військовим об'єктам так, тупо по центру ні, а взагалі то Харкову в найближчі тиждні прийдеться важко, багато чого перекинули звідти
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30.08.2022 10:42 Ответить
Сум цієї війни полягає втому що ми мусимо теж вбивать. Це дійсно сумно. і Якщо вцентрі Бєлгарада будуть військові оркі - то їх треба накривать.
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30.08.2022 12:17 Ответить
Якщо арта вдарила по центру, то вона стоїть десь біля окружної...
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30.08.2022 10:40 Ответить
Піон 40 км, не знаю скільки там до тої окружної.
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30.08.2022 10:43 Ответить
Вони їх не тягають на такі обстріли... - ані Піони, ані Гіацинти. Бо там наші недалеко, можуть пошкодити. Мстою бʼють буксованою: швидко привезли, відстрілялись та втекли...
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30.08.2022 10:50 Ответить
Знаю, в мене молодший брат там, камандир батареї, 2 місяці там воював. Перекинули в інше місце.
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30.08.2022 11:02 Ответить
Руснявые стоят в 20 км от окружной. До центра как раз порядка 30-40 км от них
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30.08.2022 11:26 Ответить
взагалі то інформація невірна-обстріл з рсзв , артою до центра не дістати рашистам
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30.08.2022 11:32 Ответить
"Ураган" - дальность 35 км
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30.08.2022 13:14 Ответить
обстреляли смерчами
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30.08.2022 13:29 Ответить
біля якої нах окружної .. арта 20-40 км..
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30.08.2022 11:25 Ответить
комендантский час отменили? дрг и информаторы не спят
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30.08.2022 10:41 Ответить
Миколаїв по центру, Харків також,..Тримайтесь і бережіть себе
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30.08.2022 10:45 Ответить
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30.08.2022 10:46 Ответить
Поки Держпром стоїть Харків стоїть а якщо зруйнують то відбудуємо Харків на руїнах Севастополю
А що буде курортне міст
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30.08.2022 10:46 Ответить
На что надеются люди, раскладывая свои полуголые телеса на лужайках в таком пристрелянном месте? Непонятно.
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30.08.2022 11:21 Ответить
Постійні обстріли з бєлгорода і з окупованої території області та руйнування Харкова, нікого вже не хвилюють, ні політиків, ні військових.
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30.08.2022 11:59 Ответить
РФ 30 серпня обстріляла Харків з установки «Піон» - попередні дані прокуратури
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30.08.2022 13:12 Ответить
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30.08.2022 15:25 Ответить
 
 