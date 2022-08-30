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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47 550 человек, 234 самолета, 204 вертолета, 1 954 танка и 4 294 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

генштаб

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 августа потери личного состава противника составляют около 47 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 47 550 (+450) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1954 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 1079 (+19) ед,
  • РСЗО ‒ 282 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 151 (+2) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 204 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 847 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 196 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3217 (+29) ед,
  • специальная техника ‒103 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - отмечают в Генштабе.

Смотрите: Движение сопротивления ликвидировало в Запорожской области оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах боеприпасов. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47 550 человек, 234 самолета, 204 вертолета, 1 954 танка и 4 294 бронированных машины 01

Генштаб ВС (6234) ликвидация (3511)


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Топ комментарии
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30.08.2022 10:29
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30.08.2022 10:39
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30.08.2022 10:47
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30.08.2022 10:29 Ответить
+450 кончєних, контрнаступ, тримайся
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30.08.2022 10:38 Ответить
800 за 3 доби!
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30.08.2022 13:36 Ответить
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30.08.2022 10:39 Ответить
Ніколи не чув "доброго врємєні суток", у них швидше "вечір в хату".
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30.08.2022 10:49 Ответить
Неплохой улов!
Браво! Бис! 😁
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30.08.2022 10:46 Ответить
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30.08.2022 10:47 Ответить
Ви читаєте мої думки. Дві пропагандонки найвищого рівня.
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30.08.2022 10:58 Ответить
Потихеньку виходим на 500 дохлих мошан за добу, далі буде, пішла друга лінія, братчику тримайся...
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30.08.2022 10:50 Ответить
чотириста п'ятдесят?
Це робота Хаймарсів чи піхоти ЗСУ?
Нічого не зрозуміло...
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30.08.2022 10:51 Ответить
Ні того, ні іншого, поки що арта, міномети...
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30.08.2022 10:53 Ответить
Та 800 за три доби!!! Береш цензор й затягуєш собі щодня новасті. Не буде 450 "зненацька".

28.08 - 46 750

29.08 - 47100
30.08 - 47 550
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30.08.2022 13:40 Ответить
Нехай вони всі повиздихають на тій рашці і харошие і пагані щоб не смирділи по світі
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30.08.2022 10:58 Ответить
Якщо вірити https://www.minusrus.com/ цьому ресурсу то в живій силі, всі ті хто був призначений для вторгнення знищені.
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30.08.2022 11:07 Ответить
Поранені це не знищені, до того ж резерви постійно підтягуються, по їхнім цифрам літаки у нас закінчилисб в березні, танки в квітні, хімарсів вже нема, воюєм лопатами, не кожний зможе докинути шуфлю до Криму.
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30.08.2022 11:18 Ответить
рузге, иди домой-тут водки нет
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30.08.2022 11:29 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/19533 Борислав Береза :

Вам цікаво, що відбувається в напрямку Херсона? Давайте я відповім згідно тієї інформації, яку можна розповсюджувати. По-перше відбуваються позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Ми беремо ті позиції, які можуть забезпечити нам перевагу на цьому напрямку для реалізації запланованих дій. По-друге ми бачимо, що ворог накопичує на цьому напрямку свої резерви та постійно намагається позиційно маневрувати задля утримання ділянок фронту на Херсонщині. Тому здійснюється вогневе ураження позицій ворога з метою попередження введення в бій його резервів та для порушення його системи управління військами і логістичного забезпечення. Саме для цього у першу чергу здійснюються удари по мостам, переправам, пунктах управління та складах з ************. Окупанти зараз частково деморалізовані, однак продовжують здійснювати опір. Це їм не допоможе. Ворог буде знищений, зрадники покарані, території звільнені, контроль поновлений.

Вірте в ЗСУ! Вірте в Залужного! Вірте в себе! Перемога буде за нами! Все буде Україна!
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30.08.2022 11:31 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/19530 Борислав Береза 29.08.22р, в 23:03:
Я вам дам один скромный совет, который вы у меня не просили. Сравните сегодняшнюю статистику, которую Генштаб публикует каждое утро, с завтрашней. Сегодня было 47100 рашистских жмуров. Надеюсь, что до завтра успеют подсчитать сколько семей смогут стать счастливыми обладателями новых белых Лад. Должно быть немало. В общем, увидите. ))

https://t.me/BerezaJuice/19539 Борислав Береза 30.08.22р. в 09:19:
Пам'ятаєте, вчора я порадив вам порівняти кількість знищенних окупантів і повідомив, що їх буде більше ніж звичайно. Сталося саме так. Тільки не питайте звідки знав. Ангели в пікселі розповіли. ))
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30.08.2022 11:36 Ответить
 
 