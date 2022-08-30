Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47 550 человек, 234 самолета, 204 вертолета, 1 954 танка и 4 294 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 августа потери личного состава противника составляют около 47 550 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.08 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 47 550 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1954 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1079 (+19) ед,
- РСЗО ‒ 282 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 151 (+2) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 204 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 847 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 196 (+0),
- кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3217 (+29) ед,
- специальная техника ‒103 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - отмечают в Генштабе.
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Браво! Бис! 😁
Це робота Хаймарсів чи піхоти ЗСУ?
Нічого не зрозуміло...
28.08 - 46 750
29.08 - 47100
30.08 - 47 550
Вам цікаво, що відбувається в напрямку Херсона? Давайте я відповім згідно тієї інформації, яку можна розповсюджувати. По-перше відбуваються позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Ми беремо ті позиції, які можуть забезпечити нам перевагу на цьому напрямку для реалізації запланованих дій. По-друге ми бачимо, що ворог накопичує на цьому напрямку свої резерви та постійно намагається позиційно маневрувати задля утримання ділянок фронту на Херсонщині. Тому здійснюється вогневе ураження позицій ворога з метою попередження введення в бій його резервів та для порушення його системи управління військами і логістичного забезпечення. Саме для цього у першу чергу здійснюються удари по мостам, переправам, пунктах управління та складах з ************. Окупанти зараз частково деморалізовані, однак продовжують здійснювати опір. Це їм не допоможе. Ворог буде знищений, зрадники покарані, території звільнені, контроль поновлений.
Вірте в ЗСУ! Вірте в Залужного! Вірте в себе! Перемога буде за нами! Все буде Україна!
Я вам дам один скромный совет, который вы у меня не просили. Сравните сегодняшнюю статистику, которую Генштаб публикует каждое утро, с завтрашней. Сегодня было 47100 рашистских жмуров. Надеюсь, что до завтра успеют подсчитать сколько семей смогут стать счастливыми обладателями новых белых Лад. Должно быть немало. В общем, увидите. ))
https://t.me/BerezaJuice/19539 Борислав Береза 30.08.22р. в 09:19:
Пам'ятаєте, вчора я порадив вам порівняти кількість знищенних окупантів і повідомив, що їх буде більше ніж звичайно. Сталося саме так. Тільки не питайте звідки знав. Ангели в пікселі розповіли. ))