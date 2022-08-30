Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47 550 человек, 234 самолета, 204 вертолета, 1 954 танка и 4 294 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 августа потери личного состава противника составляют около 47 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.08 ориентировочно составляют:

личного состава – около 47 550 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 1954 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1079 (+19) ед,

РСЗО ‒ 282 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 151 (+2) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 204 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 847 (+3),

крылатые ракеты ‒ 196 (+0),

кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3217 (+29) ед,

специальная техника ‒103 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - отмечают в Генштабе.

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