Экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в России за "свидетельство против Зеленского", - The Insider

Бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене и помощи российским оккупантам в захвате ЧАЭС, может получить убежище в России.

Об этом пишет The Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Наумову, который сейчас находится в Сербии, предложили убежище в России в обмен на показания против президента Владимира Зеленского.

В Сербии вопросом передачи Наумова России занимается министр внутренних дел Александр Вулин.

По данным The Insider, 23 августа глава МВД Сербии встретился в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, они обсуждали судьбу Наумова.

Как отмечается, после отправки в Россию Наумова Вулин может сам переехать в Москву – он ожидает должности посла Сербии в России.

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The Insider приводит некоторые подробности деятельности Наумова, после его бегства из Украины: для бегства эксгенерал использовал несколько микроавтобусов, нагруженных деньгами и драгоценностями.

Наумов несколько месяцев жил в Германии, побывал в Австрии, где встретился с бизнесменом Дмитрием Фирташем и разговаривал с ним чуть больше полутора часа.

В начале июня Наумов был задержан при пересечении границы Сербии. Он находится в следственном изоляторе Ниш.