Экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в России за "свидетельство против Зеленского", - The Insider
Бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене и помощи российским оккупантам в захвате ЧАЭС, может получить убежище в России.
Об этом пишет The Insider, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным издания, Наумову, который сейчас находится в Сербии, предложили убежище в России в обмен на показания против президента Владимира Зеленского.
В Сербии вопросом передачи Наумова России занимается министр внутренних дел Александр Вулин.
По данным The Insider, 23 августа глава МВД Сербии встретился в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, они обсуждали судьбу Наумова.
Как отмечается, после отправки в Россию Наумова Вулин может сам переехать в Москву – он ожидает должности посла Сербии в России.
The Insider приводит некоторые подробности деятельности Наумова, после его бегства из Украины: для бегства эксгенерал использовал несколько микроавтобусов, нагруженных деньгами и драгоценностями.
Наумов несколько месяцев жил в Германии, побывал в Австрии, где встретился с бизнесменом Дмитрием Фирташем и разговаривал с ним чуть больше полутора часа.
В начале июня Наумов был задержан при пересечении границы Сербии. Он находится в следственном изоляторе Ниш.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поїхав собі з валізами бабла з України
Пора бы Вове всю эту ***** объяснить. В очередном видосике
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWtjs1r-mhdrKikHEPL3_x-vI7G94Pp5LkeCmGHdooqS0uRFMsvmQ32vQcE-kz6rS2OBwua8EtoJkil5zZu3dNq6s1IR6esD9y_4NKkfkw-F8GfMTwmofSAjPbujy9rPr9H2dZf-Z1d2utg96_bbbnRpzNPVMtlm9qLlVyhkuOLrA&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
Это информационная бомба. Insider сообщает, что РФ предлагает Сербии передать ей бывшего генерала СБУ Наумова, который арестован в этой стране. А генералу-предателю Кремль предлагает политическое убежище в обмен на показания против президента Зеленского. Хочу напомнить, что Наумова в СБУ привёл лейтенант Баканов. И он же сделал его своим заместителем.
Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был задержан в Сербии еще 7 июня 2022 года. Вместе с ним в автомобиле находился украинский предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине. Автомобиль, на котором передвигалась эта пара был остановлен на пограничном посту при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией. По информации источников The Insider, бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию. Теперь он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в России. А пока, находящийся под арестом, Наумов даёт показания по схемам в которых были многие из высших лиц Украины, включая Наумова. И показания Наумов даёт не только сербским правоохранителям.