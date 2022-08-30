Снижение ломосбора из-за потери территорий может привести к срыву декарбонизации металлургии, - Каленков
Существенное снижение объемов заготовки лома в Украине из-за временной потери контроля за 20% территории может привести к срыву сроков декарбонизации отечественной металлургии.
Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает Цензор.НЕТ.
"Широкомасштабное вторжение рашистских войск, к сожалению, привело к временной потере контроля над 20% территории на юго-востоке Украины. Более того, в большинстве этих регионов продолжаются боевые действия. А ведь Донецкая, Луганская, Харьковская области, а также все северное Причерноморье – традиционные регионы-генераторы металлолома", - сказал он.
По его словам, в этих областях заготовка лома либо невозможна, либо сильно затруднена, что крайне негативно отражается на ломосборе в масштабах всей страны, поскольку "выпали" области, где промышленность традиционно развита и образовывались основные объемы маталлолома. "Мы уже видим сильное падение заготовки, а ведь совсем недавно Украина из года в год ставила антирекорды по ломосбору", - напомнил Каленков.
Президент "Укрметаллургпрома" также напомнил, что без металлолома невозможно производить сталь. "Более того, лом – ключевое сырье для декарбонизации металлургии. Эту задачу, поставленную перед Украиной, никто не отменял. А для достижения целей Green Deal нужен металлолом. Будет ли это строительство новых заводов или коренная модернизация старых – неважно, без лома в Украине сроки декарбонизации металлургии будут сорваны", - констатировал эксперт.
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Если вы такие фанаты херовых дорог - на днрии за 8 палец о палец не ударили в этом отношении. Можете туда переместиться.
завдяки цим пришелепкуватим у мене з маєтку цигани геть усе залізо спи*дили
И корпус целый - выдавить воду сжатым воздухом и сам всплывёт.
Що заважало вам зміцнювати обороноздатність держави ?
Невже не ясно що весь цей бізнес не має перспективи в ослабленій країні. Ваше примітивне, жадібне до бабла хуторянське мислення, відсутність патріотичної свідомості призвели до цих катастрофічних наслідків.
Патякаєте про металобрухт? Скоти безрогі