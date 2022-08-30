Снижение ломосбора из-за потери территорий может привести к срыву декарбонизации металлургии, - Каленков

Существенное снижение объемов заготовки лома в Украине из-за временной потери контроля за 20% территории может привести к срыву сроков декарбонизации отечественной металлургии.

Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает Цензор.НЕТ.

"Широкомасштабное вторжение рашистских войск, к сожалению, привело к временной потере контроля над 20% территории на юго-востоке Украины. Более того, в большинстве этих регионов продолжаются боевые действия. А ведь Донецкая, Луганская, Харьковская области, а также все северное Причерноморье – традиционные регионы-генераторы металлолома", - сказал он.

По его словам, в этих областях заготовка лома либо невозможна, либо сильно затруднена, что крайне негативно отражается на ломосборе в масштабах всей страны, поскольку "выпали" области, где промышленность традиционно развита и образовывались основные объемы маталлолома. "Мы уже видим сильное падение заготовки, а ведь совсем недавно Украина из года в год ставила антирекорды по ломосбору", - напомнил Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" также напомнил, что без металлолома невозможно производить сталь. "Более того, лом – ключевое сырье для декарбонизации металлургии. Эту задачу, поставленную перед Украиной, никто не отменял. А для достижения целей Green Deal нужен металлолом. Будет ли это строительство новых заводов или коренная модернизация старых – неважно, без лома в Украине сроки декарбонизации металлургии будут сорваны", - констатировал эксперт.

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