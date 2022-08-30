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Снижение ломосбора из-за потери территорий может привести к срыву декарбонизации металлургии, - Каленков

брухт,металобрухт

Существенное снижение объемов заготовки лома в Украине из-за временной потери контроля за 20% территории может привести к срыву сроков декарбонизации отечественной металлургии.

Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает Цензор.НЕТ.

"Широкомасштабное вторжение рашистских войск, к сожалению, привело к временной потере контроля над 20% территории на юго-востоке Украины. Более того, в большинстве этих регионов продолжаются боевые действия. А ведь Донецкая, Луганская, Харьковская области, а также все северное Причерноморье – традиционные регионы-генераторы металлолома", - сказал он.

По его словам, в этих областях заготовка лома либо невозможна, либо сильно затруднена, что крайне негативно отражается на ломосборе в масштабах всей страны, поскольку "выпали" области, где промышленность традиционно развита и образовывались основные объемы маталлолома. "Мы уже видим сильное падение заготовки, а ведь совсем недавно Украина из года в год ставила антирекорды по ломосбору", - напомнил Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" также напомнил, что без металлолома невозможно производить сталь. "Более того, лом – ключевое сырье для декарбонизации металлургии. Эту задачу, поставленную перед Украиной, никто не отменял. А для достижения целей Green Deal нужен металлолом. Будет ли это строительство новых заводов или коренная модернизация старых – неважно, без лома в Украине сроки декарбонизации металлургии будут сорваны", - констатировал эксперт.

Читайте: Полная отмена импортных пошлин необходима не только Украине, но и миру, - Каленков

металлургия (449) металлолом (190) Каленков Александр (99) декарбонизация (2)


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Топ комментарии
+10
Так что предлагает этот "эксперт", он же президент чего-то там? Всем бросится отвоёвывать захваченную территорию, что-бы он себе и своим хозяевам металлолома насобирал и бабло поднял? Опять повылазили толпы лоббистов то металла, то "зелёной энергии", то игровиков и кукарекают круглосуточно о своём бабле. Страна в войне, борется за своё выживание, а этим пох, главное деньжат срубить и свалить в Монакский батальон
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30.08.2022 11:23
+9
Це боком виходять і ще будуть довго виходити з різних місць Вовіни дороги. Так 73%? Захисти країну? Допомогли вам дороги?
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30.08.2022 11:17
+6
І в чому проблема? Металобрухт Ахметка до свого заводу в Італії не вивіз? Дешеві сковорідки нема з чого робити? Нехай в оффшорах своїх пошебуршить, може щось знайде. Після війни придумає ще схеми з якимось черговим президентом та відіб'є свої грошики, я ми будемо йому платити.
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30.08.2022 11:34
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Украинские солдаты в настоящее время проходят обучение за рубежом с американскими 105-мм гаубицами 🇺🇸 M119A3. Это самый современный вариант M119 с цифровой системой управления огнем, аналогичной M777A2, и инерциальной навигационной системой с GPS.

https://twitter.com/i/status/1564353035589095428
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30.08.2022 11:17 Ответить
Це боком виходять і ще будуть довго виходити з різних місць Вовіни дороги. Так 73%? Захисти країну? Допомогли вам дороги?
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30.08.2022 11:17 Ответить
Езжу по хорошим дорогам и очень доволен. Мало того, экономлю на топливе и запчастях. А с учётом того, что машин значительно добавилось плохие дороги - это потеря нашего времени (увы безвозвратно).
Если вы такие фанаты херовых дорог - на днрии за 8 палец о палец не ударили в этом отношении. Можете туда переместиться.
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30.08.2022 12:24 Ответить
Хлопці з ЗСУ допоможуть.
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30.08.2022 11:18 Ответить
Так что предлагает этот "эксперт", он же президент чего-то там? Всем бросится отвоёвывать захваченную территорию, что-бы он себе и своим хозяевам металлолома насобирал и бабло поднял? Опять повылазили толпы лоббистов то металла, то "зелёной энергии", то игровиков и кукарекают круглосуточно о своём бабле. Страна в войне, борется за своё выживание, а этим пох, главное деньжат срубить и свалить в Монакский батальон
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30.08.2022 11:23 Ответить
В Харкові прильот рзсв по району поруч з ринком, люди гинуть на вулицях.
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30.08.2022 11:28 Ответить
В сторону Чернигова и Киева на севере куча мавзолейного металлобрухту от танков и БТРов сбирай на здоров'ячко...
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30.08.2022 11:28 Ответить
Ахмєтов ротом якогось зіц-прєдсєдатєля про збитки плаче, нє?
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30.08.2022 11:28 Ответить
і де вони беруться, діячі, ***...
завдяки цим пришелепкуватим у мене з маєтку цигани геть усе залізо спи*дили
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30.08.2022 11:30 Ответить
Металлолом массово экспортировали, теперь плачут, что не будет хватать. Как мушки живут - одним днём, сегодня урвать, бабло в карманы, на страну пох.
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30.08.2022 11:30 Ответить
І в чому проблема? Металобрухт Ахметка до свого заводу в Італії не вивіз? Дешеві сковорідки нема з чого робити? Нехай в оффшорах своїх пошебуршить, може щось знайде. Після війни придумає ще схеми з якимось черговим президентом та відіб'є свої грошики, я ми будемо йому платити.
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30.08.2022 11:34 Ответить
Поднимите крейсер "Москва" металла по самые не хочу.
И корпус целый - выдавить воду сжатым воздухом и сам всплывёт.
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30.08.2022 11:36 Ответить
Не переживай, уж чего-чего, а лома скоро будет завались, когда Причерноморье и Приазовье вернем.
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30.08.2022 11:40 Ответить
Цену поднимите на чернмет, а то принимают по 2 грн
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30.08.2022 11:42 Ответить
Чувак, війна у країні, а ти про зменшення заготівлі брухту. От же ж козел ахметіаський. Передай хазяїну щоб не переживав. Як закінчиться, буде збирати по полях руський мотлох. І у гудок гудіти...
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30.08.2022 11:52 Ответить
Ціна прийому чорного металобрухту зараз складає 2-3грн за 1кг.То нехай президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, сам його збирає і здає.
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30.08.2022 11:52 Ответить
цена чермет сейчас 2,50 за кило , кто вам за єти копейки его собирать будет ? поднимите хотя бы до 6 гр и вы увидите сколько металла попрет на приёмники.
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30.08.2022 11:58 Ответить
Ціна на брухт впала. Ніхто вовтузитись за такі гроші не хоче.
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30.08.2022 12:19 Ответить
Зоколібали підари , немає брухту кажете , а чого ж тоді така ціна на нього , і щоб здати треба в черзі неділю стояти ." Наша песня хороша ..." знову почнуть нить на лаштунок експорту .
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30.08.2022 13:37 Ответить
По моему чего чего, а проблем с качественным металлолом в Украине нет. Сколько его вдоль дорог валяется...
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30.08.2022 15:11 Ответить
суки ви недолугі

Що заважало вам зміцнювати обороноздатність держави ?
Невже не ясно що весь цей бізнес не має перспективи в ослабленій країні. Ваше примітивне, жадібне до бабла хуторянське мислення, відсутність патріотичної свідомості призвели до цих катастрофічних наслідків.
Патякаєте про металобрухт? Скоти безрогі
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30.08.2022 16:10 Ответить
Брухт по ціні 3грн/кг , а профіль 20х20х1 56гр/м . За такі ціни , не хочеться металобрухт із землі піднімати
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31.08.2022 11:21 Ответить
 
 