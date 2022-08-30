С 1 сентября в Украине стартует приватизация, объявлены первые аукционы, - Фонд госимущества

С 1 сентября в Украине начинаются аукционы по приватизации по новым правилам, так что Фонд государственного имущества объявил первые лоты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

В сентябре Фонд выставит на торги первые объекты приватизации. Среди них будут Мариловский и Кобыловолокский спиртзаводы в Тернопольской области.

В частности, 19 сентября состоится аукцион по продаже Кобыловолоцкого МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 25 млн гривен.

На следующий день, 20 сентября, состоятся торги по продаже Мариловского МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 54 млн. гривен.

Всего на приватизационные аукционы, кроме запланированных 8 спиртовых заводов, также выставят около 150 других объектов.

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