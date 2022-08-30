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Новости
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С 1 сентября в Украине стартует приватизация, объявлены первые аукционы, - Фонд госимущества

приватизація

С 1 сентября в Украине начинаются аукционы по приватизации по новым правилам, так что Фонд государственного имущества объявил первые лоты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

В сентябре Фонд выставит на торги первые объекты приватизации. Среди них будут Мариловский и Кобыловолокский спиртзаводы в Тернопольской области.

В частности, 19 сентября состоится аукцион по продаже Кобыловолоцкого МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 25 млн гривен.

На следующий день, 20 сентября, состоятся торги по продаже Мариловского МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 54 млн. гривен.

Всего на приватизационные аукционы, кроме запланированных 8 спиртовых заводов, также выставят около 150 других объектов.

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аукцион (190) приватизация (1043) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+26
Приватизація під час війни - це торгівля на крові, чи ще ні?
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30.08.2022 11:44
+19
Пир во время чумы.
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30.08.2022 11:41
+19
Це якийсь пи.дець! Під час війни розпродаж державного майна!
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30.08.2022 11:44
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Пир во время чумы.
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30.08.2022 11:41 Ответить
Почему Вас это возмущает ?

Разве Вас удивило это ?

когда вам сказали : Я вам ничего не должен?

а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?

не поздно ли удивляться ?
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30.08.2022 11:52 Ответить
Приватизація під час війни - це торгівля на крові, чи ще ні?
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30.08.2022 11:44 Ответить
Да,вы в очередной раз правы!!! Ну и что?это ничего не изменит!
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30.08.2022 12:06 Ответить
Це якийсь пи.дець! Під час війни розпродаж державного майна!
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30.08.2022 11:44 Ответить
Почему Вас это возмущает ?

Разве Вас удивило это ?

когда вам сказали : Я вам ничего не должен?

а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?

не поздно ли удивляться ?
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30.08.2022 11:51 Ответить
Еще с кацапов смеемся

Такие же управляемые телевизором и выбрали ЭТО
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30.08.2022 11:59 Ответить
Я послідовно бігав по всіх знайомих, і всіх вмовляв не голосувати за клоуна, а потім - за слуг урода. Але на моє щастя, і навіть, гордість, серед моїх близьких друзів немає тих кто б голосував за зелену наволоч.
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31.08.2022 15:48 Ответить
Ну зеленые,фас,в турборежиме на "прибарахление"!
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30.08.2022 11:46 Ответить
Все на продаж і за бугор, а ви тут воюйте.
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30.08.2022 11:47 Ответить
Я даже догадываюсь какой КАЛ выиграет самые лакомые лоты и по дешёвке. Так сказать - практически даром.
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30.08.2022 11:51 Ответить
Кобиловолоцького МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 25 млн гривень. --- ти хочеш сказати, що 25 млн грн це супер пропозиція за дарма за ось це гівно грубо говорячи? А бачив би ти на свої очі ці обєкти то ти би точно таку фігню не говорив би
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30.08.2022 12:02 Ответить
А что это много?
Там одна земля дороже стоит
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30.08.2022 12:10 Ответить
це та фігня, за яку давали 98 лямів у 2020-му, і яку "Укрспирт" так і не віддав?
ню-ню...
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30.08.2022 13:02 Ответить
К бабке не ходи беня кофе много вьіпьет...
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30.08.2022 14:01 Ответить
Одні вооюють а зільогі рукавадітєлі хапають !!!
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30.08.2022 11:56 Ответить
уряд зєлі - ворюги. за це доведеться відповідати
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30.08.2022 12:01 Ответить
Нет,к сожалению.никто не за что не ответит.в этой стране, никто никого не за что не ответил!
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30.08.2022 12:10 Ответить
Є методи!

Головне не те, що людина має, а те як вона почувається. зeлебобики взагалі не зрозуміють, що з ними трапилося, але "яка різниця"
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30.08.2022 12:22 Ответить
все колись буває перший раз
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30.08.2022 12:32 Ответить
Нахабний дерибан того, що ще не вкрадено. Гірше небуде, та хоч поржем, за це ви голосували, зепідари штопані?
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30.08.2022 12:02 Ответить
Звідки впевненість що за нього реальні люди голосували?
Ось орки впевненні що їх ТВ то правдиве...

Чому ви впевненні що в нас не так?
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30.08.2022 14:02 Ответить
Ти це, бляха, серйозно!? Може в тебе память коротка, а от я памятаю ту масу біосміття котре бігало, повзало та літало з прапорцями за зелупу, вількість тоє наволоччі котра не могла дочекатись коли ж бубочка прийде в Раду і всіх там перестріляє, тому так за нього проголосувало 12 млн з тих хто прийшов на вибори, а за Порошенка 2 млн, тому припиняй шукати змову це зробило бидлонаселення.
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31.08.2022 10:27 Ответить
Так сейрзоно тому, що нарктуку гоолсів ніхто не сксавовуав, за неазелнжою заокдрнооню оцінкою на гоолусавння прйилшо не більше 40% наеселння. Що олігахрат не виокиртсвовуав адмінрсерус - це бути наївнішим ніж ідіот. Релкмаа кадндитаа в серіалі монжа поабичти лише в Афирці... Але ***** і у нас... І гоолнве - прцаює. А на чиї гроші? Так що не тиакй будь-кому. Дуамй гооловю і роби винсвоки як поовидится. "Історія потвроюється якщо заубвається" читається так: "Ізторію наагудтюь гоям якщо вони її заубавтюь".
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31.08.2022 12:31 Ответить
Відверто грабуюють під час війни!
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30.08.2022 12:10 Ответить
Что ж, первый испуг от полномасштабной агрессии давно прошёл, и зелёные сообразили, что сейчас самое время обтяпывать сомнительные делишки и скупать по дешевке госсобственность. Кто-то рискует жизнью на фронте, а нужные люди тем временем скупят прибыльные предприятия в несколько раз дешевле, чем получилось бы в мирное время.
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30.08.2022 12:15 Ответить
Саме тому потрібна баба Юля щоб перепродать або за порушення законів відняти.
Віднімати вкраденого в нас "Хочь завалісь"...
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30.08.2022 14:04 Ответить
Головне це украънська земля! Без прийняття закону по продажы землы, не було б выйни. Отож кров всых загиблих лежить на тих, хто агытував ы голосував за цей закон.
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30.08.2022 12:16 Ответить
...закону по продажы землы, не було б выйни. ... агытував ы голосував

(утирая льющуюся из глаз кровь) Ярослав, вы бы читали комменты перед отправкой. Украинский язык в сочетании с русской раскладкой клавиатуры - тот ещё коктейль.
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30.08.2022 12:25 Ответить
ти дебіл.
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30.08.2022 13:07 Ответить
Ыыы
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30.08.2022 14:15 Ответить
Все виграв Коломойський!
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30.08.2022 12:17 Ответить
Бабломойський зараз банкує, у нього "Козир" у рукаві! Поки конкуренти поза грою, по закордонам в казино просажують останні штани , Беня в дєлє
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30.08.2022 14:13 Ответить
Спирт, цукор, пшениця, земля..... основны активи, які усе життя в Україны були під контролем джуд. Зараз самий раз відібрати в державі останнє. А треба відкривати другий фронт і боротися зі зрадниками в тилу.
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30.08.2022 12:38 Ответить
це - зебільне мародерство банди КоЗе Ностра і Фунта Зеленського.. воно усих здасть і продасть.. окуповані території мають знати свого Zупермена-зрадника-баригу.. не дайте гівнюку втікти
сором і ганьба
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30.08.2022 12:52 Ответить
Стервятники готові, поки народ воює. Батальон "Монако" готовий вступити у свій останній бій за Україну. Бабломойський тут теж ні до чого, ні-ні.
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30.08.2022 13:05 Ответить
Агов, пенсіонери! Налітай, купляй! Вам пенсію аж на 68грн підвищать! То ж вперед, ставайте в чергу за спиртзаводиками!

От же ж курви зелені! Дуже сподіваюсь, що після перемоги вони невстигнуть а ні втекти, а ні сісти за ґрати - прості люди до них швидше дістануться
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30.08.2022 13:21 Ответить
у Кобиловолоцького МПД взагалі чудернацька історія...

у 2020-му був аукціон з його продажу
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-02-000054-2
люди виграли аукціон з продажу цього МПД за 98 лямів. уклали договір на придбання з Фондом державного майна. але виявили, що в реєстрі майнових прав МПД досі належить ДП "Укрспирт".
тобто Фонду воно не належить, і Фонд проводив аукціон на те, чого в нього немає.
відповідно, договір між покупцем і Фондом не підставою для реєстрації права власності на майно третьої особи. абзац.
і цілком зрозуміло, що передача вказаного МПД від Укрспирту до ФДМУ могла тривати вічно... бо куди їм поспішати. а ти, покупець, гроші заплатив? ну то йди судись... ага, у наші суди...
отака існує схема, коли на аукціони приходять покупці, яких НЕ ЧЕКАЛИ.

видно планували продати за 34 лями своїм, а вже потім можливо перепродати тим, кому кортіло заволодіти майном за 98 лямів. ну, і хто тут барига? порох чи зеленодупі?
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30.08.2022 13:33 Ответить
Всі 30 років. І до того... Стяг і той перевернули з "Сонце-вода" на "Пшеніця-звізда"
Нинішні олігархи - це нащадки номенклатури НКВД... Нічого дивного... Ці землі нації бені приглянулись ще 300 років тому.
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30.08.2022 14:33 Ответить
А чому ні? Як писав представник Слуг в парламенті «Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит».... А під час війни тим паче "можна прибарахлиться", т.як економіка нашої країни занепадає і все знецінюється ...
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30.08.2022 13:39 Ответить
сніг іде а ми скирдуєм....
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30.08.2022 13:41 Ответить
Нафіга готувати армію до зими, нафіга готувати інфраструктуру для обігріву декількох мільйонів українців що лишились житла...? Якщо можна влаштувати Дерибан для своїх під час війни.
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30.08.2022 13:48 Ответить
Йоу-у-ха-ха..
Зелене Ельдорадо!
Дерібань по повній поки війна!!
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30.08.2022 14:27 Ответить
Під час війни, під час воєнного стану приватизація? А от цікаво, кацапи теж приймають участь?
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30.08.2022 15:34 Ответить
 
 