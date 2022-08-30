С 1 сентября в Украине стартует приватизация, объявлены первые аукционы, - Фонд госимущества
С 1 сентября в Украине начинаются аукционы по приватизации по новым правилам, так что Фонд государственного имущества объявил первые лоты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
В сентябре Фонд выставит на торги первые объекты приватизации. Среди них будут Мариловский и Кобыловолокский спиртзаводы в Тернопольской области.
В частности, 19 сентября состоится аукцион по продаже Кобыловолоцкого МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 25 млн гривен.
На следующий день, 20 сентября, состоятся торги по продаже Мариловского МПД ГП "Укрспирт" по стартовой цене 54 млн. гривен.
Всего на приватизационные аукционы, кроме запланированных 8 спиртовых заводов, также выставят около 150 других объектов.
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Разве Вас удивило это ?
когда вам сказали : Я вам ничего не должен?
а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?
не поздно ли удивляться ?
Разве Вас удивило это ?
когда вам сказали : Я вам ничего не должен?
а как после этого в 21:04:2019 вы голосовали ?
не поздно ли удивляться ?
Такие же управляемые телевизором и выбрали ЭТО
Там одна земля дороже стоит
ню-ню...
Головне не те, що людина має, а те як вона почувається. зeлебобики взагалі не зрозуміють, що з ними трапилося, але "яка різниця"
Ось орки впевненні що їх ТВ то правдиве...
Чому ви впевненні що в нас не так?
Віднімати вкраденого в нас "Хочь завалісь"...
(утирая льющуюся из глаз кровь) Ярослав, вы бы читали комменты перед отправкой. Украинский язык в сочетании с русской раскладкой клавиатуры - тот ещё коктейль.
сором і ганьба
От же ж курви зелені! Дуже сподіваюсь, що після перемоги вони невстигнуть а ні втекти, а ні сісти за ґрати - прості люди до них швидше дістануться
у 2020-му був аукціон з його продажу
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-02-000054-2
люди виграли аукціон з продажу цього МПД за 98 лямів. уклали договір на придбання з Фондом державного майна. але виявили, що в реєстрі майнових прав МПД досі належить ДП "Укрспирт".
тобто Фонду воно не належить, і Фонд проводив аукціон на те, чого в нього немає.
відповідно, договір між покупцем і Фондом не підставою для реєстрації права власності на майно третьої особи. абзац.
і цілком зрозуміло, що передача вказаного МПД від Укрспирту до ФДМУ могла тривати вічно... бо куди їм поспішати. а ти, покупець, гроші заплатив? ну то йди судись... ага, у наші суди...
отака існує схема, коли на аукціони приходять покупці, яких НЕ ЧЕКАЛИ.
видно планували продати за 34 лями своїм, а вже потім можливо перепродати тим, кому кортіло заволодіти майном за 98 лямів. ну, і хто тут барига? порох чи зеленодупі?
Нинішні олігархи - це нащадки номенклатури НКВД... Нічого дивного... Ці землі нації бені приглянулись ще 300 років тому.
Зелене Ельдорадо!
Дерібань по повній поки війна!!