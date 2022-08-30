Более 80 оккупантов и 60 единиц техники уничтожили ВСУ на Херсонском направлении, - ОК "Південь"
На данный момент украинские защитники ведут позиционные бои с российскими оккупантами на Херсонщине.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Идут позиционные бои с целью улучшения нашего положения на этом направлении для того, чтобы не допустить привлечения вражеских резервов. Это обычная военная работа.
Накануне за сутки мы отчитывались о том, что мы имели показатель уже более 80 рашистов, которые успокоились навсегда, за предыдущую ночь, прошедшую у нас почти тот же показатель добавляется и почти 60 единиц техники дополнительно уничтожено за эту ночь", - отметила она.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!