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Новости Война
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Более 80 оккупантов и 60 единиц техники уничтожили ВСУ на Херсонском направлении, - ОК "Південь"

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На данный момент украинские защитники ведут позиционные бои с российскими оккупантами на Херсонщине.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Идут позиционные бои с целью улучшения нашего положения на этом направлении для того, чтобы не допустить привлечения вражеских резервов. Это обычная военная работа.

Накануне за сутки мы отчитывались о том, что мы имели показатель уже более 80 рашистов, которые успокоились навсегда, за предыдущую ночь, прошедшую у нас почти тот же показатель добавляется и почти 60 единиц техники дополнительно уничтожено за эту ночь", - отметила она.

Читайте: Мы начали свое дело и будем доводить его до конца, призываем не разглашать информацию, - ОК "Південь"

Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4736)


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ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 12:14 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.08.2022 12:25 Ответить
ні, краще 300-х, без ручок і ніжок, чим більше таких равликів у рашці, тим краще, бо 200-х тихенько заховають та скажуть "потєрь нєт", ще й автопром підтримується білими жигулями, а 300-х треба утримувати, годувати, і вони живий взірець жестів доброї волі. Ванька гляне на такого равлика та й почне думати, а чи треба йому це геройство?
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30.08.2022 12:53 Ответить
 
 