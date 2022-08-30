В Херсоне подорвали авто оккупанта – руководителя "местной автоинспекции" Снешина. Он жив

Взрывное устройство с бревенчатыми гвоздями сработало, когда Снешин ехал по городу в автомобиле с женой и дочерью.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

38-летний Снешин, возглавляющий в оккупационной администрации "Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения", ехал с семьей в авто Паровозным переулком. В автомобиле также были жена и семилетняя дочь.

В это время взорвалось радиоуправляемое устройство.

Машина повреждена, пассажиры не пострадали.

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