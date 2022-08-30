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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Херсоне подорвали авто оккупанта – руководителя "местной автоинспекции" Снешина. Он жив

полиция

Взрывное устройство с бревенчатыми гвоздями сработало, когда Снешин ехал по городу в автомобиле с женой и дочерью.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

38-летний Снешин, возглавляющий в оккупационной администрации "Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения", ехал с семьей в авто Паровозным переулком. В автомобиле также были жена и семилетняя дочь.

В это время взорвалось радиоуправляемое устройство.

Машина повреждена, пассажиры не пострадали.

Оккупанты возбудили "уголовное дело" по статье "посягательства на жизнь сотрудника полиции".

Смотрите: Украинские воины нанесли удар по оккупантам в Херсоне. ВИДЕО

взрыв (6728) оккупация (10130) Херсон (2802) партизаны (179)


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Топ комментарии
+10
обделался лёгким испугом
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30.08.2022 12:19
+10
думаю был расчитан подрыв чтобы обосрався и задумался что дальше все прямо в канцелярию Небесную надо лететь...
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30.08.2022 12:19
+8
Окупанти можуть тільки заглянути нашим партизанам в одне місце ,
якщо пощастить тварюкам !

Геть із Украіни кацапська мразь разом з колаборантами !😡
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30.08.2022 12:19
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обделался лёгким испугом
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30.08.2022 12:19 Ответить
або просто обдєлался
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30.08.2022 12:39 Ответить
Окупанти можуть тільки заглянути нашим партизанам в одне місце ,
якщо пощастить тварюкам !

Геть із Украіни кацапська мразь разом з колаборантами !😡
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30.08.2022 12:19 Ответить
Ху... пардон - Не так добре як хотілось би...
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30.08.2022 12:19 Ответить
думаю был расчитан подрыв чтобы обосрався и задумался что дальше все прямо в канцелярию Небесную надо лететь...
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30.08.2022 12:19 Ответить
теж так вважаю, враховуючи факт, що в авто була дитина.
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30.08.2022 13:30 Ответить
«Газпром» просто сжёг газ на 18 миллиардов рублей вместо поставок ЕС.
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30.08.2022 12:20 Ответить
а на скільки загубили природу, спалили кислороду!!!!! чому такі аномалії на планеті? рашисти будьте прокляті! своїми діями вбивають рідну нашу Землю!!!
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30.08.2022 13:10 Ответить
Дуже шкода , що тварюку Смєшина , не порвало на шматки ,
нехай би дитина залишилась живою 😠
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30.08.2022 12:21 Ответить
Нащо? там росте таке ж як і він.
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30.08.2022 12:40 Ответить
Діти , то святе 🙁
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30.08.2022 13:22 Ответить
Это такой же кусок гавна, как и папаша, только пока маленький. ***** гавно жалеть!
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30.08.2022 14:15 Ответить
Не російські. Російські діти - це майбутні вбивці українців.
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30.08.2022 15:53 Ответить
Ничего, что живой, главное чтоб колека
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30.08.2022 12:22 Ответить
Почав ходити ривками.
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30.08.2022 12:25 Ответить
Почав негативно рухатись вперед
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30.08.2022 12:31 Ответить
Останні дані -- ходит кругами.
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30.08.2022 12:43 Ответить
Не сдохла падла, поэтому лайк поставить не могу.
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30.08.2022 12:24 Ответить
тю, це або мусорська вистава, або неповнолітні патріоти тренуються партизанити (схоже на вік 10-12)
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30.08.2022 12:25 Ответить
А жаль
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30.08.2022 12:27 Ответить
Ну от на ху таке робить!
Треба уже як підірвали так підірвали!
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30.08.2022 12:27 Ответить
діти...
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30.08.2022 12:59 Ответить
Де ви там дітей побачили? Там тільки окупантський виродок, який виросте і буде нас знищувати
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30.08.2022 15:54 Ответить
Цікаво що цей смєшин сам з воронежа і вже перевіз сюди сімейство.
Поселились в квартирі якогось розстріляного укропа - море, фрукти, по-домашньому, красота. І на тобі...
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30.08.2022 12:33 Ответить
прикол... стремоусов вже зїб**ся на воронеж, а цей навпаки - приперся
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30.08.2022 12:42 Ответить
Пропустили слово "временно" в заголовке статьи. Временно жив.
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30.08.2022 13:06 Ответить
Надапаффтарить Жаль танець Єнота відтерміновується, але нічого, заради такої звістки можемо і зачекати... але недовго
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30.08.2022 13:08 Ответить
\\Взрывное устройство с бревенчатыми гвоздями \\\
Объясните мне непутевому - что такое "бревенчатые гвозди"?
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30.08.2022 13:49 Ответить
Цвяхи товщиною в колоду...))...
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31.08.2022 12:43 Ответить
популярный флеш-моб в среде колаборантов: садясь в автомобиль, оставляй жопу дома.
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30.08.2022 14:31 Ответить
 
 