В Херсоне подорвали авто оккупанта – руководителя "местной автоинспекции" Снешина. Он жив
Взрывное устройство с бревенчатыми гвоздями сработало, когда Снешин ехал по городу в автомобиле с женой и дочерью.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
38-летний Снешин, возглавляющий в оккупационной администрации "Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения", ехал с семьей в авто Паровозным переулком. В автомобиле также были жена и семилетняя дочь.
В это время взорвалось радиоуправляемое устройство.
Машина повреждена, пассажиры не пострадали.
Оккупанты возбудили "уголовное дело" по статье "посягательства на жизнь сотрудника полиции".
Топ комментарии
+10 Michael Krishtopa #467378
показать весь комментарий30.08.2022 12:19
+10 VOLVO XC 70
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+8 Amber
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якщо пощастить тварюкам !
Геть із Украіни кацапська мразь разом з колаборантами !😡
нехай би дитина залишилась живою 😠
Треба уже як підірвали так підірвали!
Поселились в квартирі якогось розстріляного укропа - море, фрукти, по-домашньому, красота. І на тобі...
Объясните мне непутевому - что такое "бревенчатые гвозди"?