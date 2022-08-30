ВСУ попали в яхт-клуб в Херсонской области, где размещалось руководство оккупантов, - Хлань

Вооруженные силы Украины попали в яхт-клуб Херсонской области, где размещалось руководство россиян.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. По области продолжается работа ВСУ. В частности, попадание в яхт-клуб, где размещалось руководство россиян. Выбрали себе живописные виды, хорошие условия - ну теперь рассчитывайтесь", - отмечает он.

"А жители области, пожалуйста, в эти дни старайтесь быть в безопасных местах и меньше передвигаться", - обращается Хлань к жителям региона.

Читайте: Более 80 оккупантов и 60 единиц техники уничтожили ВСУ на Херсонском направлении, - ОК "Південь"