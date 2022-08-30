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Генерал США Милли ежемесячно производит осмотр арсеналов. Пентагон обеспокоен сокращением запасов оружия и планирует наращивать производство, - WSJ

пентагон

Масштабная военная помощь Украине снизила запасы некоторых видов боеприпасов в США. Некоторые американские чиновники опасаются, что темпы обновления запасов ставят под угрозу боевую мощь страны.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В последние недели уровень 155-мм гаубиц на военных складах США стал "неприятно низким", - сказал представитель Министерства обороны.

Эти уровни еще не являются критическими, поскольку США не вовлечены ни в один большой военный конфликт, сказал чиновник, однако: "Это не тот уровень, на котором мы хотели бы вступить в бой".

Читайте: Пентагон заключил контракт более чем на $182 млн на закупку NASAMS для Украины

Начальник Объединенных штабов армии США генерал Марк Милли ежемесячно проводит осмотр арсеналов США, чтобы поддерживать баланс о том, сколько тех или иных боеприпасов можно отдать Украине.

В оборонных структурах уже проводятся расчеты по тому, как нарастить производство, чтобы обеспечить и поддержку Украины, и поддержание собственных запасов. В настоящее время, по словам собеседников, все еще действуют старые контракты, новые о большем объеме пока не подписаны.

Собеседники добавляют, что проблемная ситуация с пополнением складов возникла не из-за нехватки средств и нужны сугубо организационные решения. Представитель оборонпрома в комментарии изданию сказал, что обычно в США от контракта до выполнения заказа проходит 13-18 месяцев, а для более сложных систем, как ракеты и дроны, этот период может быть больше.

Также читайте: Все страны ЕС поддержали создание военной миссии для обучения украинских военных, - Боррель

оружие (10196) Пентагон (1446) США (26336)


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Топ комментарии
+6
Все,дуже добре.США запускають заводи ВПК,на повну потужність,а це робочі місця.Економіка починає зростати.Вся зброя яка була на складах устарівша,відправляється в Україну.А склади поповнюються новою ********** зброєю.
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30.08.2022 12:51
+5
Пентагон міг би виробляти зброю в СЛОВАЧЧІНІ ( Кошице металургійний комбінат- власність США) і видяляти іі УКРАІНЕ і іншим країнам, а також відправляти в США
РОБОЧА праця в Словаччіни дешевше, ніж на заході і США, да і українці можуть підтягнутись на ці заводи
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30.08.2022 12:49
+3
Чесно кажучи дивно це читати. Усе настільки очевидно.
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30.08.2022 12:49
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Чесно кажучи дивно це читати. Усе настільки очевидно.
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30.08.2022 12:49 Ответить
Ви про що.
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30.08.2022 13:34 Ответить
Поповнення повинне відбуватися автоматично, якщо є норми зберігання. Тут навіть говорити нема про що.
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30.08.2022 19:04 Ответить
Пентагон міг би виробляти зброю в СЛОВАЧЧІНІ ( Кошице металургійний комбінат- власність США) і видяляти іі УКРАІНЕ і іншим країнам, а також відправляти в США
РОБОЧА праця в Словаччіни дешевше, ніж на заході і США, да і українці можуть підтягнутись на ці заводи
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30.08.2022 12:49 Ответить
Знаю ситуацию на месте Комбинат без заказов, уменьшают рабочие дни ,
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30.08.2022 13:14 Ответить
Завод в Кошице виробляє катану сталь та жерсть, в т.ч. для харчової та хімічної промисловості. Де жерсть, а де високоточна зброя... Це як сказати, що на карьєрі, де видобувається кварцевий пісок, поставити виробництво процессорів.
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30.08.2022 13:26 Ответить
Завод може лить в прессформи корпуса снарядів, Т К ТАМ Е ЛІТЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
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30.08.2022 13:28 Ответить
Треба -- ідея зовсім не дурна -- бо нам зброі ше потрібно вагон і малєнькая тєлєжка.
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30.08.2022 14:25 Ответить
На жаль у владі не інженери
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30.08.2022 14:35 Ответить
По идее ни один адекватный управленец не завяжет оборонку на внешний компонент, иначе повышаются риски остаться без всего.
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31.08.2022 12:58 Ответить
США имеют очень мощный ВПК, достаточно хорошо профинансировать и гаубиц хватит самим США и союзникам.
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30.08.2022 12:50 Ответить
Все,дуже добре.США запускають заводи ВПК,на повну потужність,а це робочі місця.Економіка починає зростати.Вся зброя яка була на складах устарівша,відправляється в Україну.А склади поповнюються новою ********** зброєю.
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30.08.2022 12:51 Ответить
Якась повна маячня для дурників
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30.08.2022 12:57 Ответить
Всесвіту?
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30.08.2022 13:13 Ответить
Пацани з Альфа-Центавра висловлюють своє здивування)
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30.08.2022 14:06 Ответить
Ну да -- зелені чоловічки ж з ними.
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30.08.2022 14:19 Ответить
Якісь ******** мене банят
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30.08.2022 14:20 Ответить
Пентагон! мать вашу..радійте що ЗСУ використовує вашу зброю в реальній війні.компаніям з виробництва зброї величезні прибутки це принесе.Пентагон дає обмежену кількість зброї,щоб подивитись як її використовують і це не полігон а війна.
шольц плаче пентагон плаче--нема зброї..А як вони взагалі воювати зібрались? Пів року і шо? кіздєц--нема зброї?
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30.08.2022 13:21 Ответить
шольц плаче пентагон плаче--нема зброї..А як вони взагалі воювати зібрались? Пів року і шо? кіздєц--нема зброї?
То вдаваний плач.Просто вони не хочуть давати нам зброю і відтягують поставки до останнього.
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30.08.2022 13:36 Ответить
Ну уж если американцы стонут, то что из себя вообще представляет некое образование под название НАТО на данный момент времени мне вот интересно. Хотя есть ещё вариант что оживились лоббисты оружейных корпораций для осваивания новых контрактов.
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30.08.2022 16:41 Ответить
якщо американці плачуть, то що тоді про рашку казати?
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31.08.2022 12:17 Ответить
Прощай, оружие! К концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники ! - THE INSIDER https://theins.ru/politika/254514 ...

Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым https://ridl.io/ru/konechnaya-armiya/ потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу. .
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31.08.2022 12:29 Ответить
Писали - стратегія ведення бойових дій у НАТО передбачає примат авіації. Артилерія 155 це допоміжні сили. Тому цих снарядів у них відносно мало.
А на нашому театрі боїв все навпаки.
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31.08.2022 13:23 Ответить
 
 