Генерал США Милли ежемесячно производит осмотр арсеналов. Пентагон обеспокоен сокращением запасов оружия и планирует наращивать производство, - WSJ

Масштабная военная помощь Украине снизила запасы некоторых видов боеприпасов в США. Некоторые американские чиновники опасаются, что темпы обновления запасов ставят под угрозу боевую мощь страны.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В последние недели уровень 155-мм гаубиц на военных складах США стал "неприятно низким", - сказал представитель Министерства обороны.

Эти уровни еще не являются критическими, поскольку США не вовлечены ни в один большой военный конфликт, сказал чиновник, однако: "Это не тот уровень, на котором мы хотели бы вступить в бой".

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Начальник Объединенных штабов армии США генерал Марк Милли ежемесячно проводит осмотр арсеналов США, чтобы поддерживать баланс о том, сколько тех или иных боеприпасов можно отдать Украине.

В оборонных структурах уже проводятся расчеты по тому, как нарастить производство, чтобы обеспечить и поддержку Украины, и поддержание собственных запасов. В настоящее время, по словам собеседников, все еще действуют старые контракты, новые о большем объеме пока не подписаны.

Собеседники добавляют, что проблемная ситуация с пополнением складов возникла не из-за нехватки средств и нужны сугубо организационные решения. Представитель оборонпрома в комментарии изданию сказал, что обычно в США от контракта до выполнения заказа проходит 13-18 месяцев, а для более сложных систем, как ракеты и дроны, этот период может быть больше.

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