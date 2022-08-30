Генерал США Милли ежемесячно производит осмотр арсеналов. Пентагон обеспокоен сокращением запасов оружия и планирует наращивать производство, - WSJ
Масштабная военная помощь Украине снизила запасы некоторых видов боеприпасов в США. Некоторые американские чиновники опасаются, что темпы обновления запасов ставят под угрозу боевую мощь страны.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В последние недели уровень 155-мм гаубиц на военных складах США стал "неприятно низким", - сказал представитель Министерства обороны.
Эти уровни еще не являются критическими, поскольку США не вовлечены ни в один большой военный конфликт, сказал чиновник, однако: "Это не тот уровень, на котором мы хотели бы вступить в бой".
Начальник Объединенных штабов армии США генерал Марк Милли ежемесячно проводит осмотр арсеналов США, чтобы поддерживать баланс о том, сколько тех или иных боеприпасов можно отдать Украине.
В оборонных структурах уже проводятся расчеты по тому, как нарастить производство, чтобы обеспечить и поддержку Украины, и поддержание собственных запасов. В настоящее время, по словам собеседников, все еще действуют старые контракты, новые о большем объеме пока не подписаны.
Собеседники добавляют, что проблемная ситуация с пополнением складов возникла не из-за нехватки средств и нужны сугубо организационные решения. Представитель оборонпрома в комментарии изданию сказал, что обычно в США от контракта до выполнения заказа проходит 13-18 месяцев, а для более сложных систем, как ракеты и дроны, этот период может быть больше.
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РОБОЧА праця в Словаччіни дешевше, ніж на заході і США, да і українці можуть підтягнутись на ці заводи
шольц плаче пентагон плаче--нема зброї..А як вони взагалі воювати зібрались? Пів року і шо? кіздєц--нема зброї?
То вдаваний плач.Просто вони не хочуть давати нам зброю і відтягують поставки до останнього.
Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым https://ridl.io/ru/konechnaya-armiya/ потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу. .
А на нашому театрі боїв все навпаки.