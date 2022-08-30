За прошлые сутки уничтожены три вражеских беспилотника и управляемая ракета Х-59, - Воздушные силы
29 июля подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня и одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ и со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, авиация Воздушных сил совершила более 15 групповых авиационных ударов по позициям оккупационных войск по разным направлениям.
"Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и техники оккупантов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий30.08.2022 15:01 Ответить Мне нравится 0
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