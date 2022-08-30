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Новости Война
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Россия намеренно обстреливает коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - ОП (обновлено)

заес

Российские войска умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Все предсказуемо. Россия намеренно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", - отмечает он.

По словам Подоляка, позиция Украины неизменна.

"Доступ только через подконтрольную территорию. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции - только ua-персонал", - перечисляет он требования Украины.

В свою очередь глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

"Это именно российские провокации. Сейчас важно не дать россиянам возможности ложью и шантажом добиться своего. Они должны убраться с украинской земли", - пишет Ермак. 

Читайте: Украина не причастна к гибели Дугиной. Мы, в отличие от РФ, не террористическое государство, – ОП

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

Также читайте: Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, - CNN

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

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25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

МАГАТЭ (388) обстрел (27016) Подоляк Михаил (246) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+9
Швейные войска
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30.08.2022 14:52
+8
Максим Мирович

@MirovichMedia

·

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1564530056046809088 3 ч

Как эти парни умудрились проиграть ВСУ под Херсоном?

Всё просто - рядом не было ни одного фонтана! Вот если бы он был - они бы в него тут же героически запрыгнули.

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30.08.2022 14:46
+5
нема питань: пустіть подоляка попереду місії - може кацап якраз і поцілять
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30.08.2022 14:48
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Максим Мирович

@MirovichMedia

·

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1564530056046809088 3 ч

Как эти парни умудрились проиграть ВСУ под Херсоном?

Всё просто - рядом не было ни одного фонтана! Вот если бы он был - они бы в него тут же героически запрыгнули.

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30.08.2022 14:46 Ответить
варваское великолепие..
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30.08.2022 14:49 Ответить
ce hor - ******* kirkorova ?
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30.08.2022 14:50 Ответить
та ні..скоріш Газманова
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30.08.2022 14:52 Ответить
Швейные войска
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30.08.2022 14:52 Ответить
Бурятские рябчики. На них лучше ставить капканы.
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30.08.2022 15:55 Ответить
И для приманки применять стиралки и унитазы.
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30.08.2022 15:56 Ответить
Оці буряти були дуже жорстокі в Бучі та Ірпені...
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30.08.2022 16:43 Ответить
Это чё за МОНГОЛОТАТАРЫ???
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31.08.2022 17:06 Ответить
нема питань: пустіть подоляка попереду місії - може кацап якраз і поцілять
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30.08.2022 14:48 Ответить
о..я вже розхвилювалась..так піарити ту місію - і така мовчанка..

вони на пузах до ЗАЕС повзуть??? чого так довго??
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30.08.2022 14:50 Ответить
Ти головне само МАГАТЕ це роз,ясни. люди Українці й так все розуміють.
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30.08.2022 15:01 Ответить
bredni v spame
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30.08.2022 15:03 Ответить
Очікувано!
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30.08.2022 15:11 Ответить
Не пропускает, ****. Явно готовит пакость!
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30.08.2022 15:57 Ответить
Шось довгенько місія міркувала.., треба було хоча б у травні допертися..А зараз??Рашисти злякаються і потікають??Чи будуть себе вести гарненько??Може вже час миротворців хоча б туди ввести??Чи ще зачекаємо трохи???
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30.08.2022 16:36 Ответить
 
 