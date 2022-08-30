Россия намеренно обстреливает коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - ОП (обновлено)

Российские войска умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Все предсказуемо. Россия намеренно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", - отмечает он.

По словам Подоляка, позиция Украины неизменна.

"Доступ только через подконтрольную территорию. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции - только ua-персонал", - перечисляет он требования Украины.

В свою очередь глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

"Это именно российские провокации. Сейчас важно не дать россиянам возможности ложью и шантажом добиться своего. Они должны убраться с украинской земли", - пишет Ермак.

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Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

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8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

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25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.