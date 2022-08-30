Встреча Зеленского и гендиректора МАГАТЭ Гросси состоится в ближайшее время, - Никифоров

Зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі відбудеться найближчим часом.

Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, встреча состоится в ближайшее время. Пока не раскрываем конкретных деталей о месте и времени", – сообщил Никифоров.

Он также подтвердил, что накануне, в ночь на 30 августа, президент Украины провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого собеседники обсудили логистику и безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

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8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

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25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.