Гражданам РФ запретили ввозить евро в Россию: Таможенники Финляндии начали изымать валюту
Гражданам России, возвращающимся из поездки домой, запрещается провозить через границу валюту в банкнотах стран ЕС. Финские таможенники изымают банкноты евро у россиян на границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использование в России", - цитируют положения статьи в таможенном ведомстве.
Исключения, указанные в статье, касаются тех граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, обладающих иммунитетами в соответствии с международным правом.
Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, возвращающихся из Финляндии в Россию.
"Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро", - говорится в ответе департамента.
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Правда, на початку 80-х можна було трахнути яку-небудь дуняшу із єсенінських місць за пластинку польської жуйки "Болек - Льолек", а за пачку то й тиждень можна було пердолити
ВСЕ КАЦАПЫ должны ответить за состояние своей страны
@Segozavr
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https://twitter.com/Segozavr/status/1564551972736352257 2 ч
Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
євро?
За совет не благодарите.....