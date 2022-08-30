Гражданам РФ запретили ввозить евро в Россию: Таможенники Финляндии начали изымать валюту

Гражданам России, возвращающимся из поездки домой, запрещается провозить через границу валюту в банкнотах стран ЕС. Финские таможенники изымают банкноты евро у россиян на границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использование в России", - цитируют положения статьи в таможенном ведомстве.

Исключения, указанные в статье, касаются тех граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, обладающих иммунитетами в соответствии с международным правом.

Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, возвращающихся из Финляндии в Россию.

"Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро", - говорится в ответе департамента.

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