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Гражданам РФ запретили ввозить евро в Россию: Таможенники Финляндии начали изымать валюту

євро

Гражданам России, возвращающимся из поездки домой, запрещается провозить через границу валюту в банкнотах стран ЕС. Финские таможенники изымают банкноты евро у россиян на границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использование в России", - цитируют положения статьи в таможенном ведомстве.

Исключения, указанные в статье, касаются тех граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, обладающих иммунитетами в соответствии с международным правом.

Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, возвращающихся из Финляндии в Россию.

"Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро", - говорится в ответе департамента.

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валюта (3071) россия (95420) Финляндия (958)


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Топ комментарии
+30
Навіщо скрепним гей-валюта, срублі це їх все
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30.08.2022 15:49
+28
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30.08.2022 15:50
+28
урьянов Сергей

@Segozavr

·

https://twitter.com/Segozavr/status/1564551972736352257 2 ч

Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
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30.08.2022 15:51
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Навіщо скрепним гей-валюта, срублі це їх все
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30.08.2022 15:49 Ответить
за рубли валютную проститутку не снять
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30.08.2022 15:52 Ответить
Манька на соломі дасть і за срублі
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30.08.2022 15:54 Ответить
Яка там солома, ви бросьтє єто барство,- бутилка бражки і підворотня, - саме та скрєпна будь якої маньки
Правда, на початку 80-х можна було трахнути яку-небудь дуняшу із єсенінських місць за пластинку польської жуйки "Болек - Льолек", а за пачку то й тиждень можна було пердолити
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30.08.2022 16:20 Ответить
насіння соняшника треба згадади або семечки.
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30.08.2022 17:43 Ответить
- А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, где нет милиционера?
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30.08.2022 15:58 Ответить
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30.08.2022 15:50 Ответить
Неправда. Нєвзоров вже був дикуном, нацистом і дегенератом, коли путін ще чемодани собчаку носив
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30.08.2022 15:51 Ответить
а казали - Куклачов був генієм..
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30.08.2022 15:53 Ответить
Куклачов тоже вроде где-то в ЕС живет . Сначала зарабатывают деньги на дикарях, потом прутся жить в ЕС
ВСЕ КАЦАПЫ должны ответить за состояние своей страны
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30.08.2022 15:56 Ответить
И Невзоров всю свою жизнь этим дикарям потакал . А вот на старости захотелось уюта и приперся в Украину , а не в Сибирь
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30.08.2022 15:53 Ответить
В Україну він не приїхав. Бо є реальний шанс отримати ***** за всі його злочини проти нас.
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30.08.2022 17:41 Ответить
Ляпота
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30.08.2022 15:51 Ответить
урьянов Сергей

@Segozavr

·

https://twitter.com/Segozavr/status/1564551972736352257 2 ч

Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
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30.08.2022 15:51 Ответить
І купу лайна 🙂
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30.08.2022 15:55 Ответить
особливо тішить, шо рашист з такою анальною біллю виміняв всю свою зарплатню у бариг на 100 євро, і ті конфіскують фінські прикордонники
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30.08.2022 15:52 Ответить
и та вся ушла на дорогу
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30.08.2022 16:00 Ответить
якась маячня, хто, по факту, не може вивозити-мафія та банки? іншим можна?
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30.08.2022 15:52 Ответить
Цікаво, у які місця лапті зараз будуть ховати
євро?
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30.08.2022 15:53 Ответить
Туда куда зеля все время хочет заглянуть *****
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30.08.2022 15:56 Ответить
А Зеленский тут при чем вообще???Это у тебя в фсбешной методичке написано???
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30.08.2022 16:10 Ответить
гдєта пасєрєдінє?
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30.08.2022 16:11 Ответить
Ні@ уя не понятно , но оооочень интересно
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30.08.2022 15:54 Ответить
это прекрасно
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30.08.2022 15:56 Ответить
Юань нова валюта ерефії
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30.08.2022 15:57 Ответить
бек ін зе сЕриСери
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30.08.2022 15:58 Ответить
разминайте анусы, скрепные - скоро будете трамбовать
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30.08.2022 15:58 Ответить
Ага, треба міняти їм валюту на рублі, ще й по "офіційному" х*йло-курсу...))))
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30.08.2022 15:59 Ответить
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30.08.2022 16:02 Ответить
Кацапы, меняйте "евро" на "иранские риалы" - их никто на отберёт !
За совет не благодарите.....
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30.08.2022 16:05 Ответить
Зачем фины вообще пускают и выпускают оккупантов в свою страну??? Дайте им собрать вещи 2-3 месяца и закройте границу .Не впускайте от слова вообще!!!Пусть ,для начала,Карелию вернут,что отжали в 40 вых годах.С русскими фашистами только так!!!
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30.08.2022 16:08 Ответить
shtobi poizdevatsa na kordone ?
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30.08.2022 16:50 Ответить
Кацапские пропогандоны на гов**но изойдут, мусоля эту тему
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30.08.2022 16:09 Ответить
Гавно на гавно Це оригінально, ну, як зійде,то най сходить, але воно ж і сусідів обдрище
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30.08.2022 16:27 Ответить
чому вони їх взагалі відпускають. Нехай нам віддають обмінний фонд поповнювати
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30.08.2022 16:15 Ответить
Совок... Статтю чого не ввели за іноземну валюту?
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30.08.2022 16:17 Ответить
Про доллари ані слова...
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30.08.2022 16:17 Ответить
Долляри в анал, хоча ні... Анал - табу
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30.08.2022 16:29 Ответить
там у них пляшка...
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30.08.2022 17:13 Ответить
Всё правильно - зачем им валюта? Ещё засудит и посадят за спекуляцию валютой.
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30.08.2022 16:27 Ответить
Чую, грядут вяликие времена, - все новое - хорошо забытое старое, даешь статью за провоз валюты, а наказание - повешанье... через расстреляние из "Шилкки", Ын знает как оно
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30.08.2022 16:32 Ответить
Действительно, зачем кацапам валюта? Скоро кацапам окончательно запретят посещать цивилизованные страны, и цивилизованные страны прекратят экспортировать в Россию свои товары. На что можно будет потратить валюту в России, правильно, не на что. Сбывается мечта Путина, деревянный российский руб будет для кацапов и валютой и туалетной бумагой и всеобщей очередной гордостью, величием
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30.08.2022 16:39 Ответить
Зачем дикарям валюта если скоро настанет военный коммунизм и каждый будет работать за трудодни.
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30.08.2022 17:27 Ответить
Ну і нахера їм тоді Шенгенські візи. На митниці потрібно буде скидати труси і оголятись за наказом якогось фінна. Соловї із соловушками будуть "употреблять" свій помет.
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30.08.2022 17:51 Ответить
 
 