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Новости Война
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"Мы не были готовы взрывать мосты 24 февраля. Мы думали, что с той стороны люди будут бережно относиться к домам и мостам" - советник главы ОП Подоляк

міст

Одной из главных ошибок в первые часы после полномасштабного вторжения РФ была неготовность уничтожать объекты инфраструктуры, чтобы остановить российских оккупантов.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам", информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. В то утро 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например", - отметил он.

По словам Подоляка, ситуация изменилась уже вечером 24 февраля.

"Первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в 18:00 уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими ржавыми российскими танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - продолжил советник главы ОП.

Также читайте: Чтобы изменить Россию, нужно закрыть дверь перед ее туристами, - Кулеба

"В общем, когда были отвергнуты все сомнения, началось максимально жестокое уничтожение элементов инфраструктуры. Надо разрушить – разрушим, главное уничтожить энное количество техники врага и его самого. Мы быстро разобрались, что перед нами орда", – добавил Подоляк.

Также, отметил он, власть допустила стратегические, информационные и кадровые ошибки.

"Вы хотите найти стратегические ошибки. Но, по-моему, сегодня говорить, что Украина допустила их, неправильно. Тактические, ситуативные, некоторые информационные - да. Кадровые ошибки тоже есть, безусловно. Ведь одно дело работать в мирное время, другое - в военное. Если видно, что человек не справляется с кризисом, находится в подавленном состоянии, то есть он не готов принимать решения и брать на себя ответственность, от него нужно быстрее избавляться", - подытожил Подоляк.

Также смотрите: Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире Гимн Украины. ВИДЕО

мост (1027) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+128
Вот и пара свиней уже с орденами

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30.08.2022 16:27
+113
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30.08.2022 16:19
+79
Цім гнидам хоч в морду сци: скажуть дощ йде.
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30.08.2022 16:19
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30.08.2022 20:55 Ответить
Подоляку на гиляку
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30.08.2022 20:58 Ответить
Понять и простить
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30.08.2022 21:03 Ответить
Подоляк!!Хватит лизать зад Зеленскому и защищать его и его банду посудомоек!!! Точно 73 % дебилов , выбрали такого же дебила!!
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30.08.2022 21:05 Ответить
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30.08.2022 21:07 Ответить
Все правильно! Міша і зараз лиже зад малому януковичу!
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31.08.2022 08:37 Ответить
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30.08.2022 21:09 Ответить
Подоляк - "сказочний долбойоб" - генерал Єпанчін
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30.08.2022 21:14 Ответить
Пора уже каким-то образом действовать. Что же все откладывать до после войны. Зе еще много гадостей до победы натворит. Пересажает всех патриотов. Найдет еще множество способов не потерять 7 лярдов. Ведь сейчас чем он занят, кроме видосиков про "боневтик". Преследованием всех несогласных и прекрыванием всей свой проворовавшейся и предавшей Украину камарильи.
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30.08.2022 21:39 Ответить
Подтверждение моих слов. Гроші дорожного збору для ЗСУ тепер знову віддадуть на "велике крадівництво"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7669, яким вносяться зміни до бюджету країни Джерело:

СН - 187;
ЄС - 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 14;
За майбутнє - 7;
Голос - 0;
Довіра - 16;
Відновлення України - 12;
Позафракційні - 5. Джерело:
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30.08.2022 21:50 Ответить
Золотий дощ.
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30.08.2022 21:58 Ответить
Эту мерзота зелёная ещё много бед может натворить..Под шум контрнаступления они преследуют оппозицию, и пытаются полностью контролировать СМИ
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30.08.2022 22:01 Ответить
Ніт, це щось феєричне. Я знав, що Подоляк сволота... Але щоб настільки довбойоб!
Отак раптом узяв і публічно, добровільно (бо ніхто його начебто за мову не тягнув), у ріал тайм режимі сів на пляшку!..
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30.08.2022 22:02 Ответить
Самопляшкування у виконанні подляка?
Ой... Ой! Ой-ой-ой!! Шкода, що я пропустив це знамените шоу. Адже горілка "Козацька рада" продається в ідеально пристосованих для пляшкування пляшках.
Спеціально для подляка я віднайшов би таку пляшечку...
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30.08.2022 23:06 Ответить
Ще їхній цар петро перший колись говорив щось на кшталт: надо давать возможность боярам говорить кабы их дурь видна была.
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30.08.2022 22:05 Ответить
І все-таки у вкидах позаштатних радників опи (арестович-подоляк) певний план проглядається:
1) хвилю народного гніву за здачу Півдня, з подальшими трагічними руйнуваннями і втратами України, поступово розмити , як "хвилерізами", такими ось наївно-ідіотськими поясненнями;
через рік можливо нас очікують такі повороти, що згадувати "Південь -2022" вже буде не на часі...

2) військових пасіонарних лідерів, які завоювали авторитет в ЗСУ і популярність в народі, відкриттям кримінальних справ (без їх закриття через суд) буде виключено з політичного демократичного середовища;

3) формується і виводиться на державний рівень група політичних "лідерів нового модерного" типу (арестоич, подоляк, єрмак, верещук, ...)

4) нарешті, після Перемоги, - демократичні вибори, в яких у висококонкурентій боротьбі на виборах Президента, перемогу отримує діючий Президент.
Конкуренти" залучаються переможцем на найвищі державні посади.
PS:
а) ключова віха - суд над Генералом Кривоносом: якщо буде засуджено,- замість НАГОРОДЖЕНО, тоді шанованих Генералів Залужного і Шапталу чекає відставка і ганьба ( в кращому випадку, бо технічну підготовку до Війни справедливо спишуть на них, щоб не "прогинались...");

б) голосування очевидно відбуватиметься в "Дії" (е-Вибори) - так швидше і надійніше ...
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30.08.2022 22:09 Ответить
не позаштатні
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31.08.2022 07:12 Ответить
Ми все очікуваємо одержати перемогу під керівництвом зрадників ?
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31.08.2022 07:39 Ответить
о кацапи то вже люди...ми були не готові... ми не знали... на кого розрахована ця маячня... може хтось вже нарешті почне з цих хлопчиків робити чоловіків...
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30.08.2022 22:17 Ответить
Якійсь нарцисізм...
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30.08.2022 22:24 Ответить
Ні, вони просто бояться відповідальності. А поки засилають в народ тези.
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31.08.2022 07:30 Ответить
Кем был подоляка 23 февраля. Что значит мы? Арахамия, ермака, данилов. Назови всех дебилов. 22 февраля зашли десятки тысяч в лднры, на станциях белгородской области солдаты штабелями спали и публиковали десяток самолетов... отключили связь.. Если ты такой подоляка дебилы, то газ вы нужны. Как такие дебилы могут что-то выиграть. Или просто крысы? Выбор не большой
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30.08.2022 22:27 Ответить
Подоляк подайте у відставку ви ж не готові до того щоб керувати країною
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30.08.2022 22:28 Ответить
Подоляка, арахамия крысы
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30.08.2022 22:29 Ответить
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30.08.2022 22:32 Ответить
НУ ЩО ЗНОСИМО ІМПІЧМЕНТОМ Зе ЧИ ЩЕ БУДЕМО ЧЕКАТИ ??...
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30.08.2022 22:33 Ответить
При всій повазі до Вас, зауважу: з того роя не буде ніх#я.
Ви в курсі, яка процедура імпічменту?
От о ж бо й воно... (с)
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30.08.2022 23:24 Ответить
Як що поставити ціль, все вийде, а що там прописане, то самі Зе клоуни не виконують.
Краще Порох.
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30.08.2022 23:29 Ответить
Гадаю, Кривоніс буде ще кращим.
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30.08.2022 23:33 Ответить
Може і так не знаю, просто Порох вже ділами довів - Безвіз, по біопаспорту відвідання
чи не половину країн світу, Томос, ріст і реформа ЗСУ, нове озброєння, Нептін, Вільха,
Грім, авторитет у всьому світі, ненависть кацапів і сепарів.
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30.08.2022 23:36 Ответить
Стосовно Кривоноса (чи Залужного) у мене сумнівів нема. То - чесні і рішучі хлопці.
А от Порох... Ніби воно і правильно - те, що Ви написали... але тут же і декриміналізація злодійства чиновників, і реанімація політичного трупа ведмедчука, і за 5 років "жоден риг не постраждав"...
Гадаю, настав час жорстких рішучих хлопців, котрі б не бавились подвійними стандартами.
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30.08.2022 23:49 Ответить
Порох не Господь Бог, все сам робити думаю ніхто не може.
Про ригів - звалили всі, поприпиралися тільки коли Зе клоун зацарював.
Про рішучість нічого не скажу - Кривонос рішучий але знову брати у владу
людей які там ніколи не були, думаю може бути ефект Голобородька - гарний
на екрані і не такий в житті, порівняння не точне, але у військовій справі вони
профі, а керувати країною це вже інше.
Хоча вже краще Кривонос з Залужним чим Зе клоун.
Але знову - за людину кажуть ії діла, Пороха досі Коломойша посадити не може,
бо закон він не порушував. Він далекий від ілеала, це і дурень розуміє, але кращого
за нього нажаль зараз немає.

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31.08.2022 00:01 Ответить
):.
Я не претендую на істину в останній інстанції. Врешті, я - жива людина (поки що), тому можу помилитися.
Те, що діється у нас, не треба розглядати, як статичну картинку (своєрідну фотокартку). Це - радше відеоролик. Був екс-комуняка Кравчук, що примудрився прибити (але не знищити) совок. Після нього було вічнобухе куЧМО, що розвело "жирних котів". За ним - безтямний безхарактерний ліберал Йущ, котрий феєрично просрав усе, що міг і чого не міг. Потім - бєпрєдєльщик Хам. Потім - Порох, що перехитрив усіх, включаючи самого себе. Потім - вічно обдовбаний блаZEнь. У підсумку маємо відсталу економіку з технологіями минулого століття, корупцію космічних масштабів і, як вишеньку на торт, війну з божевільним сусідом.
Якщо під таким кутом дивитись на те, що маємо, бачу лише один вихід: дати владу військовикам і не заважати їм перемогти зовнішнього ворога. А потім - розгребти те, що натворили внутрішні вороги. Шарль де Голль довів на практиці: таке цілком можливо.
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31.08.2022 00:31 Ответить
Різка зміна пріотритетів це ми вже проходили - замість досвіду взяли тамаду з корпоративів керувати країною. Військові хай залишаться як запасний варіант, коли всі інщі варіанти не дадуть результатів. В світі частіше за все так і буває, військові приходять до влади коли вже всі можливі варіанти нормалізувати становище країни вичерпані.
Я бачу в Пороху потенціал вивести України з кризи куди ії загнали Зе клоуни, ЗСУ він також гарно допомагає. Думаю так. Що буде подивимось, головне спровадити Зе клоунів або в тюрму, або .. більше тюрми нікуди.
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31.08.2022 00:44 Ответить
От власне! Так виглядає, що інші варіанти уже вичерпались. Інакше Порох лишився б на другий термін.
А стосовно блаZEня... У нього є два варіанти: 1) трансформуватися з Боневтіка у Скоровтіка; 2) тягти гуму, та врешті скористатися досвідом Ялинковича (хоча, ростов нє різінавий). А як нє... Тоді гратиметься в півника з неголеним убивцей. Здається, у "Шлюзі народу" воно таки втрапило за ґрати...
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31.08.2022 01:06 Ответить
У всiх негласное правило-не рухати попередникiв, тiльки Зеля за Порохом ганявся.
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31.08.2022 02:29 Ответить
Скорше, імітував рухання. От Хам - той взяв і посадив Юльку на 7 років. Щоб не заважала. Без імітацій і без заморочок із слідством та судом.
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31.08.2022 02:40 Ответить
Порох, Кривонос... Потом разберёмся. Главное сейчас - убрать ************* ЗЕгнид
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31.08.2022 07:17 Ответить
Цілком слушно.
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31.08.2022 10:58 Ответить
Імпічмент пройде якщо його підтримуватиме Майдан.
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31.08.2022 07:48 Ответить
Так що, дуже зручний час для майдану?
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31.08.2022 08:01 Ответить
А до чого ж ви готувались?
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30.08.2022 22:36 Ответить
Звучить як державна зрада. Тобто судять Кривоноса за мастило на злітній смузі Жулян і виправдовують злочинців, які сприяли блискавичному захоплення території через непідрив мостів.
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30.08.2022 23:05 Ответить
Не готові зруйнувати міст, дорівнює готові впустити москаля на правий берег. Боже, покарай цих дебілів і прибери їх з владного олімпу, вони ********* Україну.
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30.08.2022 23:05 Ответить
Подоляк говорит "мы до последнего хотели подружиться" все остальное в его тексте - это прикрытие этого очевидного смыла..

Здоровый бугай, ответственный за страну говорит "мы не верили" мы разведкам не верили... мы миру не верили... союзникам мы не верили...

А почему ? А потому что мы - идиоты не могли себе этого представить и вот этому своему идиотизму мы верили..А больше никому. ПОтому что мы - идиоты - считали себя самыми умными.
Прощайте на три дня .
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30.08.2022 23:24 Ответить
Так от чому здали Херсон та весь правих берег? Мости не хотіли руйнувати, дебіли. А скільки доль людських зруйнували вони не думали? Головне - зберегти мости для кацапів щоб їм було зручно техніку тягати. Тобто, це не Залужного ідея була впусти ти орків в Херсон та до самого Кривого Рогу? Тоді питання чому він виконав злочинний наказ замість того, зробити так як треба. Що б вони йому зробили? Звільнили? Та він сам у той час міг арештувати цю бездарну шоблу та нормально організувати оборону країни? Мабуть тому, що це не та людина, яка здатна взяти на себе вїдповїдальнысть у критичний для народу і країни момент. Він звик лише прислуговувати та виконувати не обговорюючи дебільні накази керівництва. Нажаль, Залужний не єгипетський генерал Фаттах Ас-Сісі та не тайський генерал Прают Чан-Оча, які не злякались своїх дебільних керівників та зробили те. що було потрібно.
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30.08.2022 23:29 Ответить
Намагаємся убрати конкурентів на майбутьних виборах? Зеля Кривоноса, секта Петра Залужного. Хлопці, скоріш за все країна дасть Вам обом доброго копняка та піде далі. Набридлі, наступних давайте. Будемо міняти цих слуг доки не виберемо Рузвельтів, Тетчер або Де Голів. Міняти цих сyк, нещадно і без сентиментів
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31.08.2022 08:11 Ответить
Щоб вибрати Рузвельтів, Тетчер або Де Голів, треба думати, а не слухати популістичне гівно. Це не про наших виборців!
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31.08.2022 08:48 Ответить
Я не з секти Зелі чи Петра. І за жодне це лайно голосувати не збираюся.
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31.08.2022 19:42 Ответить
No coments.
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30.08.2022 23:43 Ответить
То что Орки после Грозного,после Дебальцева и Иловайска придут в Украину с цеветами и колбасой а не с бомбами-Бубочка-говнокомандующий в это верил,но при этом СЕМЬЮ ВЫВЕЗ задолго. Зеленые-это цинычные ********,половина из них агенты ФСБ а другой половине-начхать на Украину и ее граждан
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30.08.2022 23:45 Ответить
...ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. ©
- Особисто ви - авжеж, не могли повірити. Бо війна, що йде з 2014 року, пройшла повз вашу увагу. Чим ви займались майже вісім років до того? Спочатку у своєму Кварталі висміювали Україну та українців, грали членом на ролі та пропихали на ТБ своїх "Сватів" "Скотів". А з 2019 року вкладали в голови українців "хоть паржом" та "а какая разніца", відпочивали, жерли в три горла, пили і розважались у Трускавці.

"Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури." ©
- Тут на думку спадає лише одне:

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30.08.2022 23:46 Ответить
Пане Подоляк, не треба розписуватись за всіх. Військові знали, що треба робити, але вони до самого початку вторгнення і до введення воєнного стану не мали повноважень. А те, що дехто готувався до шашликів, коли вже весь світ стояв на вухах - це правда. І не треба шукати виправдання типу "ми навіть не могли уявити"... Це в шоупрограмах можна було жити в режимі "вірю/не вірю". А влада, Президент повинні приймати рішення на упередження, а не вірити чи не вірити.
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31.08.2022 00:18 Ответить
Ми думали що росія тихенько захватить Україну, а нас і надалі залишать при владі.
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31.08.2022 00:39 Ответить
А коли привезли Януковича до Мінська…, зрозуміли , що щось не так ?))…
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31.08.2022 00:49 Ответить
Та вони сподівались якось домовитись, Борису Джонсону доводилось три чи чотири рази осмикувати.
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31.08.2022 00:59 Ответить
А …ще думали що вони не будуть стріляти , коли в них перестати стріляти …?
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31.08.2022 00:48 Ответить
Они не только не были готовы взрывать мосты, напротив, разминировали все дороги ведущие из Крыма в южное побережье Украины, для комфортного наступления путинских свинособак.
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31.08.2022 00:59 Ответить
Уроди - ви свідомо признались, що знаючи про загрозу - не готувались до оборони.
Ніхто з вас не служив. Був нелох, який грубив військовим. Який не спас Журавля.
А тепер курвячі помилки помножились кров'ю, сторицею.
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31.08.2022 01:59 Ответить
І ти жаба дав високі нагороди вгодованим кнурям.
Звівши після цього їх цінність до вкладиша з жуйки.
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31.08.2022 02:02 Ответить
А у них - навіть совісті не вистачило - не взяти незароблене. Опецькуваті руки згребли...
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31.08.2022 02:03 Ответить
ЗЕлені під..раси пожаліли знищити мости з Криму за-те окупанти, які безперешкодно зайшли через Чонгар, знищили міста, села на Півдні України і сотні тисячь місцевих жителів, це вже не тупість, а воєнний злочин преЗЕрватива і його кротячої влади.
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31.08.2022 02:27 Ответить
Ніхто нічого і нікого не жалів - була проста, класична зрада.
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31.08.2022 03:12 Ответить
Ви праві
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31.08.2022 18:06 Ответить
образцовый пример идиота либо предателя - результат многолетней отрицательной селекции.
клоунский жополиз предназначался, чтоб деньги воровать.

оно не знало, оно не думало, оно не готово было обдумывать заранее.
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31.08.2022 04:40 Ответить
Вони чекали отримати ярлик на подальше князювання від самого Путлера!
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31.08.2022 07:05 Ответить
******!!!!! ( других слов нет)
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31.08.2022 07:20 Ответить
Такий зради як у нас не було с часу режима Віші у Франції 1940 року. Тоді https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 диктаторскую владу очолювал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 маршал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF Анри Филипп Петен
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31.08.2022 07:43 Ответить
Отак, "зелені" пройдисвіти і просто тупорилі і призвели до окупації 20 відсотків України, мільйонів біженців та тих, хто змушені залишитись в рашистській окупації і проходити концтабори, і десятків тисяч убитих! Я вважаю, що за це Єрмака, Подоляка, Татарова, Верещучку, Арахамію, Баканова та іншу верхівку тієї шайки треба судити і запакувати у Лук'янівку і не на один рік!
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31.08.2022 08:34 Ответить
Зеленського треба всьому списку першим ставити
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31.08.2022 18:05 Ответить
Мене у цій всій бредятині від Подляка цікавить одне - прізвище посадової особи у військово-політичному керівництві країни, яка сказала: "Мости не підриваємо".

Тільки прізвище цього штемпа, для майбутнього національного трибуналу...

Хто це був?
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31.08.2022 11:12 Ответить
Зеленський , верховний головнокомандуючий ось вам це прізвище
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31.08.2022 17:47 Ответить
Боже , яке воно кончене ...так це ж там і вся ця гоп компанія також дебілів ((( у мене таке враження ,що вони живуть у паралельній реальності
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31.08.2022 17:46 Ответить
У нас что,подоляк решать,что подрывать?Кто такие "мы".Мы с братом?
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13.10.2023 10:28 Ответить
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