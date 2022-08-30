"Мы не были готовы взрывать мосты 24 февраля. Мы думали, что с той стороны люди будут бережно относиться к домам и мостам" - советник главы ОП Подоляк
Одной из главных ошибок в первые часы после полномасштабного вторжения РФ была неготовность уничтожать объекты инфраструктуры, чтобы остановить российских оккупантов.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам", информирует Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. В то утро 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например", - отметил он.
По словам Подоляка, ситуация изменилась уже вечером 24 февраля.
"Первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в 18:00 уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими ржавыми российскими танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - продолжил советник главы ОП.
"В общем, когда были отвергнуты все сомнения, началось максимально жестокое уничтожение элементов инфраструктуры. Надо разрушить – разрушим, главное уничтожить энное количество техники врага и его самого. Мы быстро разобрались, что перед нами орда", – добавил Подоляк.
Также, отметил он, власть допустила стратегические, информационные и кадровые ошибки.
"Вы хотите найти стратегические ошибки. Но, по-моему, сегодня говорить, что Украина допустила их, неправильно. Тактические, ситуативные, некоторые информационные - да. Кадровые ошибки тоже есть, безусловно. Ведь одно дело работать в мирное время, другое - в военное. Если видно, что человек не справляется с кризисом, находится в подавленном состоянии, то есть он не готов принимать решения и брать на себя ответственность, от него нужно быстрее избавляться", - подытожил Подоляк.
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7669, яким вносяться зміни до бюджету країни Джерело:
СН - 187;
ЄС - 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 14;
За майбутнє - 7;
Голос - 0;
Довіра - 16;
Відновлення України - 12;
Позафракційні - 5. Джерело:
Отак раптом узяв і публічно, добровільно (бо ніхто його начебто за мову не тягнув), у ріал тайм режимі сів на пляшку!..
Ой... Ой! Ой-ой-ой!! Шкода, що я пропустив це знамените шоу. Адже горілка "Козацька рада" продається в ідеально пристосованих для пляшкування пляшках.
Спеціально для подляка я віднайшов би таку пляшечку...
1) хвилю народного гніву за здачу Півдня, з подальшими трагічними руйнуваннями і втратами України, поступово розмити , як "хвилерізами", такими ось наївно-ідіотськими поясненнями;
через рік можливо нас очікують такі повороти, що згадувати "Південь -2022" вже буде не на часі...
2) військових пасіонарних лідерів, які завоювали авторитет в ЗСУ і популярність в народі, відкриттям кримінальних справ (без їх закриття через суд) буде виключено з політичного демократичного середовища;
3) формується і виводиться на державний рівень група політичних "лідерів нового модерного" типу (арестоич, подоляк, єрмак, верещук, ...)
4) нарешті, після Перемоги, - демократичні вибори, в яких у висококонкурентій боротьбі на виборах Президента, перемогу отримує діючий Президент.
Конкуренти" залучаються переможцем на найвищі державні посади.
PS:
а) ключова віха - суд над Генералом Кривоносом: якщо буде засуджено,- замість НАГОРОДЖЕНО, тоді шанованих Генералів Залужного і Шапталу чекає відставка і ганьба ( в кращому випадку, бо технічну підготовку до Війни справедливо спишуть на них, щоб не "прогинались...");
б) голосування очевидно відбуватиметься в "Дії" (е-Вибори) - так швидше і надійніше ...
Ви в курсі, яка процедура імпічменту?
От о ж бо й воно... (с)
Краще Порох.
чи не половину країн світу, Томос, ріст і реформа ЗСУ, нове озброєння, Нептін, Вільха,
Грім, авторитет у всьому світі, ненависть кацапів і сепарів.
А от Порох... Ніби воно і правильно - те, що Ви написали... але тут же і декриміналізація злодійства чиновників, і реанімація політичного трупа ведмедчука, і за 5 років "жоден риг не постраждав"...
Гадаю, настав час жорстких рішучих хлопців, котрі б не бавились подвійними стандартами.
Про ригів - звалили всі, поприпиралися тільки коли Зе клоун зацарював.
Про рішучість нічого не скажу - Кривонос рішучий але знову брати у владу
людей які там ніколи не були, думаю може бути ефект Голобородька - гарний
на екрані і не такий в житті, порівняння не точне, але у військовій справі вони
профі, а керувати країною це вже інше.
Хоча вже краще Кривонос з Залужним чим Зе клоун.
Але знову - за людину кажуть ії діла, Пороха досі Коломойша посадити не може,
бо закон він не порушував. Він далекий від ілеала, це і дурень розуміє, але кращого
за нього нажаль зараз немає.
Я не претендую на істину в останній інстанції. Врешті, я - жива людина (поки що), тому можу помилитися.
Те, що діється у нас, не треба розглядати, як статичну картинку (своєрідну фотокартку). Це - радше відеоролик. Був екс-комуняка Кравчук, що примудрився прибити (але не знищити) совок. Після нього було вічнобухе куЧМО, що розвело "жирних котів". За ним - безтямний безхарактерний ліберал Йущ, котрий феєрично просрав усе, що міг і чого не міг. Потім - бєпрєдєльщик Хам. Потім - Порох, що перехитрив усіх, включаючи самого себе. Потім - вічно обдовбаний блаZEнь. У підсумку маємо відсталу економіку з технологіями минулого століття, корупцію космічних масштабів і, як вишеньку на торт, війну з божевільним сусідом.
Якщо під таким кутом дивитись на те, що маємо, бачу лише один вихід: дати владу військовикам і не заважати їм перемогти зовнішнього ворога. А потім - розгребти те, що натворили внутрішні вороги. Шарль де Голль довів на практиці: таке цілком можливо.
Я бачу в Пороху потенціал вивести України з кризи куди ії загнали Зе клоуни, ЗСУ він також гарно допомагає. Думаю так. Що буде подивимось, головне спровадити Зе клоунів або в тюрму, або .. більше тюрми нікуди.
А стосовно блаZEня... У нього є два варіанти: 1) трансформуватися з Боневтіка у Скоровтіка; 2) тягти гуму, та врешті скористатися досвідом Ялинковича (хоча, ростов нє різінавий). А як нє... Тоді гратиметься в півника з неголеним убивцей. Здається, у "Шлюзі народу" воно таки втрапило за ґрати...
Здоровый бугай, ответственный за страну говорит "мы не верили" мы разведкам не верили... мы миру не верили... союзникам мы не верили...
А почему ? А потому что мы - идиоты не могли себе этого представить и вот этому своему идиотизму мы верили..А больше никому. ПОтому что мы - идиоты - считали себя самыми умными.
Прощайте на три дня .
- Особисто ви - авжеж, не могли повірити. Бо війна, що йде з 2014 року, пройшла повз вашу увагу. Чим ви займались майже вісім років до того? Спочатку у своєму Кварталі висміювали Україну та українців, грали членом на ролі та пропихали на ТБ своїх "
Сватів" "Скотів". А з 2019 року вкладали в голови українців "хоть паржом" та "а какая разніца", відпочивали, жерли в три горла, пили і розважались у Трускавці.
"Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури." ©
- Тут на думку спадає лише одне:
Ніхто з вас не служив. Був нелох, який грубив військовим. Який не спас Журавля.
А тепер курвячі помилки помножились кров'ю, сторицею.
Звівши після цього їх цінність до вкладиша з жуйки.
клоунский жополиз предназначался, чтоб деньги воровать.
оно не знало, оно не думало, оно не готово было обдумывать заранее.
Тільки прізвище цього штемпа, для майбутнього національного трибуналу...
Хто це був?