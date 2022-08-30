Рада убрала норму, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды

Верховная Рада приняла законопроект 7669, которым вносятся изменения в бюджет страны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада поддержала законопроект №7669. Бюджетные изменения, убирающие норму, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды и выплату долгов. Одним словом, открывают возможность снова строить дороги вместо отправить деньги на армию", - отметил парламентарий.

В то же время нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила: "241 депутат ВР от фракции СН, группы Довіра, За майбутнє и созданный на руинах ОПЗЖ проголосовали за возвращение великого ворования. Деньги из нищего украинского бюджета перераспределены с ВСУ на дороги.

Теперь вы понимаете, почему нет трансляций заседаний ВР даже в записи и почему в слоте канала Рада говорят советники всех фасонов и мастей, но полностью исчез сам парламент".

Законопроект поддержали нардепы:

СН - 187;

ЄС - 0;

Батьківщина - 0;

Платформа за життя та мир - 14;

За майбутнє - 7;

Голос - 0;

Довіра - 16;

Відновлення України - 12;

Позафракційні - 5.

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