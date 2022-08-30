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Рада убрала норму, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды

дороги,вб,миколаївщина

Верховная Рада приняла законопроект 7669, которым вносятся изменения в бюджет страны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада поддержала законопроект №7669. Бюджетные изменения, убирающие норму, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды и выплату долгов. Одним словом, открывают возможность снова строить дороги вместо отправить деньги на армию", - отметил парламентарий.

В то же время нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила: "241 депутат ВР от фракции СН, группы Довіра, За майбутнє и созданный на руинах ОПЗЖ проголосовали за возвращение великого ворования. Деньги из нищего украинского бюджета перераспределены с ВСУ на дороги.

Теперь вы понимаете, почему нет трансляций заседаний ВР даже в записи и почему в слоте канала Рада говорят советники всех фасонов и мастей, но полностью исчез сам парламент".

Законопроект поддержали нардепы:

СН - 187;
ЄС - 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 14;
За майбутнє - 7;
Голос - 0;
Довіра - 16;
Відновлення України - 12;
Позафракційні - 5.

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Рада убрала норму, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды 01

ВР (29234) Геращенко Ирина (1627) дороги (2512) законопроект (3220) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+80
кому война, а кому мать родна... мародер Зеленский снова наживается на крови.
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30.08.2022 17:20
+57
Це говорить лише про одне:
З ЦИМ ПРЕЗИДЕНТОМ МИ НЕ ПЕРЕМОЖЕМО!
Він чим займався до війни (хернею), тим і займається далі. Йому, хоч кіл на голові теши!
На ВАЛЯНОК глянець не наводять!
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30.08.2022 17:25
+52
Не довго зелені протримались на сухому пайку. Життя триває! Вперед за орденами.
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30.08.2022 17:22
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Правила форума Совет форумчан
кому война, а кому мать родна... мародер Зеленский снова наживается на крови.
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30.08.2022 17:20 Ответить
ДАЙ БОЖЕ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ И НАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ НАД ЗЕЛЕНЫМ ОТРЕБЬЕМ !!!!!!
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30.08.2022 18:51 Ответить
А чи буде перемога з таким верховним?
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30.08.2022 19:26 Ответить
Выродки проклятые , наверно знают ,что все равно сбегут и гребут ,как перед последним днём Помпеи
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30.08.2022 19:35 Ответить
Все, що робить наш дурак...Все він робить, геть не так.
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30.08.2022 20:29 Ответить
пацанам треба бабло мутить, а ви воюйте, дуріки.
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30.08.2022 17:21 Ответить
Не довго зелені протримались на сухому пайку. Життя триває! Вперед за орденами.
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30.08.2022 17:22 Ответить
ну и это правильно!
война, в голове зебилов, давно закончилась......
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30.08.2022 17:22 Ответить
Да вздроч упивать на совесть зеленого корпуса, на то что война, они врали пилили, пиляют и пилить будут. Только грубая сила для них аргумент и походу она скоро будет "на часе".
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30.08.2022 17:23 Ответить
Це говорить лише про одне:
З ЦИМ ПРЕЗИДЕНТОМ МИ НЕ ПЕРЕМОЖЕМО!
Він чим займався до війни (хернею), тим і займається далі. Йому, хоч кіл на голові теши!
На ВАЛЯНОК глянець не наводять!
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30.08.2022 17:25 Ответить
Під кожний метр нового асфальту - підкладати по зепідару! Для міцності та справедливості!
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30.08.2022 17:25 Ответить
Ну нафіга та армія?
Вже стільки часу витратили: можна було стільки доріг набудувати, грошей ********!
Кращі люди голосовали: "Платформа за життя та мир" "Відновлення України".
І як же можна позбавити ригів мандатів?!
Хто ж буде разом зі слугами-уродами голосовати?
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30.08.2022 17:26 Ответить
Все понеслась п#зда по кочкам...Грошовий голод замучив зелену сарану. Треба негайно розкрасти кількадесят мільярдів, щоб ттрохи від'їстися на голодних воєнних харчах.
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30.08.2022 17:26 Ответить
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30.08.2022 17:28 Ответить
Покидьки на те і є покидьками, щоб залишатись ними й під час війни!
Рашисти - зовнішні окупанти, слуги і ті, хто рятує свою дешеву шкуру, примазавшись до слуг - це внутрішні окупанти!
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30.08.2022 17:28 Ответить
И с какой дороги начнут? На Марик или Херсон? ....... Слов приличных уже нет комментировать действия слуг урода.
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30.08.2022 17:32 Ответить
Киев-маасква)
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30.08.2022 17:35 Ответить
из Омана звонили. Интересуются: что с поступлением бабок? Мол, обещали Днепр (или Нил, точно не помнят) полноводный. А на деле... Может дерьма&co не справляются? Предлагают помощь
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30.08.2022 17:35 Ответить
Знова будемо дороги будуваи замість Армії.
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30.08.2022 17:37 Ответить
Акциз - введут, запрет на использование фонда только на армию - убрали !
Схемы имени "Гетманцева/Завхоза/Бубочки" - живут и побеждают....
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30.08.2022 17:38 Ответить
зЕшоблу отправить на "ноль". С тем оружием, которое выдает армия для новобранцев. С теми брониками, и берцами (по-сути без).
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30.08.2022 17:44 Ответить
Бєня Валерійович задоволений?
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30.08.2022 17:44 Ответить
Когда бараны у Корыта...то им не хватит и всех долларов со всего мира .. бедный Байден...
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30.08.2022 17:44 Ответить
певно переляк пройшов, щось швидко
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30.08.2022 17:48 Ответить
Нафтогаз был в прибыли при Гройсмане..сегодня все в дерьме...весело живём..зато 73% Лохтората...типа хуже не будет...по приколу...и т.д...эпоха бедности прошла?
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30.08.2022 17:48 Ответить
Шоо, оп'ять!!! Таак , здається військовим пора брати владу у свої руки. Бо ота "зелена влада" таки налаштована про**ати країну...
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30.08.2022 17:49 Ответить
В когось ще залишається запитання, чому за пів року війни, жодна кацапська ракета не влучила по ОП, Верховній Раді чи урядовому кварталу?
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30.08.2022 17:51 Ответить
Зеля та Путлер працюють в пас. Головне спецоперація.
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30.08.2022 18:57 Ответить
таке відчуття, що дорожньобудівна отрасль - бюджетообразуюча.
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30.08.2022 17:54 Ответить
Навпаки !
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30.08.2022 18:56 Ответить
Та ні, все правильно.
Особистий бюджет боневтіка та його кагалу примножує аж гай шумить.
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30.08.2022 19:29 Ответить
ти стьоба не догнав!
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30.08.2022 22:37 Ответить
уключи мозок: вони знімають заборону розкидати бабло не з бюджету, а з дотаційної мережі. тобто там ще те бабло крутиться!
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30.08.2022 22:40 Ответить
перепрошую, а вкого тепер бітум будуть купляти?...
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30.08.2022 17:59 Ответить
при этом на зарплаты берут кредиты.
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30.08.2022 18:02 Ответить
ну хероїнів накшталт кошового й інших малоросійських паскуд з кварталу95 потрібно ж годовати
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30.08.2022 18:02 Ответить
Ждём Скумбрию по 8 короче...правда уже сильно вонизмом прёт от зелеплесени...
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30.08.2022 18:08 Ответить
Если мы можем себе позволить вместо обеспечения нужд армии обеспечивать откаты на строительстве дорог, так пора для всех границу открыть. А то, где им выгодно "у нас война, нужно удерживать экономику", а где не выгодно, так и войны нет. А то, что тысячи людей остались без средств к существованию - это проблема этих людей, вот только не забудьте налоги уплатить. А сейчас какая картина, они на откатах набьют себе карманы и богатые владельцы бизнесов свалят отдыхать и ждать окончания войны где-то в тёплых странах, а обычный народ сиди без денег, на одних макаронах и помалкивай в тряпочку.
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30.08.2022 18:11 Ответить
Зе-блді
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30.08.2022 18:18 Ответить
Вайна вайной. Пусть ето дєло Запад фінансіруєть. А дєрібан наше усьо!
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30.08.2022 18:19 Ответить
пАіздєржалісь зєлєбобікі... треба якось поповнювати власні кишені, більше терпіти не в змозі.
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30.08.2022 18:23 Ответить
Зелю-геть !
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30.08.2022 18:23 Ответить
Где там Надька дура с баржами "кавунів"?
Хорошее решение проблемы моно зелени....
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30.08.2022 18:30 Ответить
Тому ракети х#йла не летять у Раду...
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30.08.2022 18:35 Ответить
І вот як я можу довіряти цій дєржаві,коли вона складається з воровской зєлєной мразі,а значить з зрадників.
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30.08.2022 18:37 Ответить
Усіх падлюк відправити на передову. На чолі з підполковником арестовичем.
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30.08.2022 18:39 Ответить
Он уже нализал на полковника
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30.08.2022 20:11 Ответить
Неприкрытая наглость и безнаказанность.
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30.08.2022 18:43 Ответить
Кончений щеневтік ніяк не подавиться асвальтом
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30.08.2022 18:48 Ответить
ЗеЛя гнида и подонок! За все будет отвечать перед народом!
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30.08.2022 18:59 Ответить
Не забывайте, что все велике крадивныцтво идет через бенины фирмы прокладки и пока эта ваЗЕлиновская Мразь сидит в кресле, Украина будет спонсировать этого бородатого Пид..ра, ЗЕБилы до вас еще не дошло???
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30.08.2022 19:05 Ответить
слуги конченные и их друзья с "платформа за життя та мир" - регионалы януковича, "Довіра", "Відновлення України" те же рыги.
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30.08.2022 19:09 Ответить
как бі вам слуги єтот кусок асфальта от жадности поперек горла не встал ворье охреневшее
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30.08.2022 19:22 Ответить
Це і є правда!

Все більше і більше спливають обгрунтовані підозри і навіть факти того цинічного паскудства, що наша влада не втекла з Києва тільки тому, що згідно з Оманськими договорняками вона мала підписати в Києві капітуляцію перед Ху%лом . Після чого зректися влади на користь Мураєва або Януковича , а самим благополучно втекти з всіми награбовними багатствами в Росію.

Саме тому всі єрмаки, татарови, смірнови і портнови перші два тижні взагалі не появлялись в інформативному просторі і сиділи тихо як миші в нірках бо очікували, що Київ таки впаде і буде захоплений ра-истами ... Але як виявилось ВСУ та український народ були категорично проти таких планів і зіпсували колаборантам свято.

І тільки через два тижні , коли стало остаточно зрозуміло , що бліцкриг зірвався , а ВСУ і весь український народ піднялись на спротив і творять чудеса героїзму щурі з ОПи президента повилазили з своїх бункерів , оглянулись і зрозуміли що треба рятувати ситуацію , різко змінили плани і риторику... Так появилась легенда про героїчного "боневтіка" і надцять спроб штурму російським десантом президентської резиденції, про які звісно ніхто ніколи нічого не чув і не бачив. ))

Але для Єрмака і Ко це звісно тільки ширма і коли перший щок пройшов вони обережно продовжили свою чорну справу по деморалізації та підготовки до капітуляції України ... Наїзди на ВСУ і Залужного , закулісні інтриги по порятунку від розгрому росіян під Бучею і Херсоном, звільнення самих ініціативних і заслужених генералів ВСУ зі своїх посад, втручання в справи Генерального Штабу Єрмака і Безуглої , злив Херсону, Маріуполя і Запорізької АЕС, здача в полон захисників Маріуполя і ігнорування навіть згадки про них, спроби перекласти провину за свідомий злив півдня України і вигородити себе любимих, багаторазові намагання організувати сепаратні перемовини по капітуляції або перемовин про постачання зерна за кордон на катастрофічних з огляду на безпеку умовах для України і новий скандал з приховуванням поставленої союзниками зброї, - це далеко не повний список чорних справ ОПи президента за кулісами офіційних публічних виступів Боневтіка під патріотичні спічі для лохів з числа "мудрого наріда" та деяких світових лідерів ...

Ось саме ці відомі всім події і факти все більше насторожують і переконують , що наша влада зовсім не відмовилась від своїх першочергових планів по здачі України , але тільки підкоригувала і приховала їх під патріотичними гаслами.

Що робити і як цьому протистояти ? Це очевидно - тільки в беззастережній підтримці і єдності з ЗСУ і її керівництвом , а також в консолідації з позицією США та Великої Британії по протидії кремлівським кротам в коридорах нашої влади . Бо без підтримки Заходу ми програємо не тільки боротьбу з колаборантами , але і війну ... . На наше щастя, Захід здається на цей раз вже серйозно взявся за наших кремлівських щурів і вже не відступить - в нашому політикумі настають серйозні тектонічні здвиги .

В ОПі це прекрасно розуміють і тому любою ціною намагаються лишити нас підтримку Заходу через свої багаточисельні зашквари ... АЛЕ!!позбудемось цієї цинічної колаборантської нечисті в патріотичних шкурах ...

Петро Дербаль
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30.08.2022 19:26 Ответить
Даже если Боневтик не агент ФСБ то большой смелости он не проявил не убежав из Киева. Обьясню:Киев никогда не был окружен-Тоесть Щеневтик и его зеленая команда в любой момент безопасно могла выехать как на автотранспорт так и на вертолетах. Боневтик и его команда основное время проводят в бункерах с хорошей охраной-гже им ничего не угрожает в отличии от простых киевлян. Тоесть никакого геройства нет и быть не могло. В случае реальной опасности-вся зеленая шобла слиняет и очень быстро. Нет там никого смелого и с совестью и нет там патриотов-одна зеленая плесень
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31.08.2022 00:10 Ответить
@H

> зрозуміли що треба рятувати ситуацію

Поправка: рятувати свою МОРДУ ФЕЙСА.
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31.08.2022 04:09 Ответить
Зелені тупорилі блазні крали замість того, щоб зміцнювати оборону країни, і за це багато хто заплатив кров'ю. Блазні намагаються красти на крові і зараз.
Чи варто платити кров'ю за зелене бидло зараз? Чи варто його позбутися?
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30.08.2022 19:30 Ответить
Зеленым любителям строительства дорог во время войны напихать асфальт и в рот и в задницу, может тогда придет избавление от жадности!
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30.08.2022 19:48 Ответить
Зелена пліснява знову повилазила.
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30.08.2022 19:50 Ответить
11 млрд грн, які ZEскоти наварили сьогодні на акцизі на паливо і пустять на асфальт - це 550 тисяч комплектів зимової форми (по 20 тис за комплект). Пам'ятайте про це коли будете скидуватися на форму волонтерам
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30.08.2022 19:58 Ответить
Страшний асфальт для окупантів.
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30.08.2022 20:25 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1564645783743467520 1 ч

Тому наші зелені щури вирішили ,знов,красти на дорогах з грошей платників податків."Ларчик просто открывался..."

bamr

@bamr69

Министры обороны стран Евросоюза подтвердили готовность направлять Киеву столько помощи, сколько ему нужно, и так долго, как необходимо - Боррель.
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30.08.2022 20:34 Ответить
Одним словом, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію" - Ярослав Железняк

Банда Зеленського пішла в наступ на ЗСУ.
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30.08.2022 20:50 Ответить
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1564640717108019205 2 ч

11 млрд грн, які ЗЄбанда наварила сьогодні на акцизі на паливо і пустить на асфальт - це 550 тисяч комплектів зимової форми (по 20 тис за комплект). Пам'ятайте про це коли будете скидуватися на форму волонтерам
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30.08.2022 20:55 Ответить
У нас в Украине это не рада , а политеческая проститутка, во главным проститутом Зеленским!!
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30.08.2022 20:57 Ответить
@

>У нас в Украине это не рада , а политеческая проститутка, во главным проститутом Зеленским

А pimp (сутенер) - хто?
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31.08.2022 04:04 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1564660800517771264 51 мин

"Рада підтримала законопроєкт №7669. Бюджетні зміни, які прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів.
Хтось воює, хтось грабує, хтось неситим оком до бюджету заглядає, чи нема крихтини, щоб захапать і із нею втекти з України... Пробач нас, Тарасе Григоровичу, не втримались

Одним словом, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію" Ярослав Железняк Банда Зеленського пішла в наступ на ЗСУ.
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30.08.2022 20:58 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1564631157995601921 2 ч

сегодня черный день... Прикрываясь наступлением на херсонском направлении зеленые гиены протолкнули несколько антиукраинских законов и еще и обобрали армию. Занавес. Выйду из твиттера выдохнуть и взять себя в руки.
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30.08.2022 21:00 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1564627069698547718 3 ч

это не дурная шутка. Рада только что проголосовала возврат денег из оборонного бюджета Украины обратно на "Большую стройку" Зеленского. Еще раз: - у армии забирают деньги - забирают на дороги Зеленского - забирают во время войны. Трансляция из Рады в это время была закрыта.
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30.08.2022 21:01 Ответить
тишком-нишком...
зрада? чи перемога?.. зелебобіки
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30.08.2022 21:32 Ответить
слышу топот копыт придурка который заливает что это хорошо для логистики а не карманов зеленых, к сожалению забыл его ник...
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30.08.2022 22:15 Ответить
а за шо будем будувать дароги якщо падем в наступ (с) земафия
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30.08.2022 22:16 Ответить
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30.08.2022 22:17 Ответить
Й...бані зелені курви.
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30.08.2022 22:19 Ответить
ІМПІЧМЕНТ Зе І ІМПІЧМЕНТ Зе ВЛАДІ
Прийшла пора зносити цих п***расів - карасів
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30.08.2022 22:51 Ответить
оголосити персонально список хто голосував та за законами воєнного часу розстріляти усіх інакше перемоги не бачити з тими боневтіками
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31.08.2022 01:43 Ответить
Эх, дороги, пыль да туман.
Никакой тревоги -
Лишь большой карман!
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31.08.2022 04:01 Ответить
Взагалі-то там ніби не сказано, що гроші підуть напряму на дороги.
Може, пустять на відновлення «консерваторій і обсерваторій», теж непоганий гешефт можна зробити.

А новий бункер для г-нокомандуючого, це буде рахуватись витратами на ЗСУ чи ні?
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31.08.2022 04:17 Ответить
olypet @olypet1

Читаю, що знову на порядку денному асфальт, прекрасно.
А ми за два дні зібрали 200 грн на спандбонд, знаєте чим завершили? Хлопці з передовоі перевели нам 12 тис, бо все погоріло і знову все потрібно по колу. Реву, як белуга.
Будьте прокляті зі своім мародерством, коли ж нажретеся
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31.08.2022 04:51 Ответить
Чому в Нафтогазу немає коштів на придбання газу? Тому що влада "рейдернула" в Нафтогазу 3 мільярди гривень на велике будівництво. Поки одні воюють на фронті і помирають страшною смертю, інші знаходяться в полоні без надії на повернення в Україну, на внутрішньому фронті влада розпочала підготовку до виборів, повертається перерозподіл бізнесу, рейдерство. Становиться страшно від того, яку країну ми отримаємо після перемоги? Один з багатьох прикладів: "Служба безпеки України провела обшуки на території тютюнової фабрики "Юнайтед Табако" у https://zhovtivody.city/ Жовтих Водах . На підприємстві кажуть, що силовики не мали законних підстав для слідчих дій та поводилися агресивно. З 26 серпня СБУ не пускає працівників фабрики на роботу, а містян в укриття, що розташоване на території заводу. Міський голова Жовтих Вод Дмитро Ханіс заявив, що "Юнайтед Табако" є одним з містоутворювальних підприємств, що забезпечує роботою понад півтисячі людей, сплачує податки та допомагає армії." https://zhovtivody.city/articles/233663/u-zhovtih-vodah-sbu-nezakonno-paralizuvala-robotu-***********-fabriki-detali-spravi
Чи це просто співпадіння, що разом з новиною про те, що Коломойський через суд забрав у державного "Приватбанку" столичний готель "Мир", з"явилась новина про ліквідацію Довженко-Центру? Ці об"єкти знаходяться поруч і чи не є це просто боротьбою Коломойського за вигідне місце забудівлі? Невже за всі ці оборудки українці віддають свої життя?
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31.08.2022 08:27 Ответить
 
 