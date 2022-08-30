Уклоняющиеся от военного учета не смогут работать руководителями на госслужбе, - председатель НАПК Новиков

Уклоняющиеся от военного учета люди не смогут работать на руководящих должностях на государственной службе.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в комментарии Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

"Это было закреплено в предварительном порядке проведения спецпроверок. Проверка проводилась на соответствие тому, состоит ли лицо на военном учете, но обновленный порядок позволяет более эффективно проводить эту проверку, оцифровать ее, взаимодействие между органом назначения и Министерством обороны", - сказал он.

Новиков напомнил, что в Украине было временно остановлено представление деклараций и проведение спецпроверок.

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Глава НАПК заявил, что надеется на возобновление представления деклараций и проведение спецпроверок.

"Уклонявшиеся от военного учета люди не смогут работать на руководящих должностях на государственной службе. После возобновления спецпроверок. Это важно, чтобы на публичную службу попадали, во-первых, состоящие на военном учете патриотические люди, во-вторых, люди, к добродетели которых с точки зрения представления деклараций и приобретения состояния нет вопросов", - подчеркнул Новиков.