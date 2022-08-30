ВСУ снова ударили по главным мостам Херсона для закрепления их нетрудоспособного статуса, - ОК "Південь"
Украинские защитники нанесли повторные удары по мостам в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОК "Південь".
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по 3 мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса", - говорится в сообщении.
Также, отметили в командовании, продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.
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Всякій кацапській нечисті 😠
а то вже ізощряються подібно раша тв...
знов переселенці редагують тексти
Сошлются на опыт ВОВ: форсировать Днепр на подручных средствах - досках, дверях, бочках....
ДедыфАрсировали !
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.
И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд.
Густо было там народу -
Наших стриженых ребят…
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно…
Под огнем неразбериха -
Где свои, где кто, где связь?
Только вскоре стало тихо, -
Переправа сорвалась.