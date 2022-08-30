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Новости Война
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ВСУ снова ударили по главным мостам Херсона для закрепления их нетрудоспособного статуса, - ОК "Південь"

міст,антонівський

Украинские защитники нанесли повторные удары по мостам в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОК "Південь".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по 3 мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса", - говорится в сообщении.

Также, отметили в командовании, продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.

Также смотрите: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых. ФОТО

ВСУ (6565) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+27
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30.08.2022 17:49
+26
Бийте рашинських гадів і на мостах і під мостами , бо не@ер до нас лізти
Всякій кацапській нечисті 😠
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30.08.2022 17:46
+20
Іншого шляху ніж фізично виищувати руську мразь просто не існує. Дай боже сили нашим ЗСУ.
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30.08.2022 17:54
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Бийте рашинських гадів і на мостах і під мостами , бо не@ер до нас лізти
Всякій кацапській нечисті 😠
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30.08.2022 17:46 Ответить
Наводчик: "Вообще не хотел прицел с моста перенастраивать, как в свой дом доллары насыпали... всё так душевно бавовнилось, по домашнему...
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30.08.2022 17:47 Ответить
Забавовнили мости.
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30.08.2022 17:47 Ответить
хоча б так написали,
а то вже ізощряються подібно раша тв...
знов переселенці редагують тексти
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30.08.2022 19:22 Ответить
Було б здорово, якби в момент ударів на мостах ще й була техніка чи живе м'ясо ординців
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30.08.2022 17:48 Ответить
Було вже і таке.


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30.08.2022 20:38 Ответить
Кращє щоб смажене
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31.08.2022 00:36 Ответить
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30.08.2022 17:49 Ответить
На Малой Арнаутской вам до 1000 прошьют и ещё ракет подкинут
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30.08.2022 18:13 Ответить
Іншого шляху ніж фізично виищувати руську мразь просто не існує. Дай боже сили нашим ЗСУ.
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30.08.2022 17:54 Ответить
Когда мосты разобьют кацапская пропаганда заявит, что они нам и не надо!
Сошлются на опыт ВОВ: форсировать Днепр на подручных средствах - досках, дверях, бочках....
ДедыфАрсировали !
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30.08.2022 18:02 Ответить
Только те деды, которые Днепр возле Киева в 1943-м форсировали, были в основном из восточных областей Украины, и очень немногие доплыли до правого берега.
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30.08.2022 18:09 Ответить
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд.
Густо было там народу -
Наших стриженых ребят…

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно…

Под огнем неразбериха -
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо, -
Переправа сорвалась.
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30.08.2022 18:15 Ответить
Щас на РФ за такие стишки светит конкретный срок.....
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30.08.2022 18:19 Ответить
Я знаю. Неужели вы думаете что для меня это секрет?
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30.08.2022 21:10 Ответить
Да ну! Ведь Твардовский - легитимный советский поэт, а СССР за поребриком сейчас в тренде.
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30.08.2022 22:04 Ответить
Да, я тоже этот стих Твардовского вспомнил.
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30.08.2022 19:55 Ответить
По-моему, там еще были куплеты.
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30.08.2022 19:56 Ответить
Конечно были. Но я решил не выкладывать тут слишком много, чтоб не обвинили в спаме. Меня уже банили. ))
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30.08.2022 21:02 Ответить
Меня тоже, и неоднократно. Правда, не за стихи.
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30.08.2022 22:01 Ответить
На надутых пузырем гимнастерках...
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30.08.2022 20:00 Ответить
Эти дырки недостаточны, т.к. их быстро залатают. Кинут арматуру, бетон или плиту сверху. Да и можно опять гонять тяжёлую технику. Нужно весь пролёт уничтожать, тогда ремонтировать придётся не один месяц. Только рационально ли им будет вообще его ремонтировать сейчас? Только в рамках наложенных на них репараций, но это чуть попозже....
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30.08.2022 18:14 Ответить
Кацапы вроде пи..ят что один пролёт сложился на антоновском.
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30.08.2022 18:16 Ответить
Неху@ шастать
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30.08.2022 18:34 Ответить
Дрочилрво HIMARS vs Мост продолжаеться второй месяц.
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30.08.2022 18:50 Ответить
Нет, Макс, HIMARS vs Мост еще даже не начинали.
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30.08.2022 22:02 Ответить
 
 