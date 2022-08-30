Силы обороны отразили наступление россиян на Бахмутском, Краматорском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто восемьдесят восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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Усиливает группировку войск на Донецком направлении. Продолжает перемещение части 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей.

Продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Нововасиловка, Бачевск, Стариково, Пески и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Адамовки, Харькова, Крестища, Байрака, Александровки, Мазановки, Удов, Борщевой, Большой Камышевахи, Светличного, Константиновки и Русской Лозовой. Россияне привлекли авиацию для удара возле Гусаровки.

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На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья.

Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огненное поражение и отошли. Утраты уточняются.

На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.

Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения. Основные усилия наших подразделений сосредоточены на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника.

На Краматорском направлении огневому поражению подверглись районы Богородичного, Славянска, Григоровки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении огневой удар из танков, ствольной и реактивной артиллерии врагом нанесен возле Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцева и Кодемы. Оккупанты нанесли ракетный удар по району города Константиновка.

Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы недалеко от Марьинки, Веселого, Опытного и Новомихайловки. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опытного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.

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На Новопавловском направлении противник обстреливал территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.

На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по объектам в районах населенных пунктов Новопрокоповка, Роботино, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Копани, Зеленое Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольговское. Авиация врага действовала недалеко от Новоданиловки и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка, Новоселовка, Любомировка, Степная Долина, Новогригоровка, Киселевка, Широкое, Первомайское, Калиновка, Андреевка, Лозовое, Шевченково, Белоусово, Заречное, Князевка, Ольгино и Зеленодольск.

Нанес авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкиного. Ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева.

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия Российской Федерации активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины".

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