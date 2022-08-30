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Новости
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Военные Тайваня впервые в истории открыли огонь по подлетевшему к его территории беспилотнику КНР

тайвань

Военные Тайваня 29 августа открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к островам Цзиньмэнь. Это стало первым подобным инцидентом за всю историю китайско-тайваньской напряженности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным командования обороны Цзиньмэна, беспилотники без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан, Эрдан и Шию. После предупреждения выстрела сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая.

Но позже еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан. Тайваньские войска объявили предупреждение, но только после запуска сигнальной ракеты дрон улетел.

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Накануне командование обороны Цзиньмэнь заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые "не прислушиваются к предупреждениям". Инцидент во вторник стал первым случаем, когда был открыт огонь по китайскому дрону.

Пекин считает остров Тайвань своей суверенной территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала его. В то же время нынешние власти Тайбэя выступают за независимость острова. США официально не признают Тайвань, но поддерживают его дипломатически, экономически и военно.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа стал самым высоким визитом чиновника США на остров за последние 25 лет. Китай отреагировал на него масштабными военными маневрами вокруг Тайваня с ракетными пусками и санкциями против Пелоси.

В США назвали реакцию Пекина чрезмерной. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

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Через 12 дней после визита Пелоси на остров прибыла новая делегация членов Конгресса США, после этого были и другие визиты.

Автор: 

беспилотник (3565) Китай (2946) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+15
Військовим Тайваню-респект...
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30.08.2022 19:29
+13
США також живе біля мордору, але вони не розкрадали кошти на всяких великих крадівництвах, тому кацапи розуміють що якщо нападуть на США то це буде останній день існування кацапіі
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30.08.2022 19:41
+10
Вот так вот тоже люди живут по соседству со своим Мордором, как и украинцы. Не всем, на хрен, везёт жить в безопасности...
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30.08.2022 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Військовим Тайваню-респект...
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30.08.2022 19:29 Ответить
за що? за те що не збили ні одного дрона???
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30.08.2022 19:45 Ответить
то ще попереду...
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30.08.2022 19:50 Ответить
Вони хочуть запросити Вас інструктором зі збивання дронів. Поїдете зі своїм бойовим досвідом?
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30.08.2022 20:51 Ответить
А зебіли казали що треба брати приклад з китайських комуняк
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30.08.2022 19:38 Ответить
Саме тому вони і зебіли
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30.08.2022 19:53 Ответить
Наш iмбецил Трюдо теж таке говорив...
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30.08.2022 20:04 Ответить
Вот так вот тоже люди живут по соседству со своим Мордором, как и украинцы. Не всем, на хрен, везёт жить в безопасности...
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30.08.2022 19:38 Ответить
США також живе біля мордору, але вони не розкрадали кошти на всяких великих крадівництвах, тому кацапи розуміють що якщо нападуть на США то це буде останній день існування кацапіі
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30.08.2022 19:41 Ответить
Ну до чого тут "крадiвництво", мова про поганих сусiдiв... А кацапи не нападають на США не тому що вони близько чи далеко, а тому що добре знають чим воно закiнчиться для них...
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30.08.2022 20:01 Ответить
Не надо брать США за пример, есть менее богатые страны, кто добился успеха трудом и порядочностью. США в 19-ом веке были далеко не ангелами, когда зарабатывали стартовый капитал, а дальше по наследству пошло-поехало до сегодняшних дней.

Коррупцию всегда лечили кнутом и пряником. Пряник - это инвесторы, инвесторы и еще раз инвесторы. Иностранные, которыми ноги целовали как в Сингапуре в прямом смысле этого слова. Делайте что хотите, господа инвесторы, мы сделаем для ваш любое ваше желание, только создавайте рабочие места с хорошими зарплатами. А кнут - это наказания для коррупционеров, но никогда это не было деньги и штрафы, так как они просто наворуют больше, чем их оштрафуют. Это пожизненные сроки, наказание на всех членов семьи или даже расстрелы, включая чиновников и силовиков любого уровня. У нас не было и нет даже сейчас ни того, ни другого. Инвесторы даже не могут получить персонального чиновника, который будет за них решать все вопросы. А коррупционеры спокойно подкупают судей и живут припеваючи без единой проблемы. Відправити
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31.08.2022 00:12 Ответить
ну, в отличие от нынешней зеленой сволочи в Украине, там ребята все правильно делают - бывала там в 90х;
- ВСЕ мужчины должны отслужить в армии (1 - 2 года, в зависимости от специальности);
- если не отслужил в армии - никакого выезда за границу;
- КАЖДУЮ неделю - учения: в Тайбэе истребители летают между небоскробами; все на улице должны быстро ********* в ближайшее укрытие (мах 100-200 метров);
- на Тайване стоят 2 американских армии;
- ... и еще много-много интересных деталей...
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30.08.2022 20:28 Ответить
откуда на тайване американские армии? что за бред?
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30.08.2022 20:43 Ответить
а ты дружок поедь туда и посмотри своими глазками...
также посмотри на постоянное присутствие возле Тайваня авианосной группы...
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30.08.2022 21:02 Ответить
ты написала про 2 американские армии. при чем тут авианосные группы? что за армии? инструктора есть, но это не армия. в украине американские инструктора в военных частях еще с 2014 года тусят, но никто их армией не называет
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30.08.2022 23:46 Ответить
Неофіційно якась невелика кількість американських військових на Тайвані традиційно присутня (тайванці схильні позитивно переоцінювати міру можливої військової допомоги США у разі нападу КНР, тому можливо авторка коменту запам'ятала про армії зі слів населення) https://www.voanews.com/a/pentagon-us-nearly-*******-military-personnel-stationed-in-taiwan-this-year-/6337695.html
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30.08.2022 21:54 Ответить
не, ну то что инструктора есть, это понятно. но это ж не 2 армии. у нее хоть в голове есть представление о количестве людей в структурной единице уровня "армия"?
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30.08.2022 23:47 Ответить
Людина була там в 90-х, і якщо не зі шпигунськими цілями, то кількість військових могла знати тільки дуже умовно зі слів місцевих. Навряд чи це відкрита інформація, так що, не варто настільки буквально тлумачити.
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30.08.2022 23:58 Ответить


Коли сусід не дебіл
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30.08.2022 21:21 Ответить
i pravilno - a to budut kak kacapi svoimi vatolotami vseh dostavatj.
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30.08.2022 19:39 Ответить
і як відчуття? ))))
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30.08.2022 19:50 Ответить
Китай если желает переделить мир под себя, совместно с ***********, должен задуматься, выстоит ли очередная фашистская коалиция в войне против всего мира. Историю надо учить...и современный пример войны в Украине.
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30.08.2022 19:58 Ответить
Китайцы, с миром надо вась - вась и будут лады.
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30.08.2022 19:59 Ответить
Опять.
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30.08.2022 20:11 Ответить
Американцы хотят китайцев втянуть в войну, правда узькоглазые поумнее кацапов - им наверное еще токо ху.ем по губам не водили, а они всеми способами упираются, видят чем все может кончится
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30.08.2022 20:16 Ответить
бред несёшь, американцы хотят предотвратить вторжение коммуняк на Тайвань.
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30.08.2022 20:30 Ответить
ты видно очень далек от ситуации и, посему херню мыслишь:
- американцы поддерживали ROC (республику Китай) еще с 1930х годов (Чан-Кай-Ши против мао);
- после поражения законного правительства (с помощью сталина) и эвакуации на Тайвань, америка признавала законное правительство Китая до 1976 (пока китай не обзавелся атомным оружием) и поддерживает Тайвань NOW.
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30.08.2022 20:53 Ответить
sorry 1971 ...
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30.08.2022 20:56 Ответить
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30.08.2022 20:55 Ответить
Комунякам нейметься.
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30.08.2022 21:20 Ответить
Пішла почитати новину на тайваньскому ресурсі, а там майже українське фото дня - політична реклама кандидата на місцевих виборах, який стоїть на голові у путіна з гаслом "Люди мають бути сильними, щоб їх поважали"👍https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4642146
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30.08.2022 23:17 Ответить
 
 