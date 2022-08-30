Военные Тайваня впервые в истории открыли огонь по подлетевшему к его территории беспилотнику КНР

Военные Тайваня 29 августа открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к островам Цзиньмэнь. Это стало первым подобным инцидентом за всю историю китайско-тайваньской напряженности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным командования обороны Цзиньмэна, беспилотники без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан, Эрдан и Шию. После предупреждения выстрела сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая.

Но позже еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан. Тайваньские войска объявили предупреждение, но только после запуска сигнальной ракеты дрон улетел.

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Накануне командование обороны Цзиньмэнь заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые "не прислушиваются к предупреждениям". Инцидент во вторник стал первым случаем, когда был открыт огонь по китайскому дрону.

Пекин считает остров Тайвань своей суверенной территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала его. В то же время нынешние власти Тайбэя выступают за независимость острова. США официально не признают Тайвань, но поддерживают его дипломатически, экономически и военно.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа стал самым высоким визитом чиновника США на остров за последние 25 лет. Китай отреагировал на него масштабными военными маневрами вокруг Тайваня с ракетными пусками и санкциями против Пелоси.

В США назвали реакцию Пекина чрезмерной. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

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Через 12 дней после визита Пелоси на остров прибыла новая делегация членов Конгресса США, после этого были и другие визиты.