Военные Тайваня впервые в истории открыли огонь по подлетевшему к его территории беспилотнику КНР
Военные Тайваня 29 августа открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к островам Цзиньмэнь. Это стало первым подобным инцидентом за всю историю китайско-тайваньской напряженности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По данным командования обороны Цзиньмэна, беспилотники без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан, Эрдан и Шию. После предупреждения выстрела сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая.
Но позже еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан. Тайваньские войска объявили предупреждение, но только после запуска сигнальной ракеты дрон улетел.
Накануне командование обороны Цзиньмэнь заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые "не прислушиваются к предупреждениям". Инцидент во вторник стал первым случаем, когда был открыт огонь по китайскому дрону.
Пекин считает остров Тайвань своей суверенной территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала его. В то же время нынешние власти Тайбэя выступают за независимость острова. США официально не признают Тайвань, но поддерживают его дипломатически, экономически и военно.
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа стал самым высоким визитом чиновника США на остров за последние 25 лет. Китай отреагировал на него масштабными военными маневрами вокруг Тайваня с ракетными пусками и санкциями против Пелоси.
В США назвали реакцию Пекина чрезмерной. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.
Через 12 дней после визита Пелоси на остров прибыла новая делегация членов Конгресса США, после этого были и другие визиты.
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Коррупцию всегда лечили кнутом и пряником. Пряник - это инвесторы, инвесторы и еще раз инвесторы. Иностранные, которыми ноги целовали как в Сингапуре в прямом смысле этого слова. Делайте что хотите, господа инвесторы, мы сделаем для ваш любое ваше желание, только создавайте рабочие места с хорошими зарплатами. А кнут - это наказания для коррупционеров, но никогда это не было деньги и штрафы, так как они просто наворуют больше, чем их оштрафуют. Это пожизненные сроки, наказание на всех членов семьи или даже расстрелы, включая чиновников и силовиков любого уровня. У нас не было и нет даже сейчас ни того, ни другого. Инвесторы даже не могут получить персонального чиновника, который будет за них решать все вопросы. А коррупционеры спокойно подкупают судей и живут припеваючи без единой проблемы. Відправити
- ВСЕ мужчины должны отслужить в армии (1 - 2 года, в зависимости от специальности);
- если не отслужил в армии - никакого выезда за границу;
- КАЖДУЮ неделю - учения: в Тайбэе истребители летают между небоскробами; все на улице должны быстро ********* в ближайшее укрытие (мах 100-200 метров);
- на Тайване стоят 2 американских армии;
- ... и еще много-много интересных деталей...
также посмотри на постоянное присутствие возле Тайваня авианосной группы...
Коли сусід не дебіл
- американцы поддерживали ROC (республику Китай) еще с 1930х годов (Чан-Кай-Ши против мао);
- после поражения законного правительства (с помощью сталина) и эвакуации на Тайвань, америка признавала законное правительство Китая до 1976 (пока китай не обзавелся атомным оружием) и поддерживает Тайвань NOW.