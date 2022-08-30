Ни Россия, ни Украина не требовали экстрадиции эксгенерала СБУ Наумова, - МВД Сербии

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин сообщил, что "ни Россия, ни Украина" не требовали экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника СБУ Андрея Наумова, задержанного в Сербии 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Вулин отрицал его вероятные непубличные договоренности с секретарем Совета безопасности России Патрушевым о возможном получении Наумовым убежища в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского, о которых писало издание The Insider.

В Сербии Наумову продлили срок содержания под стражей на три месяца, сообщили журналистам Балканской службы Радио Свобода в Высшем суде города Ниш.

Читайте также: Экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в России за "свидетельство против Зеленского", - The Insider

Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных относительно ЧАЭС российским спецслужбам.