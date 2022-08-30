РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10797 посетителей онлайн
Новости
10 483 102

Ни Россия, ни Украина не требовали экстрадиции эксгенерала СБУ Наумова, - МВД Сербии

андрей,наумов

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин сообщил, что "ни Россия, ни Украина" не требовали экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника СБУ Андрея Наумова, задержанного в Сербии 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Вулин отрицал его вероятные непубличные договоренности с секретарем Совета безопасности России Патрушевым о возможном получении Наумовым убежища в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского, о которых писало издание The Insider.

В Сербии Наумову продлили срок содержания под стражей на три месяца, сообщили журналистам Балканской службы Радио Свобода в Высшем суде города Ниш.

Читайте также: Экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в России за "свидетельство против Зеленского", - The Insider

Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных относительно ЧАЭС российским спецслужбам.

Автор: 

Сербия (387) Наумов Андрей (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+72
Такий самий зрадник як і наше оманське чмо чи дєрьмак. Не щукають значить такі самі зрадники чи агенти.
показать весь комментарий
30.08.2022 19:54
+62
ані Україна ?а чого так?
показать весь комментарий
30.08.2022 19:53
+61
показать весь комментарий
30.08.2022 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не дай боже приїде, тоді зелі з ермаком їхати тре терміново. А воно їм тре? От і буде висіти поки не приберуть, щоб не патякав, а то рейтинг впаде.
показать весь комментарий
31.08.2022 00:53 Ответить
БОЯТСЯ ЧТО МНОГО РАССКАЖЕТ И ЖДУТ ЕГО ТИХОЙ КОНЧИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 