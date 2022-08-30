Предатель, который на Сумщине обеспечивал оккупантов продовольствием и водкой, приговорен к 1 году лишения свободы, - прокуратура
В Сумской области к 1 году лишения свободы приговорен местный коллаборант, который обеспечивал продовольствием военнослужащих РФ во время оккупации региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.
В ходе следствия установлено, что во время оккупации российскими военнослужащими с. Боромля Ахтырского района 49-летний обвиняемый, в то время ухаживавший за скотом в домохозяйстве, владельцы которого уехали, добровольно снабжал оккупантов материальными ресурсами. В частности, резал скот и передавал им тушки, а также покупал в селе водочные изделия для военных российской армии.
В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается.
По приговору суда изменник приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права занимать выборные должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и с конфискацией имущества.
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до 12 років....
держзрада під заставу або як тут, до 1 року...
жіночка з Вінниці не задекларувала 8 тисяч баксів
конфіскували
якась курва вивезла 8 чемоданів, 31млн баксів
не замітили
спаркс обвинила ОП в шести держзрадах
а посадити хочуть генерала Кривоноса і волонтера Оскера
акуітельні в нас закони
підараси рулять
дивний якийсь випадок...
s takim podhodom voinu nelzja vigratj ! vas budut bombitj raketami - dolgo i uporno...
у нас так - потім на гілляці повішаємо..
А насчёт вопросов - к умным -умные...
А эти к тебе)))
Ой...кто это сделал?
vata - ti hotj zagugli po nachalu , shtob neoblazhatsa gazprom uzhe poslali v sled za korabeljom....
Кварталівське лисе і мордате сміття ж нагородили?
А за споювання окупантів - змягчили срок
Ней бухають неміряно - ней наші волонтери негайно організують для москалів поставку шмурдяку
увидите еще много интересного и увлекательного!
Суки...
Замість посадити на строгач - де єдиний його самогонний апарат, це його пасть і срака...
1. Либо 0 лет сроку заключения, так как была непосредственная угроза жизни и надо давать чёткую инструкцию спасать свою жизнь любой ценой
2. Либо 15 лет или даже больше за измену Украине. Если он добровольно помогал.
Не может, вообще не может быть ситуации между 0 и 15 годами. Любой приговор между этими цифрами - это преступление против Украины.
Ах да - у нас садять за пляшку горілки чи вкрадений телефон.
А таваріщі по типу Єрмака і Наумова , як в анекдоті:
Підозрюваних визнаєте себе винним.?
Нет.
Ну на нєт, і суда нєт.