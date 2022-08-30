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Новости Война
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Предатель, который на Сумщине обеспечивал оккупантов продовольствием и водкой, приговорен к 1 году лишения свободы, - прокуратура

наручники

В Сумской области к 1 году лишения свободы приговорен местный коллаборант, который обеспечивал продовольствием военнослужащих РФ во время оккупации региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

В ходе следствия установлено, что во время оккупации российскими военнослужащими с. Боромля Ахтырского района 49-летний обвиняемый, в то время ухаживавший за скотом в домохозяйстве, владельцы которого уехали, добровольно снабжал оккупантов материальными ресурсами. В частности, резал скот и передавал им тушки, а также покупал в селе водочные изделия для военных российской армии.

В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается.

По приговору суда изменник приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права занимать выборные должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и с конфискацией имущества.

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Автор: 

приговор (1211) Сумская область (3059) государственная измена (1535) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+24
Это просто шиздец, товарищи....до одного года..... Да он теперь шмурдяк до конца своих дней хлебать должен, а не ханку!!!!
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30.08.2022 20:23
+19
плакати..чи сміятись..то чий суд був?? чи коксанули??
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30.08.2022 20:23
+19
Нашли сельского бомжа, и столько шума😂 А на Банковую слабо зайти? План на год перевыполните
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30.08.2022 20:28
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Это просто шиздец, товарищи....до одного года..... Да он теперь шмурдяк до конца своих дней хлебать должен, а не ханку!!!!
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30.08.2022 20:23 Ответить
ібани по морді поліцейського
до 12 років....
держзрада під заставу або як тут, до 1 року...
жіночка з Вінниці не задекларувала 8 тисяч баксів
конфіскували
якась курва вивезла 8 чемоданів, 31млн баксів
не замітили
спаркс обвинила ОП в шести держзрадах
а посадити хочуть генерала Кривоноса і волонтера Оскера
акуітельні в нас закони
підараси рулять
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30.08.2022 21:21 Ответить
плакати..чи сміятись..то чий суд був?? чи коксанули??
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30.08.2022 20:23 Ответить
Звідки в окупованому селі горілка? Кацапи і без нього забрали б її в магазині.
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30.08.2022 20:26 Ответить
і можна подумати вони б самі худобу б не постріляли...при чому всю...а не дозовано по потребам...
дивний якийсь випадок...
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30.08.2022 20:29 Ответить
Може пора вже і суд до кримінальної відповідальності притягувати за такі вироки.
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30.08.2022 20:26 Ответить
... эта другое...
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30.08.2022 21:23 Ответить
Даздравствуєт наш суд-самий гуманний суд в мірє...
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30.08.2022 20:26 Ответить
da shto ce take !? vas ubivajut - a sudi dajut takim do 1 goda ?

s takim podhodom voinu nelzja vigratj ! vas budut bombitj raketami - dolgo i uporno...
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30.08.2022 20:27 Ответить
не переймайтесь, то не наш суд...
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30.08.2022 20:38 Ответить
nu ja kak by ne v prave vam sho libo ukazivtj....no eto uzhe perebor !
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30.08.2022 20:42 Ответить
блін..як пояснити..то суд, який ми не сприймаємо....капець..то неможна пояснити
у нас так - потім на гілляці повішаємо..
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30.08.2022 20:46 Ответить
Детский сад...кто будет вешать....ЗЕля со своей бандой уже украинских патриотов тысячами в плен сдаёт лаптеногим мразям....иникого не интересует даже.((
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30.08.2022 20:53 Ответить
ну то ж і про Вас можна сказати..не в Україні..російською..і Вам відніше? дитсадок чи ясла у Вас?
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30.08.2022 21:01 Ответить
Ну да......чтобы ничего не замечать нужно смотреть в оба(с) Марина,на правду обижаться просто глупо....ЗЕльц с бандой ещё не ответил ни за ОДИНкосяк.....понторезов в Украине много....с деловыми проблемы.Ну если только Кошевой с орденом за мужество способный парняга(
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30.08.2022 21:26 Ответить
це я з Вами згодна..не ображайтесь..
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30.08.2022 21:34 Ответить
Он имел ввиду, что у нас прокацапские коррумпированные судьи
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30.08.2022 20:55 Ответить
Ну ты-то много войн выиграло)))Вы-то уже извыигрывались)))
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30.08.2022 21:13 Ответить
ты-то...Вы-то....ti chevo pod LV praporom ubogoe ?
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30.08.2022 22:08 Ответить
А ты Великий)))Других учить )))
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30.08.2022 23:00 Ответить
a ja kovo ta uchu ?
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30.08.2022 23:02 Ответить
etot "osuzhdenny" souchastnik massovovo ubiistva. emu "sud" daet do 1 godu. eto fakti. ja prosto vozmushon - ibo takoi sud daet "zeleny svet" vsem ostaljnim kolaborantam - neboites , ubivaite vam nichevo za eto nebude. vse.
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30.08.2022 23:08 Ответить
То есть ты оправдываешь массовые депортации латышей после 1945 года?Тоже ведь и кормили и поили гитлеровцев
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30.08.2022 23:55 Ответить
net , ibo oni voevali s krasnoi saranchoi....da i kakoi tam sud bil voobshe v stalinskie vremena - to voobshe pornografija.
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31.08.2022 00:00 Ответить
Это мой друг "воевал красной саранчой"?Ему 5 лет было!Может его тётка попит фашисту дала...Ну такой усталый после Бикерников или Румбулы...Дай типа Байба молочка...
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31.08.2022 00:06 Ответить
mne shas slezinku pustij nado bylo ? tak mezhdu prochem - moevo pradeda , krasnije fashisti 2 raza v Sibirj otpravili....esho voprosi tupie ko mne budut ?
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31.08.2022 00:17 Ответить
ja ponjal kuda ti klonish - tolko voprosi eti nepodhodjat k situaciji UA v 2022 godu.
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31.08.2022 00:03 Ответить
Я не клоню - говорю открытым текстом.
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31.08.2022 00:08 Ответить
slish ? chei Krim ?
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31.08.2022 00:15 Ответить
Крым Слава Богу не твой)))А за что деда-то?
А насчёт вопросов - к умным -умные...
А эти к тебе)))
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31.08.2022 00:40 Ответить
otvet nepravilny v spam vatnik
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31.08.2022 00:41 Ответить
А у меня к тебе встречный вопрос - чей Latvijas gaze?
Ой...кто это сделал?
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31.08.2022 00:43 Ответить
В спам так в спам!
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31.08.2022 00:44 Ответить
https://lg.lv/en/about-us/shareholders https://lg.lv/en/about-us/shareholders


vata - ti hotj zagugli po nachalu , shtob neoblazhatsa gazprom uzhe poslali v sled za korabeljom....
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31.08.2022 00:47 Ответить
електричний стул його доля
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30.08.2022 20:27 Ответить
вони працюють на Україну чи вже на расію?
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30.08.2022 20:27 Ответить
Нашли сельского бомжа, и столько шума😂 А на Банковую слабо зайти? План на год перевыполните
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30.08.2022 20:28 Ответить
Він у багатіїв за худобою наглядав, а його на 10 років позбавили права займати виборні посади в органах влади і місцевого самоврядування... Можна сміятися.
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30.08.2022 22:19 Ответить
Судді посміялися в обличчя українцям.Я б не здивувався,якби цьюго алкаша ще й нагородили.
Кварталівське лисе і мордате сміття ж нагородили?
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30.08.2022 20:29 Ответить
Це він ще лєгко отдєлался. Міг би і ордєн за заслугі отримать.
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30.08.2022 20:30 Ответить
Тобто урод вийде на волю ще до закінчення війни і буде займатися чим? Це абзац , зелений абзац...
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30.08.2022 20:36 Ответить
Буде знов наглядати за худобой. Велику рибину спіймали місцеві прокурори.
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30.08.2022 22:21 Ответить
Воно нещасне мабуть і не зрозуміло що від нього хотять . Конфіскуфали майно , мабуть стару тілогрійку, не можна занімати керівну посаду - крім як хвости коровам крутити. А ті хто справді продає Україну - отримують нагороди. Це страшний зрадник .
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31.08.2022 06:39 Ответить
https://youtu.be/gFHcQkZIouE
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30.08.2022 20:37 Ответить
Одно душу греет - "10 запрещено занимать выборные должности" - 10 лет мудрый нарид не сможет его выбрать преzедентом...
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30.08.2022 20:38 Ответить
суровое наказание
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30.08.2022 21:24 Ответить
Скостили за чистосердечное.. Опера и прокуроры плюшки получать хотят, на напрягаться на работ- не хотят.
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30.08.2022 20:40 Ответить
Ось це справжне дiло?
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30.08.2022 20:41 Ответить
его опустят на зоне по полной!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.08.2022 20:42 Ответить
Виходить, цим суддям *****, що кожного дня гинуть десятки, чи то не сотні захисників України?
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30.08.2022 20:43 Ответить
При воєнному стані і такі вироки, може вже час зайнятись суддями і судами, але ж ДБР зовсім іншим займається на догоду нікчемній владі.
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30.08.2022 20:44 Ответить
Да по какой же это статье судили, что год дали? Ребятки---да выпустить его---а суд весь распнуть!
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30.08.2022 20:46 Ответить
А давайте судье засунем ствол АК в жёппу и спросим: принесёшь воттки?
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30.08.2022 20:50 Ответить
Це зовсім недостатньо, треба щоб його суддя додатково поцілував у сраку.
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30.08.2022 20:51 Ответить
Може так i було...
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30.08.2022 21:54 Ответить
А почему только год??? ЛЕТ ПЯТЬ КАК МИНИМУМ!!
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30.08.2022 20:51 Ответить
Його треба було нагородити і відправити до єрмака заступником...
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30.08.2022 20:57 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Вспомните кто у нас судьи и прокуроры.
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30.08.2022 20:57 Ответить
лютый приговор пзлц
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30.08.2022 20:58 Ответить
Суддi - садюги
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30.08.2022 21:56 Ответить
за їжу - наказання
А за споювання окупантів - змягчили срок
Ней бухають неміряно - ней наші волонтери негайно організують для москалів поставку шмурдяку
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30.08.2022 21:01 Ответить
за отруту - нагородили б..
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30.08.2022 21:09 Ответить
Це зрада чи перемога? Як відкоментує приофісний придурок Мілованов?
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30.08.2022 21:01 Ответить
Кореш "арденаносцев" 95 КРИГУЖОПОЛЯ!
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30.08.2022 21:07 Ответить
Дно судебной системы пробито окончательно.
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30.08.2022 21:11 Ответить
Эээ, нет...
увидите еще много интересного и увлекательного!
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30.08.2022 21:26 Ответить
Посочюствовали мабуть.
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30.08.2022 21:18 Ответить
А який термін ув'язнення отримав зрадник, який морально був не готовий підривати мости?
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30.08.2022 21:23 Ответить
Доглядачу за худобою у домогосподарстві заборонили займати виборні посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 10 років
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30.08.2022 21:44 Ответить
Зеленський позбавляеться конкурентiв...
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30.08.2022 21:58 Ответить
Так тримати!
Суки...
Замість посадити на строгач - де єдиний його самогонний апарат, це його пасть і срака...
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30.08.2022 21:48 Ответить
Судебное ******** продолжается,это уже днище!
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30.08.2022 21:48 Ответить
Ні ! Ростріл і позбавлення майна також українського громадянства.Всі хто по своїй волі співпрацює з окупантами зрадники таких під сраку з країни.Якщо не хочете ліквідовувати в паспорті повинно стоячи що він зрадник ! Щоб кожна людина кожен роботодавець знав що це за лайно.
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30.08.2022 21:58 Ответить
Цю ситуацію описав Гашек . Був такий персонаж Пепка Стрибни. Наші доблестні правоохоронці теж такого піймали , а строгі судді суворо наказали і тепер можуть відпочити після такої виснажливої праці.
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31.08.2022 06:47 Ответить
Это не гуманизм, это предатели поощряют предателей
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30.08.2022 23:24 Ответить
Если бы не предательская власть, то казнили бы ублюдка, а так, свои своих обижать не будут - немного дали...
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30.08.2022 23:23 Ответить
В который раз:
1. Либо 0 лет сроку заключения, так как была непосредственная угроза жизни и надо давать чёткую инструкцию спасать свою жизнь любой ценой
2. Либо 15 лет или даже больше за измену Украине. Если он добровольно помогал.

Не может, вообще не может быть ситуации между 0 и 15 годами. Любой приговор между этими цифрами - это преступление против Украины.
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31.08.2022 00:06 Ответить
Імітація бурної діяльності. Що там Єрмак? Наумов. Як там з мостами через перекоп?
Ах да - у нас садять за пляшку горілки чи вкрадений телефон.
А таваріщі по типу Єрмака і Наумова , як в анекдоті:

Підозрюваних визнаєте себе винним.?
Нет.
Ну на нєт, і суда нєт.
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31.08.2022 07:45 Ответить
 
 