Предатель, который на Сумщине обеспечивал оккупантов продовольствием и водкой, приговорен к 1 году лишения свободы, - прокуратура

В Сумской области к 1 году лишения свободы приговорен местный коллаборант, который обеспечивал продовольствием военнослужащих РФ во время оккупации региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

В ходе следствия установлено, что во время оккупации российскими военнослужащими с. Боромля Ахтырского района 49-летний обвиняемый, в то время ухаживавший за скотом в домохозяйстве, владельцы которого уехали, добровольно снабжал оккупантов материальными ресурсами. В частности, резал скот и передавал им тушки, а также покупал в селе водочные изделия для военных российской армии.

В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается.

По приговору суда изменник приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права занимать выборные должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и с конфискацией имущества.

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