О военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают только ВСУ, - Генштаб обратился к журналистам
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в очередной раз обратился к блогерам и представителям СМИ с просьбой не давать оценок действиям украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием:
- призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом;
- напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию;
- подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглирования военной терминологией, попыток продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы.
Так же недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставления этим заявлениям различной окраски и трактовки их по собственному усмотрению.
Главное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают Вооруженные силы Украины!
Наши мужественные воины мастерски выполняют свою работу и ежедневно уничтожают оккупантов по всей линии фронта. Так что давайте и дальше верить в Украинское войско, не ставить под сомнение действия командиров и не служить дополнительным инструментом в руках российской пропаганды. Враг коварен и безжалостен, он будет пытаться использовать любое преимущество, в том числе и информационное, чтобы нанести нам урон.
Следует, наконец, признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую Победу, за которую сегодня сражается весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, как скоро наша Победа наступит!"
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По ситуації на Херсонщині. В трьох місцях після першого масованого артудару війська РФ покинули позиції і відійшли. Єдині, хто спробував "встать грудью врагу навстречу" - 7-й загін СП, т.з. "Русичі". Результат - загін знищено майже повністю.
І оскільки ви привели "операційний раритет" часів другої світової війни, я приведу декілька відповідних прикладів.
Ковельська операція 1944 рік: щільність артилерії 228 одиниць/км.
Ленінградський фронт 1944 рік: щільність артилерії 133 гармати на кілометр.
- Херсон (Николаевское шоссе не доезжая авторынка в сторону Херсона) наши накрыли орков, у них там были больничка/«штаб»/базы. Сегодня перекрыли полностью Николаевское шоссе. Вывозили жмуров
- Новая Каховка («стрек» не далеко от рабочего посёлка. КАМАЗами вывозили трупаков.
Що за істерики? - закрийте, мовляв роти шоби враг недогадался. Це ж смішно. І виглядає скоріше як охота на відьом і бажання перекласти власні пройопи на блогерів чи типу того...
В качестве упражнения - выше по ленте новость о миссии учебы ЕС для ВСУ. Ваш анализ?
А ведь она по своему смыслу и скрытому содержанию просто невероятна.
Джерело:
Цікаво, а хто в нас перемогами марафонить 24 нонстоп ?
https://twitter.com/i/status/1564468854721576960
Він і так харчуеться з помойки....все що він розказує це його уява і не більше
Песня "Солдаты группы Центр"
Лысый получает награду, а генерал Марченко, спасший юг Украины, Николаев, Одессу, миллионы жизней , получает новое уголовное дело. Кривонос, получает уголовное дело по приказу предателей, от следаков, которые в первые часы войны сдрыснули на запад Украины под юбки женщин беженок с детьми. Следователь не воевавший, не имеет право предъявлять обвинение воевавшему Воину. *****, вся эта ******* сватов зачищает медиа от критики, повышает налоги, поднимает в должностях всех кто как и они сбежали в первые дни войны. И что? Они думают, что толстожопые менты, спрятавшиеся за юбками их спасут? С войны вернуться ВОИНЫ, которые снесут эту падаль в секунду просто поджопниками.