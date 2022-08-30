О военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают только ВСУ, - Генштаб обратился к журналистам

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в очередной раз обратился к блогерам и представителям СМИ с просьбой не давать оценок действиям украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием:

- призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом;

- напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию;

- подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглирования военной терминологией, попыток продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы.

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Так же недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставления этим заявлениям различной окраски и трактовки их по собственному усмотрению.

Главное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают Вооруженные силы Украины!

Наши мужественные воины мастерски выполняют свою работу и ежедневно уничтожают оккупантов по всей линии фронта. Так что давайте и дальше верить в Украинское войско, не ставить под сомнение действия командиров и не служить дополнительным инструментом в руках российской пропаганды. Враг коварен и безжалостен, он будет пытаться использовать любое преимущество, в том числе и информационное, чтобы нанести нам урон.

Следует, наконец, признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую Победу, за которую сегодня сражается весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, как скоро наша Победа наступит!"

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