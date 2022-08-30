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Все страны ЕС поддержали создание военной миссии для обучения украинских военных, - Боррель

навчання,велика,британія

В Евросоюзе работают над определением параметров для предстоящей военной миссии для обучения и подготовки украинских военных.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Праге после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров обороны стран-членов Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Высокий представитель ЕС отметил важность восстанавления украинских сил, и в частности, обучения солдат и подготовки кадров для военных структур. Боррель сказал о существовании многих инициатив по подготовке личного состава, находящихся на стадии разработки. Но потребности огромны, подчеркнул он.

"И я могу сказать, что все страны-члены четко согласились относительно этого и в отношении начала необходимой работы по определению параметров для миссии военной помощи Евросоюза для Украины", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что Совет ЕС на неформальных заседаниях не принимает официальных решений, но сегодня было решено начать подготовительную работу, которая будет предусматривать поддержание контакта с Украиной с одной стороны, и определение правовых и оперативных параметров с другой, чтобы сформулировать "концепцию кризисного менеджмента", что может в итоге помочь принять решение относительно миссии.

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Также сегодня в режиме видеоконференции к министрам обороны стран-членов Евросоюза обратился их украинский коллега Алексей Резников, который рассказал о перечне нужд украинских военных разного уровня с целью прохождения подготовки на средне- и долгосрочную перспективу.

Автор: 

Евросоюз (17089) Боррель Жозеп (784)


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Перепрошую, ніху вони швидкі, на 7 місяць війни почали говорити про підготовку, хто кого вчити буде). Респект таким країнам як Британія, Польша та країни Балтії першими простягли руку допомги,
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30.08.2022 21:10 Ответить
Разве что инструктаж по технике...
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30.08.2022 21:23 Ответить
Йдеться не про те, хто кого навчатиме, а про те, щоб це робилося в безпечному місці яким, безперечно, є країни ЄС. Чи Ви вже забули про жертви Десни?
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30.08.2022 21:25 Ответить
Це зрозуміло, будь-яке навчання наших Збройних Сил це вже круто і вже прогрес: "вчитися ніколи не пізно")
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30.08.2022 21:41 Ответить
....поддержали создание.... . С нового года видно попрет результат созданного---в смысле первая партия учится поедет. А там и Пасха не за горами.
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30.08.2022 21:49 Ответить
 
 