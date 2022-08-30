Все страны ЕС поддержали создание военной миссии для обучения украинских военных, - Боррель

В Евросоюзе работают над определением параметров для предстоящей военной миссии для обучения и подготовки украинских военных.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Праге после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров обороны стран-членов Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Высокий представитель ЕС отметил важность восстанавления украинских сил, и в частности, обучения солдат и подготовки кадров для военных структур. Боррель сказал о существовании многих инициатив по подготовке личного состава, находящихся на стадии разработки. Но потребности огромны, подчеркнул он.

"И я могу сказать, что все страны-члены четко согласились относительно этого и в отношении начала необходимой работы по определению параметров для миссии военной помощи Евросоюза для Украины", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что Совет ЕС на неформальных заседаниях не принимает официальных решений, но сегодня было решено начать подготовительную работу, которая будет предусматривать поддержание контакта с Украиной с одной стороны, и определение правовых и оперативных параметров с другой, чтобы сформулировать "концепцию кризисного менеджмента", что может в итоге помочь принять решение относительно миссии.

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Также сегодня в режиме видеоконференции к министрам обороны стран-членов Евросоюза обратился их украинский коллега Алексей Резников, который рассказал о перечне нужд украинских военных разного уровня с целью прохождения подготовки на средне- и долгосрочную перспективу.