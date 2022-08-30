Помощь Украине в сфере безопасности должна продолжаться и наращиваться, - Зеленский - сенаторам США Портману и Клобучар
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар заявил, что помощь Украине со стороны США в сфере безопасности должна продолжаться и наращиваться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
"Приветствую в Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобучар! Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Подробно обсудили развитие ситуации на фронте. Благодарен Соединенным Штатам за помощь! Она должна продолжаться и наращиваться. Это важно для победы Украины", - заявил украинский президент
Также, по его словам, должна усиливаться санкционная политика в отношении страны-агрессора. Одним из элементов такого давления президент назвал введение визовых ограничений для граждан РФ.
"Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против нашего государства", – подчеркнул президент.
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30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
Зокрема, закон містить:
зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
скасування заборони пісень російських виконавців.
Нардеп "Європейської солідарності" Микола Княжицький у коментарі "Детектору медіа" https://detector.media/infospace/article/202367/2022-08-30-knyazhytskyy-zakonoproiekt-pro-media-faktychno-skasovuie-zaboronu-rosiyskoi-muzyky-ta-chorni-spysky/ заявив , що ухвалений Радою у першому читанні варіант законопроєкту фактично скасовує заборону російської музики та "чорні списки" російських виконавців: "Фактично цим законом скасовується законопроєкт, який забороняє використання російської музики в ефірі, скасовуються "чорні списки". Це називається нібито впровадженням нового механізму, згідно з яким Нацрада буде голосувати, кого туди вносити, натомість скасовується вся робота СБУ за 7 років".
Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/5417608348323985 заявив у Facebook, що законопроєкт лише на 10% складається з положень, які Україна зобов'язалася ухвалити перед ЄС, а решта тексту, за його словами, це "бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи й закривати": "Влада не врахувала жодного пункту з численних критичних зауважень від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців".
Асфальт вже не аргумент?
как бы зеле не поплохело.....
і в чому вона не права? Чмо має піти.
@Garry51302808
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https://twitter.com/Garry51302808/status/1564673583795798016 38 мин
сказ о том,як із-за психологічних проблем сволоти яка дірвалась до влади,українцям було відмовленно.
-У праві на самозахист.
-У праві на життя. Тисячі загублених життів.Десятки тисяч сплюндрованих життів.Сотні тисяч у фільтраційних таборах.
Ціна їхньої психологічної неготовності.
***** це вже було раніше 100 років тому і всерівно факен нарід купуєтся на цю куєту .
Армии, поскольку облажался. Или мы можем только брать у народа и требовать у всего мира, а отдавать только папе с мамой?
Сподіваюсь буде тривати й наращуватись- так сказала б вихована людина. Але світ допомогає Україні а не янєлоху чи ЗЕкоМанді.