Помощь Украине в сфере безопасности должна продолжаться и наращиваться, - Зеленский - сенаторам США Портману и Клобучар

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар заявил, что помощь Украине со стороны США в сфере безопасности должна продолжаться и наращиваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

"Приветствую в Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобучар! Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Подробно обсудили развитие ситуации на фронте. Благодарен Соединенным Штатам за помощь! Она должна продолжаться и наращиваться. Это важно для победы Украины", - заявил украинский президент

Также, по его словам, должна усиливаться санкционная политика в отношении страны-агрессора. Одним из элементов такого давления президент назвал введение визовых ограничений для граждан РФ.

"Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против нашего государства", – подчеркнул президент.

Читайте также: В Сенате США представили новый законопроект о признании России спонсором терроризма