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Новости Агрессия России против Украины Война
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Помощь Украине в сфере безопасности должна продолжаться и наращиваться, - Зеленский - сенаторам США Портману и Клобучар

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар заявил, что помощь Украине со стороны США в сфере безопасности должна продолжаться и наращиваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

"Приветствую в Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобучар! Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Подробно обсудили развитие ситуации на фронте. Благодарен Соединенным Штатам за помощь! Она должна продолжаться и наращиваться. Это важно для победы Украины", - заявил украинский президент

Также, по его словам, должна усиливаться санкционная политика в отношении страны-агрессора. Одним из элементов такого давления президент назвал введение визовых ограничений для граждан РФ.

"Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против нашего государства", – подчеркнул президент.

Читайте также: В Сенате США представили новый законопроект о признании России спонсором терроризма

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) помощь (7784) Сенат США (499) Портман Роберт (27)


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Топ комментарии
+15
а, кстаті, про дороги вони теж сьогодні прийняли закон. вірніше, відмінили той, що забороняв під час війни витрачати гроші на дороги.
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30.08.2022 21:16
+14
А чого вона має тривати та нарощуватись? Що ти зробив для цього? Віддав Беню правосуддю США ?
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30.08.2022 21:15
+12
Зе! Это тот случай когда говорят: "Не говори мне, что делать и я не скажу тебе куда идти!".
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30.08.2022 21:14
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Зе! Это тот случай когда говорят: "Не говори мне, что делать и я не скажу тебе куда идти!".
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30.08.2022 21:14 Ответить
Чмо нюхнуло і почалися вказівки як Америці жити далі.
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30.08.2022 21:49 Ответить
Мости, Чонгар, где-то посередине, мір в глазах путіна, мі на єто 24 февраля білі не готові, єщо парочку, благодарствую, еще парочку
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30.08.2022 22:07 Ответить
А може луччє на ДОРОГИ поклянчить?
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30.08.2022 21:15 Ответить
а, кстаті, про дороги вони теж сьогодні прийняли закон. вірніше, відмінили той, що забороняв під час війни витрачати гроші на дороги.
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30.08.2022 21:16 Ответить
Ну і ...
30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
Зокрема, закон містить:
зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
скасування заборони пісень російських виконавців.

Нардеп "Європейської солідарності" Микола Княжицький у коментарі "Детектору медіа" https://detector.media/infospace/article/202367/2022-08-30-knyazhytskyy-zakonoproiekt-pro-media-faktychno-skasovuie-zaboronu-rosiyskoi-muzyky-ta-chorni-spysky/ заявив , що ухвалений Радою у першому читанні варіант законопроєкту фактично скасовує заборону російської музики та "чорні списки" російських виконавців: "Фактично цим законом скасовується законопроєкт, який забороняє використання російської музики в ефірі, скасовуються "чорні списки". Це називається нібито впровадженням нового механізму, згідно з яким Нацрада буде голосувати, кого туди вносити, натомість скасовується вся робота СБУ за 7 років".

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/5417608348323985 заявив у Facebook, що законопроєкт лише на 10% складається з положень, які Україна зобов'язалася ухвалити перед ЄС, а решта тексту, за його словами, це "бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи й закривати": "Влада не врахувала жодного пункту з численних критичних зауважень від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців".
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30.08.2022 21:32 Ответить
якщо за образу пяномордолисорилих орденоносців 95підворітні ще не садять,то "нарід схаває"
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30.08.2022 21:42 Ответить
а я в цей час здеру з населення бабло на акциз/асфальт................
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30.08.2022 21:15 Ответить
"Вона має тривати й нарощуватися" (c)

Асфальт вже не аргумент?
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30.08.2022 21:15 Ответить
А чого вона має тривати та нарощуватись? Що ти зробив для цього? Віддав Беню правосуддю США ?
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30.08.2022 21:15 Ответить
стратєгіст! найвеличніший лідор **********!
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30.08.2022 21:15 Ответить
у вас ошибка в третьем слове...
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30.08.2022 21:19 Ответить
Так, так! Ви, типу "тупі амери", нам зброю підтягуйте там та інші ніштяки, а ми тут попиляємо трохи на "Будівництві". ****на ЗЕлена потвора брехливо-зрадницька! Слава легендарним ЗСУ!!!
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30.08.2022 21:18 Ответить
А на шашлики він їх запросити не забув?
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30.08.2022 21:18 Ответить
щось мені підказує, що воно й шашлики готувати не вміє
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30.08.2022 21:20 Ответить
Наниже їх на тем чим грав на піаніно, то може хоч і фігові, а вийдуть
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30.08.2022 21:28 Ответить
та блін..то як про однорукого кухаря, що перець фаршував
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30.08.2022 21:49 Ответить
які ви всі тут "пустунчики"
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31.08.2022 01:05 Ответить
чи я чогось не розумію..просто подякувати Конгресу неможна? Треба попалатно?
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30.08.2022 21:19 Ответить
Ну пацієнт з палати номер шість всіх бачить теж у палатах! Такий вже «широкий» світогляд!
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30.08.2022 22:51 Ответить
дада, а в это время бункерный клован будет продолжать "проигрывать" всевозможные суды Коломойскому, и строить у нас подобие Рашки, только без нефти и газа
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30.08.2022 21:21 Ответить
судя по гонору, Портман и Клобучар перед гундосым в долгах, как в шелках.....
как бы зеле не поплохело.....
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30.08.2022 21:23 Ответить
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30.08.2022 21:27 Ответить
Конгресвумен: "Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue. Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."
і в чому вона не права? Чмо має піти.
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30.08.2022 21:29 Ответить
Зеленский будет рассказывать, что Америка должна ...
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30.08.2022 21:32 Ответить
Пусть откроет свои офшоры и попросит дружбана коломойского раскошелиться. Почему американцы из своих кошельков должны оплачивать эту ненасытную воровитую предательскую власть во главе с боневтиком?
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30.08.2022 21:33 Ответить
та ту падлу вже штурхали з його оманом..а він за свій камуфляжєк і тактічєскіє тапки тримається..дістав вже до білих очей
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30.08.2022 21:52 Ответить
Американцы помогают народу и ВСУ, а не администрации на Банковой.
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30.08.2022 22:02 Ответить
ОП на Банковой умудряется эту помощь перехватить и приофщорить
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30.08.2022 22:15 Ответить
Штати тобі нічого не винні. Іди у сраку, як ти казав.
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30.08.2022 21:35 Ответить
Garry

@Garry51302808

·

https://twitter.com/Garry51302808/status/1564673583795798016 38 мин

сказ о том,як із-за психологічних проблем сволоти яка дірвалась до влади,українцям було відмовленно.

-У праві на самозахист.

-У праві на життя. Тисячі загублених життів.Десятки тисяч сплюндрованих життів.Сотні тисяч у фільтраційних таборах.

Ціна їхньої психологічної неготовності.

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30.08.2022 21:36 Ответить
«Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Власть Советам!»
***** це вже було раніше 100 років тому і всерівно факен нарід купуєтся на цю куєту .
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30.08.2022 21:37 Ответить
Це трохи не по темі але це про популістів які прийшли до влади на популістських тезах а тепер кричать що весь світ їм винен
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30.08.2022 21:47 Ответить
Вован... ты это ... посмотри в окно , там коломойша с сотоварисчи разбушевался , грабють наш бюджет мильярдами, а ты бегаеш по заграницам с рукой протянутой... смотри , там за границей посмотрют на эту хрень ,и вообще перестанут давать копейку
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30.08.2022 21:42 Ответить
А сам он что, ничего своему народу не должен? Мог бы что то подкупить из своей зарплаты для
Армии, поскольку облажался. Или мы можем только брать у народа и требовать у всего мира, а отдавать только папе с мамой?
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30.08.2022 21:44 Ответить
то другоє і не на часі..
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30.08.2022 21:54 Ответить
Этот Зеленский правильный. А вот тот Зеленский, что устроил Украине 1941 год, тот урод, даром что фильмы про войну в детстве смотрел.
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30.08.2022 21:48 Ответить
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30.08.2022 21:54 Ответить
Безлер своё уже получил...
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30.08.2022 22:03 Ответить
?????
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30.08.2022 22:08 Ответить
Почему только Безлер, второй тоже хочет, ждёт-недождётся, а мы тянем! Пора было уже давно!
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31.08.2022 10:01 Ответить
Має тривати.... тупе бидло Зелене сказали. так не розмовляють з людьми хтоб сказав Вові янєлоху.
Сподіваюсь буде тривати й наращуватись- так сказала б вихована людина. Але світ допомогає Україні а не янєлоху чи ЗЕкоМанді.
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30.08.2022 21:59 Ответить
Я нарешті починаю розуміти , що таке справжня ненависть
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30.08.2022 22:03 Ответить
Позавчора Бені готель Мир вартістю 2 млрд., державного банку подарував, а допомогу клянчить актьор з німецьких фільмів... Бариги бл..ь на крові.
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30.08.2022 22:24 Ответить
 
 