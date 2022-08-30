Кулеба с коллегой из Франции Колонной обсудил новый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в Праге с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной восьмой пакет санкций ЕС в отношении России, а также ограничения на поездки для граждан РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

"Встретился с моим французским коллегой Катрин Колоной в Праге. Мы обсудили, что должен включать будущий восьмой пакет санкций ЕС в отношении России, а также ограничения на поездки для граждан РФ. Я приветствовал роль Франции в содействии миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении украинского министра.

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