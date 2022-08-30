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Кулеба с коллегой из Франции Колонной обсудил новый пакет санкций против России

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в Праге с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной восьмой пакет санкций ЕС в отношении России, а также ограничения на поездки для граждан РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

"Встретился с моим французским коллегой Катрин Колоной в Праге. Мы обсудили, что должен включать будущий восьмой пакет санкций ЕС в отношении России, а также ограничения на поездки для граждан РФ. Я приветствовал роль Франции в содействии миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении украинского министра.

Читайте также: Чтобы изменить Россию, нужно закрыть дверь перед ее туристами, - Кулеба

Автор: 

санкции (11268) Кулеба Дмитрий (2880) Колонна Катрин (37)


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Топ комментарии
+2
Кулеба вышел из здания МИД и заговорил с колонной.
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30.08.2022 21:39
+2
АН73 один з 25

@Ukr_An73

·

https://twitter.com/Ukr_An73/status/1564557397632471040 8 ч

Знаєте що це за візирунки? Це укріпрайон під Армянськом, з якого дивним чином після 19р зникли всі наши війська. Вони там може і не змогли б повністю знищити ворога, але під Донецьком досі наши позиції не взяті. Завдячуючі зраді курівництва країни ми втратили південь і не тільки



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30.08.2022 21:41
+2
На арабатці теж були.👇

А це під Чонгаром. Привіт боневтіку від Маріуполя


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30.08.2022 21:43
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знову місія МАГАТЕ
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30.08.2022 21:38 Ответить
Кулеба вышел из здания МИД и заговорил с колонной.
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30.08.2022 21:39 Ответить
АН73 один з 25

@Ukr_An73

·

https://twitter.com/Ukr_An73/status/1564557397632471040 8 ч

Знаєте що це за візирунки? Це укріпрайон під Армянськом, з якого дивним чином після 19р зникли всі наши війська. Вони там може і не змогли б повністю знищити ворога, але під Донецьком досі наши позиції не взяті. Завдячуючі зраді курівництва країни ми втратили південь і не тільки



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30.08.2022 21:41 Ответить
На арабатці теж були.👇

А це під Чонгаром. Привіт боневтіку від Маріуполя


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30.08.2022 21:43 Ответить
Зеленим знову заважає мова і бракує рузкого міра
https://www.youtube.com/watch?v=_ta3peNkWQc



Від закликів до єдності і спільної протидії ворогу на внутрішніх і зовнішніх фронтах майже не лишилося й сліду. На порядку денному у «слуг народу» - нагородження непричетних і покарання невинних.

А ще - все нахабніше протягування відверто реваншистських рішень. Лише на найближчому засіданні парламенту «слуги» планують проголосувати щонайменше три відверто шкідницьких рішення.

По-перше, це законопроєкт 2693-д «Про медіа». Який справді потрібен і справді є євроінтеграційним. Але! В його текст абсолютно штучно й навмисно закладені норми, які розміновують наш культурний кордон з Росією. Всі заклики виправити текст, щоб зберегти норми чинних законів про захист українського культурного простору - грубо відкинуті правлячою більшістю.

Тож кожен, хто голосуватиме за закон про медіа в його нинішньому вигляді, голосуватиме за знищення заборони в медіа фонограм і кліпів російських співаків, за зведення нанівець переліку артистів-рашистів, за повернення фільмів і концертів з фігурантами цього переліку, за можливість безкарно порушувати на 10% квоти на українські пісні на радіо і багато інших пом'якшень для «русского міра».

Заяви, що ці норми з такою впертістю викидаються з тексту законопроєкту, щоб їх, можливо, повернути у другому читанні - абсурд. Єдиний справді надійний спосіб зупинити цей реваншизм - не дати ухвалити такий текст у першому читанні. Що ніяк не зашкодить ні євроінтеграції, ні якості закону.

По-друге, через поправки 20 і 21, включені в текст законопроєкту 5616, хочуть повернути куріння в громадські місця. За десять років українці встигли вже забути про тютюновий дим у закритих приміщеннях кав'ярень як про поганий сон. Але «слуги народу» хочуть це повернути. При цьому законопроєкт зовсім на іншу тему, і ніяк не стосується куріння. Біля нього, як і біля закону «Про медіа», в розданому депутатами порядку денному стоїть прапорець ЄС. Щоб депутати, як собака Павлова, рефлекторно голосували «за». Але голосувати за цей проєкт можна лише вилучивши поправки 20 і 21.

По-третє, прапорець ЄС магічним чином з'явився біля відверто диктаторського і найнебезпечнішого в сьогоднішньому порядку денному законопроєкту 7349. Що є цинізмом вищої міри. Оскільки цей проєкт, присвячений буцімто боротьбі з тероризмом, насправді є кроком до побудови в Україні режиму путінсько-лукашенківського взірця. РНБО на чолі з Президентом зможе без рішення суду оголошувати будь-яку організацію терористичною з усіма наслідками. Є в цьому проєкті й інші не менш диктаторські норми, які мають до тероризму дуже опосередкований стосунок.

Якщо вже зараз влада безпідставно й безкарно переслідує політичних опонентів, військових та волонтерів, то з ухваленням цього закону можна буде просто всіх незгодних оголосити «терористами», а далі - як на Росії чи в Білорусі.

Ті, хто збирається за все це голосувати - ви справді вважаєте, що саме за це бореться, стікаючи кров'ю, український народ, а кращі його сини і доньки кладуть у бою своє життя?

Чи є межа цинізму у тих, хто все це пхає в сесійну залу?

І чи є гідність у народних депутатів? Яким достатньо відмовитися тиснути зелені кнопки за все, біля чого ляльководи намалювали європейський прапорець. Тобто в інтересах українського народу, а не партій, вождів чи корпорацій якісно виконувати свою роботу.

Кожен вирішує сам. А громадяни України мають зробити висновки і дати оцінку таким голосуванням.
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30.08.2022 21:45 Ответить
Знайшов з ким...
Не знав з ким випить?
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30.08.2022 21:46 Ответить
Сказав, що відмінять ліцензію для 1xBet, та проведуть розслідування хто лобіював, і хто посприяв. Ще розказав про закриття банків Кацапії в Україні. Також повідомив, що вже вирішено накласти санкції на фірми пов'язані з "кварталом" за ведення бізнесу з Кацапією, та повній забороні їхньої діяльності.
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30.08.2022 21:46 Ответить
У Маріуполі задокументовано 87 тисяч загиблих - цифра не остаточна 🤯

☝️ Микола Осиченко розповів, що, згідно з інсайдерською інформацією, зараз у Маріуполі у моргах задокументовано 87 тисяч загиблих, одначе ці дані далеко не є повними.

🗣 "Ми отримуємо жахливі цифри, але ж це не все. Ексгумація тіл у могилках у дворах і під завалами - вона ще не закінчилася. Багато людей, від яких не залишилося нічого. Цифри Маріуполя жахливі", - констатував Микола Осиченко.
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30.08.2022 21:56 Ответить
Думаю, що це не перебільшення(( тільки в мене на вулиці с приватними будинками 25 трупів було, всі були похоронені в огородах. Орки по вулицях збирали тіла причіпами. В кількох дев'ятиповерхівках біля моєї вулиці в підвалах завалило всіх жителів, коли орки авіацією накрили, всі загинули. На мосту на Лівий були розстріляні десятки авто з сім'ями, трупи не прибирали до травня. На вулицях просто валялись кістки та черепа людей біля згарищ, це тільки те що бачила я. А місто було велике(
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30.08.2022 23:03 Ответить
Колоннá не відмінюється. Редактор мав би знати. А так виходить якась бурятська новина (
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30.08.2022 22:08 Ответить
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30.08.2022 22:39 Ответить
 
 