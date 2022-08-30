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Новости Война
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За проведение "референдумов" на оккупированной территории Украины отвечает заместитель главы АП РФ Кириенко, - Госдепартамент США

кірієнко

За проведение фейковых "референдумов" на оккупированной территории Украины отвечает первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Он (Кириенко. - Ред.) отвечает за надзор за захваченными Россией территориями до их попытки присоединения, что было бы незаконным", - отметил представитель Госдепа.

Патель также повторил, что, по оценкам США, фиктивные референдумы могут пройти в ближайшие недели.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России. В рамках фиктивных референдумов она, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение", - добавил он.

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Автор: 

Кириенко (12) оккупация (10130) референдум (1504)


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Топ комментарии
+5
Нужно организовать арест всей русской мафии, всех олигархов арестовать. Нужно устроить войну всех демократических стран и спецслужб против русской мафии. Они должны быть объявлены вне закона и все должны быть арестованы. Не их имущество, хотя и оно тоже, а их самих всех надо арестовать! Вся мафия Путина должна быть арестована! Война спецслужб против мафии. Тоже самое и по агентуре, она вся должна быть арестована. Также все окружение Путина должно быть арестовано и признано членами террористической организации. Семья Путина должна быть захвачена в плен и нужно передать их Азову и выдвигать требованья и без СМИ. Нужно уничтожить все на чем держиться режим Путина и главное - это пропагандисты. Их нужно прикончить любыми средствами!!!
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30.08.2022 23:31
+3
Кірієнко - єврей. Треба бути сліпим, щоб цього не побачити.
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31.08.2022 00:53
+1
Горбачов помер .
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30.08.2022 23:29
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Горбачов помер .
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30.08.2022 23:29 Ответить
Да хрен с ним этим тридварасом Кириенко. Горбачёв сдох, теперь сдохнет и Параша.
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30.08.2022 23:32 Ответить
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30.08.2022 23:38 Ответить
як символічно - у останні години "чорного серпня" ру
гештальт імперії закрито
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30.08.2022 23:33 Ответить
И? Дост кара гюнде били олур о мою семью? (глаза закатать вверьх)
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30.08.2022 23:38 Ответить
Нужно организовать арест всей русской мафии, всех олигархов арестовать. Нужно устроить войну всех демократических стран и спецслужб против русской мафии. Они должны быть объявлены вне закона и все должны быть арестованы. Не их имущество, хотя и оно тоже, а их самих всех надо арестовать! Вся мафия Путина должна быть арестована! Война спецслужб против мафии. Тоже самое и по агентуре, она вся должна быть арестована. Также все окружение Путина должно быть арестовано и признано членами террористической организации. Семья Путина должна быть захвачена в плен и нужно передать их Азову и выдвигать требованья и без СМИ. Нужно уничтожить все на чем держиться режим Путина и главное - это пропагандисты. Их нужно прикончить любыми средствами!!!
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30.08.2022 23:31 Ответить
Этот лапоть с украинской фамилией довел расеющьку до дефолта в 1998 году, скорей всего и "референдум" склеит ласты.
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30.08.2022 23:36 Ответить
Так это девичья, у него фамилия Израитель
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31.08.2022 00:04 Ответить
Мать нагуляла от украинца, муж на 8 году узнал и развелся .
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31.08.2022 00:11 Ответить
От какого украинца? Там рожа как у Андропова-Либермана-Филькенштейна Мойшу нашла мамка в Одессе.
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31.08.2022 00:39 Ответить
Какая разница от какого украинца? Еврей сбежал, узнав что сына не кошерный.
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31.08.2022 00:40 Ответить
Слушай, ну у Кириенко-Израителя четко семитские черты лица Так что кошерный он 100%, но может не от Израителя.
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31.08.2022 00:43 Ответить
Кому вы парите мозги, Козюльский? Носяры нет, губа прямая, мочка уха не висит, глаза не томные, черты лица европеидные Это НЕ семит.
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31.08.2022 00:48 Ответить
Да он такой же прямолицый, как Андропов Чисто еврейские черты лица. Был еще такой Юрий Израэль министр. Тоже на него похож очень.
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31.08.2022 00:50 Ответить
Еще и вьющийся как баран в молодости
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31.08.2022 00:53 Ответить
Сравни Лепса и Кириенко. Вот кто образцово-типичный семит.
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31.08.2022 09:06 Ответить
Лепс полуеврей. По маме. У Кириенко куда больше еврейской крови.
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31.08.2022 11:16 Ответить
в чела всегда попадает больше генов от матери и её отца.Поэтому материнского еврея можно считать чистым семитом. А у Кириешку нагуляли от папы хохла, еврею наставили рога от чего он через 8 лет и развёлся.
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31.08.2022 12:14 Ответить
Кириешка нагулян мамой-касапкой от еврея Он такой же срусский, как Андропов-Либерман, Х...ло-Шеломов, Медведев-Мендель.
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31.08.2022 23:58 Ответить
брехня
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01.09.2022 07:09 Ответить
посмотри на носяру и губы лепса и сравни с кириешкой, это даже обсуждать смешно
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31.08.2022 12:16 Ответить
Кірієнко - єврей. Треба бути сліпим, щоб цього не побачити.
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31.08.2022 00:53 Ответить
Он не еврей хотя бы по еврейским законам.
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31.08.2022 09:03 Ответить
Він єврей, без будь яких законів!
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31.08.2022 23:45 Ответить
як ти балерун
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31.08.2022 23:46 Ответить
Какая-то странная сказка получается, думал Колобок, доедая Лису
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30.08.2022 23:37 Ответить
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом. Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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30.08.2022 23:49 Ответить
Самый прикол заключается в том, что наиболее заинтересованными в "референдумах" являются Штаты. Потому, что, если они состоятся и будут какие-то юридические действия со стороны рф, то Штаты получат шикарный повод, практически для всего-что угодно. От официального ленд-лиза до неофициальных заказов на ликвидацию российских олигархов. От официального отжима российских фирм за рубежом, до неофициальных силовых экспроприаций частной собственности чиновников рф.
Так что, Кириенко, пожалуйста, дай повод, ну очень просим.
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30.08.2022 23:59 Ответить
Воно в 1997році будучи прем'єром об'являв дефолт кацапії.
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31.08.2022 00:59 Ответить
А зараз буде займатися «окончательным решением украинского вопроса», як нацисти займалися решением еврейского вопроса.
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31.08.2022 01:11 Ответить
А оккупация Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2014 и последующими референдумами в них, которые таки имели юридические последствия для рф?
А продолжающаяся уже больше 6-ти месяцев война с десятками тысяч погибших и раненых военных и мирных жителей (прошу простить, если я ошибся на порядок), с парой десятков украинских городов в руинах и с миллионами украинских беженцев?
Штатам как-бы маловато?
Ленд лиз подписан, оружие поставляют, активы отнимают, так что, вроде бы всё уже делается и безо всяких референдумов, нет?
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31.08.2022 03:13 Ответить
США, для санкцій, не потрібен привід, головне Європу загнути.
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31.08.2022 08:28 Ответить
До речі ця паскуда була корєшем Нємцова, ще раз подумайте про харошіх русскіх.
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31.08.2022 00:56 Ответить
Так воно #ид? Та ще й миршаве. Бл@дь, а кажуть, що вони йшли нас від них звільняти. А виходить, що #уйлом такі ж, як і у нас, крутять. Ця "сіль землі" вирішило усім насолити
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31.08.2022 08:01 Ответить
 
 