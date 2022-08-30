За проведение "референдумов" на оккупированной территории Украины отвечает заместитель главы АП РФ Кириенко, - Госдепартамент США
За проведение фейковых "референдумов" на оккупированной территории Украины отвечает первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Он (Кириенко. - Ред.) отвечает за надзор за захваченными Россией территориями до их попытки присоединения, что было бы незаконным", - отметил представитель Госдепа.
Патель также повторил, что, по оценкам США, фиктивные референдумы могут пройти в ближайшие недели.
"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России. В рамках фиктивных референдумов она, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение", - добавил он.
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Так что, Кириенко, пожалуйста, дай повод, ну очень просим.
А продолжающаяся уже больше 6-ти месяцев война с десятками тысяч погибших и раненых военных и мирных жителей (прошу простить, если я ошибся на порядок), с парой десятков украинских городов в руинах и с миллионами украинских беженцев?
Штатам как-бы маловато?
Ленд лиз подписан, оружие поставляют, активы отнимают, так что, вроде бы всё уже делается и безо всяких референдумов, нет?