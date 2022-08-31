Запрет выдачи виз в Евросоюз должен относиться и к гражданам Беларуси, - Кулеба
Граждане Беларуси также должны подпадать под запрет на выдачу виз в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью "Радио Свобода".
Он напомнил о соучастии Беларуси в войне против Украины.
"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", – ответил Кулеба.
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+18 Ihor S.
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Зараз білорусам получити візу в європу. Це треба оформляти гуманітарну, біженську візу, що ти відчуваєш небезпеку, єдина країна яка зараз це робить це Польша.
я спілкувався з тою білорускою я змінив думку про цю націю. Вона вам не «откуда на белорусь готувалось нападение».