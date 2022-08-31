РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5839 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 620 12

Запрет выдачи виз в Евросоюз должен относиться и к гражданам Беларуси, - Кулеба

кулеба

Граждане Беларуси также должны подпадать под запрет на выдачу виз в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью "Радио Свобода".

Он напомнил о соучастии Беларуси в войне против Украины.

"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", – ответил Кулеба.

Читайте: Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток Украины, - Кулеба

Беларусь (7886) виза (1238) Шенген (185) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Треба спочатку Україні розірвати дипломатичні відносини з Білорусією …
показать весь комментарий
31.08.2022 03:14
+5
Так точно
показать весь комментарий
31.08.2022 01:48
+4
Пане міністре, а в Україні заборонено видавати візи росіянам, тим паче білорусам?
показать весь комментарий
31.08.2022 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так точно
показать весь комментарий
31.08.2022 01:48 Ответить
Це правильно... поки українці сидять безаиїздно, як чоловік на ГАЗ-24.... його знайомі білоруси хваляться що були нещодавно в Італії і Польщі і який гарний Неаполь та Краків https://www.youtube.com/watch?v=3x5avMS5iUM https://www.youtube.com/watch?v=3x5avMS5iUM

показать весь комментарий
31.08.2022 09:40 Ответить
Таким чином тільки зблизите кацапів з білорусами. Кацапи повині бути одні одиньоханькі.
показать весь комментарий
31.08.2022 02:17 Ответить
Вони вже давно зближені а ворог має одну назву.не можна бути напіввбивцею і напівокупантом, якщо вбиваєш і зазіхаєш на чужу країну!
показать весь комментарий
31.08.2022 07:37 Ответить
Треба спочатку Україні розірвати дипломатичні відносини з Білорусією …
показать весь комментарий
31.08.2022 03:14 Ответить
...і ввести візовий режим для білорусів при в'їзді в Україну. Нехай він буде ліберальним для пересічних громадян Білорусі і повна заборона в'їзду до нас білоруських чиновників і силовиків.
показать весь комментарий
31.08.2022 10:00 Ответить
Я проти! Спілкувався з білорускою, яка до війни хотіла жити в Україні. Білоруська система злила країну роzії, мітинги 2020 розганяв російський омон, вся країна окупувана російськими військами, вони не можуть сказати зараз ні росії, ця країна захоплена росією
Зараз білорусам получити візу в європу. Це треба оформляти гуманітарну, біженську візу, що ти відчуваєш небезпеку, єдина країна яка зараз це робить це Польша.
я спілкувався з тою білорускою я змінив думку про цю націю. Вона вам не «откуда на белорусь готувалось нападение».
показать весь комментарий
31.08.2022 07:05 Ответить
Нарешті згадали,а бульбонія має фігурувати у всіх сануціях які вже задіяні і які ще будуть прийняті,бо то такий же ворог і вбивця як кацап:
показать весь комментарий
31.08.2022 07:33 Ответить
необесутте бульбаши но дефакто вьі очень похожи на расеян.... в одной упряжке так сказать......
показать весь комментарий
31.08.2022 07:55 Ответить
Пане міністре, а в Україні заборонено видавати візи росіянам, тим паче білорусам?
показать весь комментарий
31.08.2022 08:28 Ответить
а ми коли припинемо видавати візи і рашиці і білорусі?Агов,"вимагатєлі"?
показать весь комментарий
31.08.2022 09:07 Ответить
Для начала хоть бы Украина разорвала с лукашистами отношения и ввела визовый режим
показать весь комментарий
31.08.2022 09:59 Ответить
 
 