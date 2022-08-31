Утром в Белгороде раздавались взрывы, российские власти заявили о работе ПВО
Утром 31 августа в российском Белгороде прозвучало несколько взрывов, власти сообщили, что работали ПВО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
"Сегодня (31 августа. – Ред.) утро в Белгороде прозвучали с нескольких взрывов. Сработала система ПВО", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Власти области проверяют информацию.
Гладков пообещал сообщить дополнительно, если получит какие-либо другие данные.
Топ комментарии
+23 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий31.08.2022 07:31
+22 xander #505939
показать весь комментарий31.08.2022 07:38
+16 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий31.08.2022 07:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Білгородській області в ніч проти середи, 31 серпня, вкотре чули вибухи. Про це повідомили місцеві паблики.
Так, близько півночі повідомлялося про сильний вибух у Яковлівському районі області.
Пізніше з'явилася інформація, що ракета, яку російські війська запускали у бік Харкова, могла впасти на території російського міста Строітєль.
Lucifer Safin
@lucifer_safin
·
https://twitter.com/lucifer_safin/status/1564685415508246528 10 ч
В ответ
https://twitter.com/dronkoff
Вы читать умеете? Разжевать? По пунктам?
Пункт 1: Можешь сам активно действовать - действуй.
Пункт 2: Не можешь, шли донаты в ВСУ, потому что на данный момент это единственная сила в мире, которая эффективно действует против Путина и РФ.
Так понятно?