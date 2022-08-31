Утром в Белгороде раздавались взрывы, российские власти заявили о работе ПВО

Утром 31 августа в российском Белгороде прозвучало несколько взрывов, власти сообщили, что работали ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"Сегодня (31 августа. – Ред.) утро в Белгороде прозвучали с нескольких взрывов. Сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Власти области проверяют информацию.

Гладков пообещал сообщить дополнительно, если получит какие-либо другие данные.

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