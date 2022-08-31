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Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема на Бахмутском направлении, продолжаются бои, - Генштаб ВСУ

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На Бахмутском направлении враг пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06:00 31.08.2022 по поводу российского вторжения Генерального штаба ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто восемьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Великие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестакове, Байрак, Норцовка и Шевеловка.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку от Вернополья.

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На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Ударам авиации врага подверглись территории неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы. Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении противник совершил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно понес потери и отступил.

На Новопавловском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние возле Новомихайловки, Парасковиевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

На Запорожском направлении, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Противник осуществляет перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

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На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Квитневое, Красная Долина, Кобзарков, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потёмкино, Княжевка и Тополиное. Удары авиации получили район Андреевки и урочище Плотницкое.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Враг несет значительные потери в живой силе.

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+10
Зелений піар понад усьо.
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31.08.2022 08:23
+7
знов лізуть і лізуть, гатять і гатять((
молимось....
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31.08.2022 07:51
+7
Уди на Харківщины все, Піски повністю (допомоги не дочекались), вже орки під Першотравневим, Кодеми...
У нас - багатоденна хроніка витрачання дрогоцінного боєзапасу по Антонівському мосту і потік пустопорожніх відосіків "небритих и неголених"...
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31.08.2022 08:07
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знов лізуть і лізуть, гатять і гатять((
молимось....
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31.08.2022 07:51 Ответить
Шел 60 раз "Киев за 3 дня". Слава ЗСУ!
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31.08.2022 07:53 Ответить
Уди на Харківщины все, Піски повністю (допомоги не дочекались), вже орки під Першотравневим, Кодеми...
У нас - багатоденна хроніка витрачання дрогоцінного боєзапасу по Антонівському мосту і потік пустопорожніх відосіків "небритих и неголених"...
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31.08.2022 08:07 Ответить
Зелений піар понад усьо.
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31.08.2022 08:23 Ответить
я теж не розумію, чому всі хаймарси і артилерію кинули на Південь, якщо у нас повне пекло на Сході і навіть нещасні Піски не можемо утримати(((
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31.08.2022 08:27 Ответить
звідки інфа про Піски?
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31.08.2022 08:39 Ответить
Більш менш адекватно:
https://www.youtube.com/watch?v=BC9Ps1CWDIE
https://www.youtube.com/watch?v=rS5sODQ5ydk
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31.08.2022 09:47 Ответить
Піски давно уже здали,тепер і Авдіївка
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31.08.2022 10:57 Ответить
Уды это контрабандное село 2х2 км, 4 км от границы. Его не существует с апреля, осталось 3 дома. Там не было ВСУ никогда, обстреливали с обеих сторон. Кацапы в нагулую стоят 2 км на своей территории, наши по ним не стреляют.
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31.08.2022 11:41 Ответить
ЗСУ єдина надія українців!
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31.08.2022 08:39 Ответить
Ну пойдите сдайтесь ***** сраные зрадоботы
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31.08.2022 10:37 Ответить
 
 