РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5857 посетителей онлайн
Новости Война
750 0

За сутки в Донецкой области россияне убили 4 мирных жителя, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 30 августа россияне убили 4 мирных жителя Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки в Донецкой области россияне убили 4 мирных жителя, - Кириленко 01

"За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчине: 2 в Клещеевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

обстрел (26835) смерть (9210) Донецкая область (9470) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 