За сутки в Донецкой области россияне убили 4 мирных жителя, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 30 августа россияне убили 4 мирных жителя Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчине: 2 в Клещеевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.