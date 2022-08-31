За сутки в Донецкой области россияне убили 4 мирных жителя, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 30 августа россияне убили 4 мирных жителя Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчине: 2 в Клещеевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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