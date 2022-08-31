Путин создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных в РФ украинцев, чтобы стереть их идентичность, - ISW

Президент России Владимир Путин создает все условия для того, чтобы у принудительно переселенных в РФ украинцев стереть их украинскую культурную идентичность и ассимилировать их в российскую культуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Институт предполагает, что президент России Путин, по всей видимости, создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

О создании "адаптационных центров" для проживающих в России "мигрантов" 29 августа говорил с Путиным глава Федерального агентства по вопросам национальностей Игорь Баринов. Он заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в пилотных регионах, чтобы убедиться, что "мигранты" знают и уважают российские традиции, обычаи и законы, чтобы предотвратить их "социальную изоляцию".

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