Путин создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных в РФ украинцев, чтобы стереть их идентичность, - ISW
Президент России Владимир Путин создает все условия для того, чтобы у принудительно переселенных в РФ украинцев стереть их украинскую культурную идентичность и ассимилировать их в российскую культуру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Институт предполагает, что президент России Путин, по всей видимости, создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.
О создании "адаптационных центров" для проживающих в России "мигрантов" 29 августа говорил с Путиным глава Федерального агентства по вопросам национальностей Игорь Баринов. Он заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в пилотных регионах, чтобы убедиться, что "мигранты" знают и уважают российские традиции, обычаи и законы, чтобы предотвратить их "социальную изоляцию".
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на кубані , поволжі, півночі вони не змогли вибити з українців -українця , тільки тотальними репресіями нквс змусили мовчати але не вибили тому ***** навіть не моій , твоя імперія розвалиться , а відродиться справжня Русь з метрополвєю в Києві , справедливість переможе (Я переможу тебе)
А ти мене не "побєдю"
Вони давно асиміліровані в язичноматірне середовище.
Там ті які хочуть русскага мира!
Це сьогодні, попавши в російску дійсність волають: А МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАК БУДЕТ !
Знали, але вперто не вірили, що стануть людьми третього сорту і на росії завжди будуть хохлами.
А якщо людина усвідомлює себе українцем то вона рано чи пізно повернеться в Україну так як це робили депортовані українці за часів совка.