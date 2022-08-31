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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных в РФ украинцев, чтобы стереть их идентичность, - ISW

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Президент России Владимир Путин создает все условия для того, чтобы у принудительно переселенных в РФ украинцев стереть их украинскую культурную идентичность и ассимилировать их в российскую культуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Институт предполагает, что президент России Путин, по всей видимости, создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

О создании "адаптационных центров" для проживающих в России "мигрантов" 29 августа говорил с Путиным глава Федерального агентства по вопросам национальностей Игорь Баринов. Он заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в пилотных регионах, чтобы убедиться, что "мигранты" знают и уважают российские традиции, обычаи и законы, чтобы предотвратить их "социальную изоляцию".

Читайте: Путин приказал до конца года платить депортированным из Украины пенсионерам и детям

депортация (677) путин (31191) россия (95308) украинцы (3860)


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Топ комментарии
+8
умеют ли депортирвоанные гарно сосать куй хло ну ну какая национальность какая традиция какие культурные наследия ******* пьяные дебильные кацапы ОРДА стадо ското быдло база ушлебки короче..Хло давай тварь подыхай...вон Горбачев осветил тебе направление куда двигаться...
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31.08.2022 08:30
+7
а існують кацапські традиції? Не знав, мабудь від цих традицій нормальну людину просто вирве на місті.
на кубані , поволжі, півночі вони не змогли вибити з українців -українця , тільки тотальними репресіями нквс змусили мовчати але не вибили тому ***** навіть не моій , твоя імперія розвалиться , а відродиться справжня Русь з метрополвєю в Києві , справедливість переможе (Я переможу тебе)

А ти мене не "побєдю"
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31.08.2022 08:37
+7
Московия и культура это просто несовместимые понятия.
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31.08.2022 08:39
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умеют ли депортирвоанные гарно сосать куй хло ну ну какая национальность какая традиция какие культурные наследия ******* пьяные дебильные кацапы ОРДА стадо ското быдло база ушлебки короче..Хло давай тварь подыхай...вон Горбачев осветил тебе направление куда двигаться...
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31.08.2022 08:30 Ответить
Як в США так і в Ізраїлі прекрасно знають про маланське коріння Путіна і тому носяться з ним як дурень з писаною торбою. Щоб зерегти йому обличчя. А в и бавитеся в дурника. Та ніхто на публіці маланця Путіна ніколи не судитеме
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31.08.2022 10:38 Ответить
я знаю..... Хло подзаборно прикопают.... как впрочем многих царей так прикапывали...
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31.08.2022 12:27 Ответить
Чи й не новина. Це ще сталін витворяв зі справжнім призвіщем джугашвілі(яка іронія). А ***** зі своїми дружками настільки нікчемні що навіть в продукуванні зла вони вторинні.
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31.08.2022 08:31 Ответить
Московити, які себе назвали росіянами у 1921 році, вкравши історію українців -Руси, завжди займалися цими питаннями- знищували, пересиляли, забороняли мову, традиції, книги і все, що стосувалося України. Все, що вони мають вкрадене. Дика орда, яка будує свою історію на нашому корінні, на історії русинів-українців, зникне, з початком російсько-української війни, яку вони розпочали у 2014 році веде до їх загибелі, як імперії. Українці будуть розвиватися на своєму корінні, де вже ніколи не буде місця московитам.
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31.08.2022 08:34 Ответить
Цікаво а чому в СОНАРХОЗЕ в 1921 році було 99% маланців і тільки 1% московитів. То які московити правили і правлять до цих пір Росією? Вигадані вами
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31.08.2022 10:40 Ответить
не доказ геноциду, нє?
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31.08.2022 08:36 Ответить
а існують кацапські традиції? Не знав, мабудь від цих традицій нормальну людину просто вирве на місті.
на кубані , поволжі, півночі вони не змогли вибити з українців -українця , тільки тотальними репресіями нквс змусили мовчати але не вибили тому ***** навіть не моій , твоя імперія розвалиться , а відродиться справжня Русь з метрополвєю в Києві , справедливість переможе (Я переможу тебе)

А ти мене не "побєдю"
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31.08.2022 08:37 Ответить
краще б газ у деревни провів, або лікбез по унітазам
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31.08.2022 08:37 Ответить
сказать что они украинцы или нет трудно. Украинцев с давних времен уже не раз выселяли со свих земель на чужину. В Украине всегда правили кацапы, которые были заинтересованы в выселении, расселении украинцев подальше от страны, а возвращать их никто даже не вспомнил.
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31.08.2022 08:37 Ответить
По истории "всегда" началось только в 17 веку.
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31.08.2022 09:32 Ответить
Московия и культура это просто несовместимые понятия.
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31.08.2022 08:39 Ответить
В 14 році дамбасян вже привозили в бурятські *****, але навіть вони втекли звідти чомусь.
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31.08.2022 08:43 Ответить
Там, в основному, вивезені з лугондона, яка в них ідентичність??!
Вони давно асиміліровані в язичноматірне середовище.
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31.08.2022 08:55 Ответить
...асимільовані...
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31.08.2022 09:01 Ответить
Хрен вони її коли небудь зітрут . Мої батьки ще при сталіні сиділи в концлагерах гулагу і були виселені в читінську обл на проживання . Тільки після смерті диктатора вернулись в Україну . І їх любов до України не згасла і її передали своїм дітям і внукам . Хто любив Україну і цінував її рідненьку той ій і буде далі вклонятись .
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31.08.2022 08:59 Ответить
Тих які пам'ятають Україну і прагнуть українського там немає!
Там ті які хочуть русскага мира!
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31.08.2022 09:03 Ответить
Скоро ім'я самого путіна буде навічно стерто із під небес, і його гидке ім'я буде навіки забуто з пам'яті людської
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31.08.2022 09:05 Ответить
Про яку ідентичність і культурну асиміляцію йде мова? 85%, якщо не більше тотально скацапленого населення ОРДЛО і 146% фанатів русского мира з квітами зустрічало "асвабадителей".
Це сьогодні, попавши в російску дійсність волають: А МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАК БУДЕТ !
Знали, але вперто не вірили, що стануть людьми третього сорту і на росії завжди будуть хохлами.
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31.08.2022 09:18 Ответить
Якийсь величний лідер це *****. Все він знає і створює. Коли він спить і їсть тільки? Скільки вже можна так казати, ніби інші москалі ні до чого?
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31.08.2022 09:43 Ответить
Новина дещо застаріла. На декілька сот років.
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31.08.2022 09:52 Ответить
Слово "культурна" в заголовку зайве. Бо слова "русская" і "культура" несумісні.
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31.08.2022 10:03 Ответить
там немає чого стирати, бо немає української ідентичності. більшість депортованих зі сходу і так були кацапомовні та жили в російському інформаційному полі споживаючи російське. І коли їм видадуть російські паспорти в якомусь усть-пердянську то їх вже буде не відрізнити від інших кацапів
А якщо людина усвідомлює себе українцем то вона рано чи пізно повернеться в Україну так як це робили депортовані українці за часів совка.
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31.08.2022 10:28 Ответить
 
 