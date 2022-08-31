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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте, - британская разведка

зсу

Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте. Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть пробелы мобильными резервными подразделениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские бронетанковые войска с понедельника продолжают наступление на Южную группировку войск России по нескольким направлениям на юге страны. При этом ВСУ местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

"В соответствии со своей доктриной Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть пробелы в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск", - считают в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для войны в Украине. Батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и вполне вероятно, что они будут переброшены в Украину.

"Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, вероятнее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Читайте: Успех наступления ВСУ под Херсоном во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного и Восточного военных округов РФ, - британская разведка

армия РФ (18994) Великобритания (4912) разведка (4168) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+28
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31.08.2022 08:47
+11
и что тебе не нравиться?4 села наши за 1 день контрнаступления освободили или тебе кремль за 2 дня занять должны?сравни с кацапами по 100 метров в сутки если повезет,или ты козломордое ипсо?
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31.08.2022 09:12
+8
Рано чи пізно, але всі кацапи, що прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати українців здохнуть. А на території ******** недоімперії будуть панувати китайці, буряти, чеченці, дагестанці, татари і башкіри. А всі мокши, які назвалися росіянами просто зникнуть з лиця землі.
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31.08.2022 09:10
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Слазьте с диванов рабсеяне, аперация превращается в кабздец фашистского **********.
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31.08.2022 08:46 Ответить
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31.08.2022 08:47 Ответить
и что тебе не нравиться?4 села наши за 1 день контрнаступления освободили или тебе кремль за 2 дня занять должны?сравни с кацапами по 100 метров в сутки если повезет,или ты козломордое ипсо?
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31.08.2022 09:12 Ответить
Рано чи пізно, але всі кацапи, що прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати українців здохнуть. А на території ******** недоімперії будуть панувати китайці, буряти, чеченці, дагестанці, татари і башкіри. А всі мокши, які назвалися росіянами просто зникнуть з лиця землі.
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31.08.2022 09:10 Ответить
Наразі,наші воїни перехопили ініціативу,це дуже добре.Адже,ворогу приходиться перекидати сили на слабкі ділянки,наші хлопці б'ють по тилам.Головне - не збавляти темп давити їх далі.
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31.08.2022 09:18 Ответить
пишуть, що "сінс мондей", а то у них тиждень з суботи починається)
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31.08.2022 09:23 Ответить
Субота там - сьомий день тижня, неділя - перший.
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31.08.2022 09:39 Ответить
патрікей гоу фо рашін варшіп)
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31.08.2022 09:29 Ответить
Як це так, що британська розвідка не дотримується режиму тиші??? Гуменюк, фас!!!
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31.08.2022 10:16 Ответить
Інформація гірькіна правдива процентів на 50 . Він теж добряче прибріхує , аби підтримувати моральний дух своїх адептів . Вже був пійманий на цьому , і не раз . Навіть вибачався колись за відверто хибну інфу .
Інфу треба брати з незалежних і незацікавлених джерел , закордонних в більшості . .
Деякі з них пишуть що це й не наступ взагалі , а лише , так би мовити - - розвідка боєм .
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31.08.2022 10:37 Ответить
До речі , щойно дивився карту боїв - https://deepstatemap.live/#15/47.1476/33.0973 deepstatemap.live , і бачу що - Сухий ставок про який згадує гірькін , все ж показаний як - територія спірна .. Тобто - там тривають бої . А він вже нап.здів що кацапи його повернули собі . .
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31.08.2022 11:00 Ответить
Оновлено 31.08 o 00:04, а вже 11
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31.08.2022 11:10 Ответить
Гірькін пише сьогодні о 8.41хв - противник вчера отброшен практически на исходные позиции .
 А оновлення карти було сьогодні , після опівночі . .
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31.08.2022 11:17 Ответить
За повідомленням кацарилих, які завжди дають тверезу оцінку ситуації, без ура патріотизму,)) . Звідки ти взяв що кацапи не - 3.14здять . ?? То слухай конашенкова , якого ... ти приперся на Цензор . ?
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31.08.2022 10:24 Ответить
Мені не сподобалось що ти приперся сюди і розповідаєш про те що кацапи розказують правду , а наш Генштаб п.здить . !! То ж я й кажу - вір конашенкову чи соловйобу , які на пару - перемололи українську армію вже разів 5 ( язиком ) .
А сюди зі своїм - фсьопрапало , пертись нічого . Дійшло , іксперд сраний ?? .
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31.08.2022 10:44 Ответить
Це наступ Залужний захотів чи як під Сєвєродонецьком?
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31.08.2022 10:20 Ответить
З Богом, рідненькі
Матінко Богородице, збережи наших захисників
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31.08.2022 10:32 Ответить
Побачила одну закономірність, як тільки у ЗСУ є успіхи на фронті, обов'язково припирається якась срань кайцапська в новину та починає " ви всьо врьотє!!11"
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31.08.2022 12:52 Ответить
 
 