ВСУ с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте, - британская разведка

Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте. Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть пробелы мобильными резервными подразделениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские бронетанковые войска с понедельника продолжают наступление на Южную группировку войск России по нескольким направлениям на юге страны. При этом ВСУ местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

"В соответствии со своей доктриной Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть пробелы в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск", - считают в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для войны в Украине. Батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и вполне вероятно, что они будут переброшены в Украину.

"Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, вероятнее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку", - отмечают в Минобороны Великобритании.

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