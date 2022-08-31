Глава штаба обороны Днепра Корбан: Почему для реализации заказных дел любая власть обязательно выбирает самых отъявленных подонков?
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает, что власти страны для реализации заказных уголовных дел выбирают людей, которых со временем сами обвиняют в государственной измене.
Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не устаю себе задавать один и тот же вопрос. Почему для реализации заказных уголовных дел любая власть в нашей многострадальной стране обязательно выбирает самых отъявленных подонков?
Например, генерал СБУ Шайтанов, который арестовывал меня в 2015 по заказному делу сидит уже который год за госизмену. А генерал СБУ Наумов, который курировал все уголовные дела в 2020 на местных выборах против мэрии Днепра и партии "Пропозиция" тоже обвиняется в госизмене и не только. И скоро сядет, если конечно не получит убежище в роzzии. Почему они все время ставят на отребье и наступают на одни и те же грабли? Каждый раз, каждая следующая власть…
С нетерпением ожидаю новой серии уголовных дел. И снова руками отребья. Которое потом снова будет сидеть в тюрьме. И снова за госизмену.
P.S. Ну а судьям которые отправляют заказное правосудие, большой привет от судьи Чауса.", - написал он.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А при зебиле она в меры баллотировалась!
Ее нельзя было посадить по действующим на момент начала 14 года законам---то, что она **** и любительница х-ла не аргумент для любого суда по тому законодательству.
Два злодія (правопорушника) хочуть довести, хто з них більш нечесний або чесний.