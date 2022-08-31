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Новости Война
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Глава штаба обороны Днепра Корбан: Почему для реализации заказных дел любая власть обязательно выбирает самых отъявленных подонков?

корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает, что власти страны для реализации заказных уголовных дел выбирают людей, которых со временем сами обвиняют в государственной измене.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не устаю себе задавать один и тот же вопрос. Почему для реализации заказных уголовных дел любая власть в нашей многострадальной стране обязательно выбирает самых отъявленных подонков?

Например, генерал СБУ Шайтанов, который арестовывал меня в 2015 по заказному делу сидит уже который год за госизмену. А генерал СБУ Наумов, который курировал все уголовные дела в 2020 на местных выборах против мэрии Днепра и партии "Пропозиция" тоже обвиняется в госизмене и не только. И скоро сядет, если конечно не получит убежище в роzzии. Почему они все время ставят на отребье и наступают на одни и те же грабли? Каждый раз, каждая следующая власть…

С нетерпением ожидаю новой серии уголовных дел. И снова руками отребья. Которое потом снова будет сидеть в тюрьме. И снова за госизмену.

P.S. Ну а судьям которые отправляют заказное правосудие, большой привет от судьи Чауса.", - написал он.

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

власть (2645) Днепр (4391) Корбан Геннадий (548) уголовное дело (2436) государственная измена (1530)


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Топ комментарии
+23
Одноразовых кондомов используют и выкидывают..Наумов Шайтанов Киреев ...список длинный...
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31.08.2022 08:58
+16
Грося залишив клоуну загашник 130 лярдів, а він все просрав ще і в борги загнав країну.
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31.08.2022 09:16
+12
З Корбаном мутна справа,але і він сам не кращий від інших євреїв. З тієї самої кагорти. я б не став його ідеалізировать.
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31.08.2022 09:04
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Одноразовых кондомов используют и выкидывают..Наумов Шайтанов Киреев ...список длинный...
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31.08.2022 08:58 Ответить
А в 2015 яка влада була? Чи допис нєасіліл?
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31.08.2022 09:05 Ответить
Януковочу співчуваєш?
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31.08.2022 09:09 Ответить
В 2015 бандюкович прізідєнствовал? Ти з Марсу чи з бодуна?
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31.08.2022 09:11 Ответить
Влада 2015 року твого Зєнуковича пресувала, на відміну від янєлоха.
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31.08.2022 09:34 Ответить
Да, помним двух .Штепу и красномордого,так их прессовали,так их прессовали.
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31.08.2022 12:05 Ответить
По крайней мере и штепа и красномордый при Порохе СИДЕЛИ, а выпустил их зелох!
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01.09.2022 00:22 Ответить
20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения и выпустил Штепу под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 домашний арест , удовлетворив ходатайство адвоката.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18]
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01.09.2022 11:54 Ответить
Суд выпустил, но дело не закрыл.
А при зебиле она в меры баллотировалась!
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01.09.2022 19:52 Ответить
А чего же ей не баллотироваться,если реформированный суд, за 5 лет не смог её посадить
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01.09.2022 20:54 Ответить
Ну что ты дурачком прикидываешься? Реформирован был только Верховный и создан Антикоррупционный---остальные суды должны были реформировать в 19-20 гг, но быдло выбрало какую разницу...
Ее нельзя было посадить по действующим на момент начала 14 года законам---то, что она **** и любительница х-ла не аргумент для любого суда по тому законодательству.
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02.09.2022 00:34 Ответить
З Корбаном мутна справа,але і він сам не кращий від інших євреїв. З тієї самої кагорти. я б не став його ідеалізировать.
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31.08.2022 09:04 Ответить
Не євреїв, а жидокацапів!
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31.08.2022 09:07 Ответить
Не плутайте євреїв і #идів. Так, цей - #ид, але у даному випадку, це наш #ид
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31.08.2022 09:07 Ответить
Грося залишив клоуну загашник 130 лярдів, а він все просрав ще і в борги загнав країну.
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31.08.2022 09:16 Ответить
Ложкін - один з небагатьох голів АП, які не були на слуху. А це важлива характеристика голови АП - він має бути служкою, клерком, а не самостійним політиком, як дерьмак, мертвечук чи льовочкін!
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31.08.2022 09:17 Ответить
Ложкін був "клєрком"? )) Це шось нове . АФАІК рішала він був такий, що дʼЄрмак і поруч не стояв, але в нього розуму вистачало в гучні скандали не влазити.
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31.08.2022 11:14 Ответить
Ложкін не торгував мордою на всіх каналах, як дерьмак
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31.08.2022 11:17 Ответить
100%. І я про це кажу.
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31.08.2022 11:24 Ответить
Воно-то мабуть так, але тоді краще судить, а не паспорта забирать!
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31.08.2022 09:19 Ответить
Че все "шоу" для слабких на голову. Димова завіса. Відволікання уваги і так далі. Все це - способ прикрить Вагнергейт, Херсон, Маріуполь Кривоноса та ще 100 бід яких принесли жьіди слов'янам.
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31.08.2022 12:42 Ответить
Він сам колись дорікав владі (ще за Пороха) у чистоплюйстві й намаганні все робити у законний спосіб. Аж поки це не торкнулося його самого. До речі, я не розумію цього способу - вирішити його питання за допомогою "чєлобітних" (петицій) на адресу "государя" Зеленського. Його друг Філатов - кваліфікований адвокат, який на цьому став мільйонером, нехай ідуть у суди, аж до ЄСПЛ, і відстоюють його право.
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31.08.2022 10:06 Ответить
Це розбірки всередині синагоги, серед своїх
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31.08.2022 10:22 Ответить
Таке враження, що Корбан себе описав.
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31.08.2022 09:13 Ответить
Якщо пам'ятати як він висловлювався про Саакашвілі - саме така його особиста оцінка.
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31.08.2022 12:44 Ответить
Это просто корбанофобия какая-то затевается вот это вот все кто это затевает, они доиграються, азохенвей!!
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31.08.2022 09:17 Ответить
Скільки тільки ботів на ЦЕНЗОРІ.
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31.08.2022 09:23 Ответить
Хоча у нас презумпція невинуватості, але поки Корбан не доведе, що в нього не має іншого громадянства, крім українського, його словам довіри мало, яу і йому самому.
Два злодія (правопорушника) хочуть довести, хто з них більш нечесний або чесний.
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31.08.2022 09:23 Ответить
А може хай зе доведе разом зі своїм так званим офісом, що він не наркоман і що в нього лише українське громадянство???
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31.08.2022 09:31 Ответить
покійний ковальов до останнього був депутатом від слуг, а медведчук і досі депутат, а серед "монакської" сотні теж не один депутат і я впевнена, що в них там не тільки українське громадянство..., але
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31.08.2022 09:31 Ответить
пф! опзж у вр і судах, моссатанат в лаврах і церквах, москальські консерви у владі, силовики на захисті влад. ...
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31.08.2022 10:10 Ответить
Ти знаєш - що таке презумпція невинності? Це влада повинна довести, що він має інше громадянство.
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31.08.2022 10:12 Ответить
Це виходить, що він має взяти справки з усіх країн, що є членами ООН, що він не має їх громадянства?
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31.08.2022 10:19 Ответить
А как на счёт вашего российского гражданства, уважаемый?
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31.08.2022 11:30 Ответить
к сожалению, вместо того, чтобы объединиться перед лицом убийственной опасности со стороны кацапии, пархатость знаменует наши дни... и самое плохое, что пархатость затьмила и т.н. "общественное" (кто назвал его общественным вещанием, пусть у него на лбу 7 рогов вырастут) вещание... отсутствие патриотизма, ни о чем не говорящие репортажи... притом повторяются по минимум 5 раз на день... нет, не о героизме военнослужащих, а о том, что бабка вытянула с огорода не разорвавшийся снаряд... питання до того, що ще не вспів втекти - як ти думаєш, членограйство краще за патріотизм?
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31.08.2022 09:38 Ответить
Чому, чому, баблішко все рішає, хто кому продався.
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31.08.2022 09:40 Ответить
🤣😭👍
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31.08.2022 10:38 Ответить
Постановка для людей з низьким айкю
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31.08.2022 10:15 Ответить
скоріше з короткою пам'яттю. Вистави то ці є не ідіоти роблять.
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31.08.2022 12:46 Ответить
Тому що вони такі самі, як ти!!! Чому, коли ви з Борєю, та Коломойським віджимали земельні ділянкі, будови, підприємства, и все це ручними суддями - все було добре! А зараз Коломоша і вас вкинув! Бо ви всі однакові, як павуки, один одного готові пожерти!!!
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31.08.2022 11:04 Ответить
Якесь дивне запитання?...У мене є більш риторичне: "А чому у нас у владі така величезна кількість покидьків"?
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31.08.2022 11:11 Ответить
Тому що ми в олігархічній (жьідівській окупації) а Грязна влада - щоб ви владу матюкали та думали про неї а не про окупантів.
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31.08.2022 12:48 Ответить
Це він про себе?
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31.08.2022 11:11 Ответить
Корбан і сам покидьок
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31.08.2022 11:25 Ответить
Покидьк зеленський та його падлоНароду
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31.08.2022 11:29 Ответить
Филатов подсчитывает убытки и плачет.
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31.08.2022 12:06 Ответить
 
 