В Казначействе заявили, что поступлений от конфискации российских активов в Украине не было. О каких 28 млрдах тогда доложили Президенту? – Юрчишин. ДОКУМЕНТ
5 августа президент Украины Владимир Зеленский отчитался о конфискованных 28 миллиардах гривен российских активов в Украине, а 23 августа в Казначействе в ответе на запрос сообщили, что не конфисковано ничего.
Об этом в фейсбуке сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"5 августа в своем ежедневном видеообращении Президент отчитался о конфискованных российских активах. Цитирую Владимира Зеленского:
"Провел сегодня совещание по санкционной политике конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов грн, и эта работа продолжается".
С самого начала полномасштабного вторжения я держу на контроле тему передачи российских активов и имущества в нашу государственную казну. И насколько я знаю, российское имущество в Украине до сих пор не конвертировали в миллиарды гривен для нашего бюджета.
Но решил проверить, так ли это. Направил депутатское обращение в Государственную казначейскую службу, чтобы выяснить, сколько на самом деле средств было изъято согласно решению СНБО "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов".
Ответ меня не удивил. В казначействе отчитались о том, что таких поступлений не было. О чем же тогда Президенту доложили чиновники? - написал Юрчишин.
Кроме того, Юрчишин призвал Офис Президента Украины отреагировать и сказать, сколько действительно изъято и о каких 28 миллиардах шла речь 5 августа.
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Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір
Все компании оформлены на граждан российской федерации.
Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.
Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ
https://crime-ua.com/node/3002
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ.
https://crime-ua.com/node/3002
Дочерние компании сменили названия, а их формальными владельцами вместо россиян стали граждане Кипра и других стран.
Тем не менее, косвенные признаки говорят о том, что граждане страны-агрессора и сегодня не просто имеют серьезные интересы в украинском бизнесе, но и сохраняют монопольное положение в ряде отраслей.
на рынке электроэнергии,
торговле табачными изделиями
и мобильной связи.
Достаточно серьезными являются позиции представителей РФ и в банковской сфере.
Она владеет восьмью облэнерго в Украине, но «Севастопольэнерго» находится на временно неподконтрольной Украине территории. Основными бенефициарами компании считаются бизнесмены из России Михаил Воеводин, Евгений Гинер и Александр Бабаков.
Да, тот самый Бабаков, который является депутатом Государственной Думы РФ и голосовал за аннексию Крыма.
https://donetskie.com/news/economics/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-monopolisty-pod-prikrytiem/61583/
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https://m.censor.net/ua/n3351887
22 июня, 2022 среда
https://ru.espreso.tv/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-voynu
Его бизнес-группа контролирует 5 облэнерго, имеет гостиничный бизнес в Украине, владеет частью завода "Днепроспецсталь" в Запорожье, а также торговыми центрами "Метроград" и "Метрополис" в Киеве.
Государственное бюро расследований вроде бы изучает бизнес этой группы, но зарабатывать деньги на украинцах это им не мешает.
Еще один пример - компании российского олигарха Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров. В самом деле, Украина https://espreso.tv/ukraina-zaareshtuvala-aktivi-rosiyskogo-oligarkha-fridmana-na-ponad-124-mlrd-grn арестовала часть его активов. В то же время, крупнейшие бизнесы группы Фридмана до сих пор работают без особых проблем. Речь идет об Альфа-банке в Украине и о мобильном операторе Киевстар. Такая лояльность к Фридману может объясняться тем, что он интересуется украинским гражданством. В то же время у самого российского олигарха эту информацию https://espreso.tv/v-alfa-grup-zaperechili-sprobu-fridmana-otrimati-ukrainske-gromadyanstvo опровергают .
https://ru.espreso.tv/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-voynu
К примеру, издание https://biz.censor.net/resonance/3349013/*********************************************************************************** собщает, что подконтрольные Бабакову компании пытаются захватить контроль над Полтавским горно-обогатительным комбинатом, принадлежащим украинскому бизнесмену Константину Жеваго.
https://censor.net/ua/news/3364172/****************************************************************************************************#comment_79052075
А почему собственно только росиян?
Имущество,то бишь все активы предателей,наводчиков,коллаборантов, должно быть конфискованно в пользу государства,и поражение в правах для таких личностей обязательно.
А для дурників це радість