В Казначействе заявили, что поступлений от конфискации российских активов в Украине не было. О каких 28 млрдах тогда доложили Президенту? – Юрчишин. ДОКУМЕНТ

5 августа президент Украины Владимир Зеленский отчитался о конфискованных 28 миллиардах гривен российских активов в Украине, а 23 августа в Казначействе в ответе на запрос сообщили, что не конфисковано ничего.

Об этом в фейсбуке сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"5 августа в своем ежедневном видеообращении Президент отчитался о конфискованных российских активах. Цитирую Владимира Зеленского:

"Провел сегодня совещание по санкционной политике конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов грн, и эта работа продолжается".

С самого начала полномасштабного вторжения я держу на контроле тему передачи российских активов и имущества в нашу государственную казну. И насколько я знаю, российское имущество в Украине до сих пор не конвертировали в миллиарды гривен для нашего бюджета.

Но решил проверить, так ли это. Направил депутатское обращение в Государственную казначейскую службу, чтобы выяснить, сколько на самом деле средств было изъято согласно решению СНБО "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов".

Ответ меня не удивил. В казначействе отчитались о том, что таких поступлений не было. О чем же тогда Президенту доложили чиновники? - написал Юрчишин.

Кроме того, Юрчишин призвал Офис Президента Украины отреагировать и сказать, сколько действительно изъято и о каких 28 миллиардах шла речь 5 августа.

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