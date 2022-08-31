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Более 160 учебных заведений на Луганщине разрушены в результате российского вторжения, 19 из них не подлежат восстановлению, - Гайдай. ИНФОГРАФИКА

Большинство из поврежденных школ и детских садов еще можно отремонтировать, но разрушения там очень значительны, однако у оккупантов на это нет денег.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство из поврежденных школ и детских садов можно отремонтировать, но разрушения там очень значительны – работы предусматривают значительных капиталовложений. У оккупантов денег на восстановление образовательных учреждений нет. Печально известным примером является Северодонецк, где до начала вооруженной агрессии РФ работали 20 школ, большинство из которых было заполнено, как говорится, под завязку. Россияне открывают всего четыре – на большее отсутствуют средства для восстановления разбитых учебных заведений. Но главное, что не хватает детей. Потому что почти 9000 ребят громады продолжают учиться в эвакуированных учебных заведениях", - сообщил Гайдай.

Читайте: Ночью в оккупированном Сватовом на базе рашистов раздавались взрывы, - Гайдай

За полгода россиянами повреждены или разрушены:

- 54 учреждения дошкольного образования (5 разрушены полностью);

- 85 заведений общего среднего образования (8 разрушено полностью);

- 6 заведений внешкольного образования (1 разрушено полностью);

- 14 заведений профессионального (профессионально-технического) образования (2 разрушены полностью);

- 4 заведения профессионального высшего образования (3 разрушены полностью);

- 2 заведения высшего образования.

Более 160 учебных заведений на Луганщине разрушены в результате российского вторжения, 19 из них не подлежат восстановлению, - Гайдай 01

образование (2264) Гайдай ЛОГА (716) разрушение (159) Луганская область (6486)


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Кацапня і не збирається щось будувати. Вони руйнівники і крадуни.
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31.08.2022 09:37 Ответить
спочатку руйнування на луганщині відбулися в головах бидла, а як наслідок вже потім відбулося руйнування шкіл, але не переймайтеся, якщо спитати пересічного луганчана хто їм школи руйнував. тотальна більшість скаже україна. я вже питав, у дівчини. відповіла україна. це ще було років пять назад. і питав я переселенку в києві.
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31.08.2022 09:37 Ответить
Ударами з Донецька руйнуються не тільки школи у Харкові та області
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31.08.2022 09:43 Ответить
 
 